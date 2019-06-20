كيف حسم الاقتصاد فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية؟

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

الاقتصاد - تعبيرية

تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تأثير التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، على فوز مصر بتنظيم البطولة في نسختها الحالية، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا في 6 مجموعات، وتحتل مصر صدارة الدول الفائزة بكأس الأمم الإفريقية برصيد (7) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (23) مرة.

وأوضح الحكومة، أن تعافي الاقتصاد والاستثمار في البنية التحتية، ساهما بشكل بارز في حسم مصر ملف تنظيم بطولة أمم إفريقيا وغيرها من البطولات العالمية، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، بلغ نحو 2,1 تريليون جنيه, فيما تبلغ تكلفة المشروعات المستهدف تنفيذها