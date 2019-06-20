كيف حسم الاقتصاد فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية؟

تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تأثير التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، على فوز مصر بتنظيم البطولة في نسختها الحالية، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا في 6 مجموعات، وتحتل مصر صدارة الدول الفائزة بكأس الأمم الإفريقية برصيد (7) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (23) مرة.
وأوضح الحكومة، أن تعافي الاقتصاد والاستثمار في البنية التحتية، ساهما بشكل بارز في حسم مصر ملف تنظيم بطولة أمم إفريقيا وغيرها من البطولات العالمية، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، بلغ نحو 2,1 تريليون جنيه, فيما تبلغ تكلفة المشروعات المستهدف تنفيذها
وأوضح الحكومة، أن تعافي الاقتصاد والاستثمار في البنية التحتية، ساهما بشكل بارز في حسم مصر ملف تنظيم بطولة أمم إفريقيا وغيرها من البطولات العالمية، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، بلغ نحو 2,1 تريليون جنيه, فيما تبلغ تكلفة المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة من يناير 2019 إلى يونيو 2020ـ نحو 1,8 تريليون جنيه.
وتقدم ترتيب مصر عالميا بشكل واضح في العديد من المؤشرات، وفقا لما رصده المنتدى الاقتصادي العالمي, على النحو التالي:
- مؤشر البنية التحتية تقدمت مصر 42 مركزا لتحتل المرتبة 56 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 98 عام 2014,
- مؤشر كفاءة النقل الجوي، تقدمت مصر 16 مركزا، لتحتل المرتبة 43 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 59 عام 2014.
- مؤشر كفاءة النقل البحري، تقدم مصر 41 مركزا لتحتل المرتبة 39 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 80 عام 2014.
- مؤشر كفاءة الطرق شهد تقدما بمقدار 77 مركزا لتحتل مصر المرتبة 45 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 122 عام 2014,
- مؤشر الاعتماد على الشرطة في إنفاذ القانون 81 مركزاً لتحتل مصر المرتبة 51 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 132 عام 2014, -
- مؤشر القدرة على فض المنازعات بالطرق القانونية/الرسمية تحسن بمقدار 42 مركزاً لتحتل مصر المرتبة 64 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 106 عام 2014,
- مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة، تقدمت 95 مركزا لتحتل المرتبة 43 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 138 عام 2014.
وأشار الإنفوجراف إلى أن الاقتصاد المصري، شهد تحسنا ملموسا، إذ وصل معدل النمو إلى5,3% عام 2017-2018 مقارنة بــ 2,9% عام 2013-2014, كما ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية ليصل إلى 44,3 مليار دولار بنهاية مايو عام 2019 مقارنة بـ17,3 مليار دولار بنهاية مايو عام 2014, وكذلك ارتفعت حجم الاستثمارات لتصل إلى 721,1 مليار جنيه عام 2017-2018 مقارنة بــ 265,1 مليار جنيه عام 2013-2014.