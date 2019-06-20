16 جنيها زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل لـ647

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

ذهب

قفزت أسعار الذهب، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بنحو 16 جنيها للجرام الواحد. وارتفع سعر جرم الذهب عيار "21" إلى 647 جنيها مقابل 631 جنيها بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بحسب نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة. وعزا نجيب في تصريحات لـ"التحرير"، القفزة الكبيرة في أسعار الذهب محليا إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 555 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 739 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5176 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب 2% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط، بحسب وكالة رويترز. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1382.70