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إقالة النائب العام السوداني من منصبه

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني
ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، إقالة النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له،. وكان المجلس السوداني، قد أكد أنه يسعى لتوافق وطني، وعبور الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي إلى تأسيس تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز". واتهم المجلس عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز».
ونشرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، تفاصيل استجواب نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به من حكم السودان. وبحسب "سونا" وجّهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، تهما للبشير تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد
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حميدتي والعشائر

حل الأزمة السودانية بين الضغط الدولي واللجوء للعشائر

يسعى كل طرف من أطراف النزاع في السودان للبحث عن مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد نتيجة عدم وجود توافق وتعثر المفاوضات بين الجانبين والذي تصاعدت حدته بعد فض الاعتصام بالقوة وهو ما أدى إلى سقوط العشرات الضحايا بين قتيل وجريح. فلا تزال شوارع الخرطوم تنتفض من أجل هدف واحد وهو تسليم المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، السلطة لحكومة مدنية وهو شرط أساسي من قبل المعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير، لإنهاء الاحتجاجات.
ايران-وامريكا-في-العراق

استهداف مصالح أمريكا بالعراق رسالة من طهران لواشنطن

في خضم التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت المصالح والمنشآت الأمريكية داخل الأراضي العراقية هدف رئيسي بعد تكرار استهدافها في الآونة الأخيرة، فخلال أسبوع وقعت أربع هجمات من خلال سقوط صواريخ قرب منشآت أمريكية. تلك الهجمات التي وقعت أمس الأربعاء، حيث سقطت صواريخ على تجمع شركات نفطية عراقية وأجنبية في محافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وسقط صاروخ "كاتيوشا" قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة.
العقيد الركن تركي المالكي

بعد استهداف محطة مياه.. السعودية للحوثيين: ترقبوا رد سريع

واصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد" بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في مدينة الشيقيق جنوب غرب البلاد، مساء أمس، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن الهجوم الحوقي لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية "تلفيات"، لافتا إلى أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه"، بحسب العربية.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: الجبير يُكذّب تقرير «كالامار» بشأن خاشقجي

تصدر الهجوم على منشآت نفطية في العراق عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على رد السعودية على تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان حول مقتل جمال خاشقجي، واستعرضت الصحف أيضا تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيتها تعرض مواقع عسكرية ونفطية في العراق يتواجد فيها أمريكيون إلى خمس هجمات صاروخية في مواقع متفرقة في البلاد كما أعلن مسؤولون، أمس الأربعاء، فيما كلفت قيادة العمليات المشتركة، جميع الأجهزة، باتخاذ الإجراءات ضد مطلقي الصواريخ.
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مظاهرات-في-السودان (3)

السودان.. رسالة للاتحاد الإفريقي والنائب العام يحقق

دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، كافة الأطراف في السودان على الحوار، قائلا: «نشجع الأطراف على الحوار لحل الأزمة»، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان تأكيدها على استمرارها بالعصيان المدني ورفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، وفقا لسكاي نيوز عربية، التي أشارت وفق مصادر لها بالسودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام بدأت أعمالها واستجوبت عددا من الشهود.
مظاهرات-في-السودان (4)

أطباء السودان: جثث لمحتجين تطفو على النيل

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية، بيانا، اليوم الإثنين، كشفت فيه عن وجود لجثث لبعض المحتجين السودانيين بدأت تطفو على سطح النيل، وذلك بعد فض اعتصام القيادة العامة، صباح اليوم. وأوضحت اللجنة في بيانها أن عدد من شهود العيان قالوا إن ثوارا سقطوا شهداءً في ميدان الاعتصام وتم التخلص منهم بإلقائهم في النيل، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. لكن لا يوجد دليل حول ما إذا كانت هذه الجثث تعود للمعتصمين بعد فض الاعتصام اليوم، إذ أن الجثة -بحسب أطباء شرعيين- تحتاج من يومين إلى 3 أيام لتطفو فوق سطح المياه.
مظاهرات-السودان

لجنة أطباء السودان: 13 شهيدا في فض الاعتصام حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة، وقالت قوى الحرية والتغيير، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، واصفة ما حدث بـ"الجريمة"، محملة قوات الدعم السريع والجيش المسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام، كما أعلنت وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
مظاهرات-السودان

الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
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