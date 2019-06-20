دراسة: الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها

كشفت دراسة جديدة أن مستويات إجهاد الكلاب تأثرت إلى حد كبير بأصحابها وليس العكس، حيث تشير النتائج إلى أن الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها
يحب الكثير من الأشخاص تربية الكلاب، كنوع من الأمان لحراستهم أو لكونها صديقا وفيا، وهذه الحيوانات من الكائنات الحساسة في التعامل مع الإنسان، حيث أظهرت دراسات سابقة أن الكلاب لديها القدرة على إنذار أصحابها بارتفاع السكر في الدم، كما أن أحد الكلاب كان له الفضل في اكتشاف صاحبته لمرض السرطان، وهذا يعني أن تلك الحيوانات الأليفة تستطيع الشعور بالتغيرات التي تحدث داخل جسم الإنسان، وإذا رأيت كلبك معرضا للتوتر، فالحقيقة أن المشكلة موجودة لديك، وفقا لما ذكره موقع Healthline.
وفي دراسة جديدة من جامعة لينشوبينج السويدية، وجد الباحثون أن مستويات إجهاد الكلاب تأثرت إلى حد كبير بأصحابها وليس العكس، حيث تشير النتائج إلى أن الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها.. اقرأ أيضا: الحيوانات الأليفة تعرضك لمتلازمة القولون العصبي.
شملت الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific ReportsTrusted
وفي دراسة جديدة من جامعة لينشوبينج السويدية، وجد الباحثون أن مستويات إجهاد الكلاب تأثرت إلى حد كبير بأصحابها وليس العكس، حيث تشير النتائج إلى أن الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها.. اقرأ أيضا: الحيوانات الأليفة تعرضك لمتلازمة القولون العصبي.
شملت الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific ReportsTrusted Source عشرات الكلاب ومالكيها، حيث أجاب أصحاب الكلاب عن أسئلة حول سمات شخصياتهم، بما في ذلك العصابية -نوع من أنواع الخوف الذي يؤدي إلى اضطراب في الشخصية وفي الاتزان النفسي- والانفتاح.
كما أجابوا عن استبيان يخص شخصية الكلب مثل الإثارة والخوف والعدوان، وبعدها نظر الباحثون في تركيزات هرمون الكورتيزول -هرمون الإجهاد- في كل من الكلاب وأصحابها كمؤشر على الإجهاد.
كما تم أخذ تركيزات الكورتيزول من الشعر مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، في كلتا المرتين، تغيرت مستويات الكورتيزول من الكلاب وأصحابها في نفس الوقت.
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يقول المؤلفون إن هذه الدراسة الأولى لتحديد التغيرات على المدى الطويل في مستويات التوتر بين الحيوانات والإنسان، وقال جريج نيلسون، طبيب بيطري، من الواضح أن هناك ارتباطًا بين الإجهاد البشري والعواطف وبين حيواناتهم الأليفة، حيث تمكن الباحثون من إثبات ذلك باستخدام البيانات العلمية.
سلوك الكلب يمكن أن يكون مؤشرا على صحتك
تعطي الدراسة نظرة ثاقبة لمستويات إجهاد الكلاب والمالكين المتعلقة بالسلوك والتمرينات، فعلى سبيل المثال، من المعروف أن الكورتيزول يتأثر بالنشاط البدني، وللسيطرة على هذا، اختار الباحثون مجموعتين، واحدة من كلاب أليفة وأخرى مكونة من كلاب مدربة مع مالكيها، وأظهرت المجموعتان من الكلاب تزامن الكورتيزول، لكن العلاقة كانت أقوى بين الكلاب والملاك الذين تنافسوا.
ويشير المشرفون على الدراسة إلى أن الكلاب والملاك الذين يتدربون معًا ربما يكونون أكثر ارتباطًا عاطفيا من خلال قضاء وقت إضافي معًا، كما كانت مستويات الكورتيزول أعلى للكلاب في فصل الشتاء، ولدى الإناث أكثر من الذكور.. يهمك أن تعرف: سم العقرب يعالج السل.. ولكن تكلفته باهظة.
كما تُعد الدراسة أيضًا بمثابة تذكير لمالكي الكلاب أن تلك الحيوانات يمكنها أن تصاب بالإجهاد من وقت لآخر، خاصة إذا كان صاحبها يعاني منه، ولهذا من المهم ملاحظة سلوكها لأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، حيث يمكن أن ينجم القلق في الكلاب عن وجود الخرف أو الشيخوخة أيضا. تعرف على داء الآيفون.. إدمانك لهاتفك قد يؤدي لضمور في الأوتار.
يمكن أن تشمل أعراض الإجهاد لدى الكلاب ما يلي:
عدوان
اللهث
النباح المفرط
التبول المتكرر
هناك خيارات علاجية مختلفة متاحة للكلاب المصابين بالتوتر، بما في ذلك التدريب الإضافي وحتى أنواع معينة من الأدوية، ولكن كما تشير هذه الدراسة، فإن تغيير سلوكيات المالكين للأفضل تؤثر بشكل إيجابي على الكلاب، لذا إذا كنت متوترا، ففكر في التأثير الذي يمكن أن يحدث على الكلب واتخاذ خطوات لعلاج هذا الموقف.