إقالة النائب العام السوداني من منصبه

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

المجلس العسكري السوداني

ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، إقالة النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له،. وكان المجلس السوداني، قد أكد أنه يسعى لتوافق وطني، وعبور الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي إلى تأسيس تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز". واتهم المجلس عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز».

ونشرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، تفاصيل استجواب نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به من حكم السودان. وبحسب "سونا" وجّهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، تهما للبشير تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد