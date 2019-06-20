سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

16 جنيها زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل لـ647

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
ذهب
ذهب
قفزت أسعار الذهب، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بنحو 16 جنيها للجرام الواحد. وارتفع سعر جرم الذهب عيار "21" إلى 647 جنيها مقابل 631 جنيها بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بحسب نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة. وعزا نجيب في تصريحات لـ"التحرير"، القفزة الكبيرة في أسعار الذهب محليا إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 555 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 739 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5176 جنيها.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب 2% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط، بحسب وكالة رويترز. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1382.70
اقرأ المزيد
تميمة-امم -افريقيا

كيف حسم الاقتصاد فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية؟

تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تأثير التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، على فوز مصر بتنظيم البطولة في نسختها الحالية، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا في 6 مجموعات، وتحتل مصر صدارة الدول الفائزة بكأس الأمم الإفريقية برصيد (7) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (23) مرة.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 5 أعوام

شهدت تعاملات اليوم الخميس، قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب العالمية، إذ سجلت أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، وسط إقبال كبير من المستثمرين على شراء المعدن الأصفر، إذ صعد سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر أغسطس، بنسبة 2.5% لتصل إلى مستوى 1382.20 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر لها منذ شهر سبتمبر من عام 2013، بالتزامن مع تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، أكد فيها استعداده لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لمواجهة خطر المخاطر الاقتصادية المتنامية عالميا ومحليا، بعد تقييمه لتصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف مع ضعف التضخم.
مصانع-اسمنت (3)

بهذه الطرق يمكن زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي

يعد القطاع الصناعي من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة نمو سنوية تتعدى الـ 17%. وتعد الصناعة قاطرة النمو لأي دولة، ومصدرا من مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتشغيل أكبر عدد من العمالة. ويواجه القطاع الصناعي في مصر تحديات عديدة تحول دون زيادة مساهمته في الناتج المحلي، من بينها نقص الأراضي الصناعية المرفقة وارتفاع أسعارها، وارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وغيرها.
عقارات

أزمة تواجه القطاع العقاري بسبب 10 ملايين وحدة خالية

أشار التقرير المرسل من وزارة الإسكان بعدد وحدات الإيجار القديم على مستوى جمهورية مصر العربية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلى وجود نحو 10 ملايين وحدة خالية «لم يتم حيازتها»، سواء كانت وحدات راكدة لدى شركات التطوير العقاري أو وحدات مخالفة، بخلاف الوحدات المغلقة التي يحمل أصحابها حيازات قانونية، فهل تؤثر هذه الملايين من الوحدات المغلقة على مشكلة السكن التي تحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا؟ وما حلول هذه الظاهرة؟ وهل يحل قانون فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة الأزمة أم لا؟
اقرأ المزيد من الأخبار
سبائك ذهبية

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 5 أعوام

شهدت تعاملات اليوم الخميس، قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب العالمية، إذ سجلت أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، وسط إقبال كبير من المستثمرين على شراء المعدن الأصفر، إذ صعد سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر أغسطس، بنسبة 2.5% لتصل إلى مستوى 1382.20 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر لها منذ شهر سبتمبر من عام 2013، بالتزامن مع تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، أكد فيها استعداده لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لمواجهة خطر المخاطر الاقتصادية المتنامية عالميا ومحليا، بعد تقييمه لتصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف مع ضعف التضخم.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام حوالي 7 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، ليصل إلى مستوى 1341 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 6 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

شعبة الذهب: توقعات باستقرار الأسعار الأسبوع المقبل

عانت السوق المحلية من تذبذب أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضى والفجوة الكبيرة التى حققها بين انخفاض كبير وصل لنحو 26 جنيها للجرام الواحد ونحو 20 دولارا فى السعر العالمى للأوقية، وارتفاع سريع خلال يومين تجاوز عشرة جنيهات ونحو 14 دولارا للأوقية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة التجار وتشككهم فى مصير أسعار الذهب من جهة، وأربك المواطن من جهة أخرى تحسبًا للانخفاض والارتفاع، وهو الأمر الذى يخالف توقعات الكثيرين بشأن المعروف عن الذهب بأنه مجال المعاملات الآمنة والمستقرة عن باقى القطاعات الاستثمارية الأخرى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org