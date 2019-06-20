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دراسة: الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها

كشفت دراسة جديدة أن مستويات إجهاد الكلاب تأثرت إلى حد كبير بأصحابها وليس العكس، حيث تشير النتائج إلى أن الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
إجهاد الكلب
إجهاد الكلب
يحب الكثير من الأشخاص تربية الكلاب، كنوع من الأمان لحراستهم أو لكونها صديقا وفيا، وهذه الحيوانات من الكائنات الحساسة في التعامل مع الإنسان، حيث أظهرت دراسات سابقة أن الكلاب لديها القدرة على إنذار أصحابها بارتفاع السكر في الدم، كما أن أحد الكلاب كان له الفضل في اكتشاف صاحبته لمرض السرطان، وهذا يعني أن تلك الحيوانات الأليفة تستطيع الشعور بالتغيرات التي تحدث داخل جسم الإنسان، وإذا رأيت كلبك معرضا للتوتر، فالحقيقة أن المشكلة موجودة لديك، وفقا لما ذكره موقع Healthline.
وفي دراسة جديدة من جامعة لينشوبينج السويدية، وجد الباحثون أن مستويات إجهاد الكلاب تأثرت إلى حد كبير بأصحابها وليس العكس، حيث تشير النتائج إلى أن الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها.. اقرأ أيضا: الحيوانات الأليفة تعرضك لمتلازمة القولون العصبي. شملت الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific ReportsTrusted
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بها شلالات فيكتوريا وكهف للغوص.. زيمبابوي عن قرب

قديما.. لم يكن هناك وجود لاسم دولة زيمبابوي الإفريقية التي عرفت سابقا باسم روديسيا الجنوبية حين كانت مستعمرة من البريطانيين، لتعلن استقلالها في عام 1965 وتقع تحت حكم الأغلبية الإفريقية ويتركها الأقلية البيضاء ثم تسمى بجمهورية زيمبابوي المعروفة الآن. وتعتبر زيمبابوي من أكثر الدول الإفريقية الجذابة والرائدة في السياحة، حيث تنبض بالحياة، ولديها من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية ما يخطف الأنظار، ولأنها من الدول المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، دعنا نتعرف عليها عن قرب وفقا لما ذكره موقع AFKTravel.
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بعد ابتزازها.. الممثلة بيلا ثورن تنشر صورها عارية

ما يلتقطه هاتفك الذكي من الصور الشخصية ليس بالضرورة أن يظل سرا، درس تعلمته الممثلة الأمريكية بيلا ثورن ودفعت ثمنه غاليًا، يوم السبت الماضي، شاركت ثورن، البالغة من العمر 21 عامًا، مجموعة من الصور العارية لها على موقع تويتر، أرفقت بيلا ثورن مجموعة الصور بتعليق منها كتبت فيه: "تعرضت حساباتي في الـ24 ساعة الماضية للاختراق، وتم تهديدي بصوري العارية التي أردت لشخص واحد فقط أن يراها، الآن لن تأخذ شيئا آخر مني سأستطيع النوم الليلة جيدًا لمعرفتي بأني استعدت قوتي، لن تستطيع التحكم في حياتي ولن تفعل".
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في مثل هذا اليوم.. أغلق الفرنسيون الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم 20 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقا حتى خروج الفرنسيين من مصر. وفي عام 1214: تأسيس جامعة أوكسفورد في بريطانيا. وفي عام 1837: الملكة فيكتوريا تتولى حكم بريطانيا. وفي عام 1960: الإعلان عن استقلال مالي والسنغال. وفي عام 2001: انتخب برويز مشرف رئيسا لباكستان.
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إزاي تتغلب على الخوف والقلق داخل لجنة الامتحان

حالة من التوتر والقلق وقلة النوم تصيبك كطالب ثانوية عامة في اليوم الأول من الامتحانات، وعلى الرغم من أنك قد تكون مستعدا لهذا اليوم، فإن رهبة الامتحانات تمحو كل شيء، ونتيجة لذلك قد تشعر أنك لا تتذكر شيئا، وان المعلومات تبخرت، وتبدأ التخيل بأنه عند حصولك على ورقة الأسئلة ستجلس صامتا لا تستطيع حل أي شيء، ومن هنا عليك التسلح ببعض الطرق التي من شأنها تخفيف الحمل من على كتفيك، وبدء الامتحان بهدوء داخل اللجنة حتى تخرج مطمئنا وتواصل البقية بسلام، ولهذا نقدم لك نصائح تساعدك.
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نساء فوق سن الـ50 يرتدين تصميمات من ماكس مارا

في عالم الموضة دائما ما نجد الفتيات والمراهقات موجودات على المسرح ليعرضن ما يُقدمه مصممو الأزياء في شكل مميز للغاية، ولكن يجب التفكير قليلا في النساء فوق الـ50 عاما، في الغالب لم تشاهد دول العالم أي عروض تخصهن في الأزياء. ولكن خلال هذا العام، اهتمت دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين، حيث ظهرت كل من المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ55 عامًا، والناشطة فى مجال الحفاظ على المحيطات كارولين ميرفي، 44 سنة على المسرح، وذلك وفقا لما ذكره موقع InStyle Magazine Australia.
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تخلصي من البقع وارمي الكراكيب.. جددي مطبخك القديم

هناك الكثير من الأجزاء والأثاث في المنزل بحاجة إلى التغيير خاصة إذا مر عليه وقت طويل، وبالطبع هذا الأمر يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، لكن لا تحملي الهم، حيث كشفت مصممة الديكور الأسترالية تشيري باربر كيف حولت مطبخًا خشبيا قديما إلى مملكة للسيدات، حيث تخلصت من خزانات الثمانينيات ذات التصميم القديم، وأضافت اللمسات العصرية ليصبح المطبخ لونه أخضر بلون النعناع، وقالت في مدونتها «التجديد من أجل الربح»، إن أحد الأشياء الرئيسية التي قامت بها استخدام الطلاء، لتحويل المكان، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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هكذا يمكنك مواجهة الخوف من امتحانات الثانوية العامة

تقف أمام الساعة تحسب الساعات والدقائق والثواني المتبقية على أداء امتحان الثانوية العامة، فوقت المذاكرة انتهى والمراجعة على أشدها، لتحصيل أكبر قدر من المعلومات، حيث تجلس في غرفتك أمام الكتب والأوراق الكثيرة والمتناثرة في كل مكان، لا تدري بأي شيء حولك سوى أنك على أعتاب مرحلة فارقة في حياتك، إما أن تكلل بالنجاح وتحصل على ما تريد أو لا يحالفك الحظ كثيرا، فلا تحصل إلا على مجموع جيد لكنه لا يدخلك الكلية التي طالما حلمت بها، والأهم من ذلك التركيز على يوم ما قبل الامتحان ويوم الامتحان نفسه، دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع Point Albert.
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