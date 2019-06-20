دراسة: الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها

كشفت دراسة جديدة أن مستويات إجهاد الكلاب تأثرت إلى حد كبير بأصحابها وليس العكس، حيث تشير النتائج إلى أن الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

إجهاد الكلب

يحب الكثير من الأشخاص تربية الكلاب، كنوع من الأمان لحراستهم أو لكونها صديقا وفيا، وهذه الحيوانات من الكائنات الحساسة في التعامل مع الإنسان، حيث أظهرت دراسات سابقة أن الكلاب لديها القدرة على إنذار أصحابها بارتفاع السكر في الدم، كما أن أحد الكلاب كان له الفضل في اكتشاف صاحبته لمرض السرطان، وهذا يعني أن تلك الحيوانات الأليفة تستطيع الشعور بالتغيرات التي تحدث داخل جسم الإنسان، وإذا رأيت كلبك معرضا للتوتر، فالحقيقة أن المشكلة موجودة لديك، وفقا لما ذكره موقع Healthline.

وفي دراسة جديدة من جامعة لينشوبينج السويدية، وجد الباحثون أن مستويات إجهاد الكلاب تأثرت إلى حد كبير بأصحابها وليس العكس، حيث تشير النتائج إلى أن الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها.. اقرأ أيضا: الحيوانات الأليفة تعرضك لمتلازمة القولون العصبي. شملت الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific ReportsTrusted