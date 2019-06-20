سند الملكية أزمة تواجه أبناء النوبة بقضية التعويضات

الحكومة تشكل لجنة لحصر المتضررين من أهالي النوبة لتعويضهم.. ورئيس النادي النوبي: الحصر لم يضم سوى من يملكون سند ملكية ونطالب بالاكتفاء بإثبات محل الميلاد

تحرير:خالد وربي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

يواجه أهالي النوبة المتضررون من بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان أزمة إثبات الملكية والذي مر عليه نحو 4 أجيال ويعود إلى عام 1902. وصدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر المتضررين والذين لم يسبق لهم التعويض. وأعلن وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، بدء إجراءات صرف التعويضات للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يسبق تعويضهم في إطار حرص الرئيس السيسي على حل مشكلات أهل النوبة. وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات انتهت من حصر المستحقين.

وأشار إلى أن عددهم 3851 من المتضررين من إنشاء وتعلية خزان أسوان و7865 مستحقا من المتضررين من بناء السد العالي بإجمالي 11716 متضررًا من أهالي النوبة. وأضاف الوزير أن اللجنة قررت تمليك المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينا بتمليكهم الأراضي التي بنوا عليها أو بحق الانتفاع. وأوضح أن إجراءات التمليك من

وأشار إلى أن عددهم 3851 من المتضررين من إنشاء وتعلية خزان أسوان و7865 مستحقا من المتضررين من بناء السد العالي بإجمالي 11716 متضررًا من أهالي النوبة.

وأضاف الوزير أن اللجنة قررت تمليك المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينا بتمليكهم الأراضي التي بنوا عليها أو بحق الانتفاع.

وأوضح أن إجراءات التمليك من متضرري بناء السد العالي بعضهم يستحق أراضي قابلة للزراعة وسيعوض صاحب الأرض بأخرى، وأن يكون كسر الفدان بفدان لمن يملك أقل من فدان، وللمستحق طلب التعويض النقدي بقيمة 25 ألف جنيه للفدان الواحد وبالنسبة لتعويض مالكي المساكن يتم تعويض مالك المسكن بمساكن بداخل أسوان في كوم أمبو وإدفو وخارج أسوان في عدد من المحافظات الأخرى تبلغ 12 محافظة، متوفر بها وحدات لمن يرغب، ويقدم طلبًا لمحافظة أسوان في جامعة أسوان أو المراكز الفرعية من المستحق أو ورثته.

وأوضح أن لطالب التعويض إبداء 3 رغبات خارج وداخل أسوان ويجوز أن تكون إحدى الرغبات الحصول على التعويض النقدي وفِي حالة عدم اتفاق الورثة يكون التعويض نقديا.

وقال إن بدء تلقي الطلبات الثلاثاء المقبل، بمحافظة أسوان، لمدة 21 يوما وإعلان أسماء المستحقين بعد عشرة أيام من تاريخ التقديم، وبعد إعلان الأسماء يفتح باب التظلم لمدة عشرة أيام ويبت في التظلمات خلال عشرة أيام أيضا، وإعلان الأسماء النهائية وبعدها إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصرف بالمجان للمستحقين في الأراضي والوحدات السكنية وصرف المبالغ النقدية للمستحقين.

وأعلن محافظ أسوان تحديد 10 مراكز بنصر النوبة لاستقبال طلبات المتضررين.

على الجانب الآخر أكد المستشار محمد صالح عدنان رئيس النادي النوبي الأسبق وأحد المتضررين في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن قرار الحكومة الجديد قرار جيد لكنه لا يضم كل المستحقين نظرا لشرط تقديم سند الملكية للحصول على التعويضات وهو ما لا يتوفر لدى الكثيرين نتيجة مرور سنوات كثيرة تصل إلى 4 أجيال فسند الملكية يرجع إلى عام 1902 منذ التهجير وبالتالي صعب الحصول عليه مطالبا الحكومة بالاكتفاء بشهادة الميلاد والتي تثبت محل الميلاد خاصة أن الحصر الأصلي لم يضم كل المتضررين من بناء السد مشيرا إلى أن جده كان من بين من تم تهجيرهم أثناء بناء السد وبحيرة ناصر لكنه أثناء الحصر كان قد سافر إلى القاهرة ولم يشمله الحصر لكن شهادة الميلاد والوفاة تثبت أنه من مواليد نصر النوبة.

وطالب عدنان بتفعيل المادة 236 من الدستور والتي تؤكد عودة النوبيين لأراضيهم.

وتنص المادة 236 من الدستور على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



وأوضح أن الحكومة سيطرت أثناء بناء السد على 365 كيلومترا مربعا من أراضي أهالي النوبة وأن هناك مساحات كبيرة من الأراضي بها متاحة وغير مأهولة ويمكن تعويض الأهالي بها، مشددا على أن القضية لها بعد استراتيجي وأمن قومي.

وطالب عدنان بضرورة فتح حوار مع أهالي النوبة، مشيرا إلى أنه يثق بأن الحكومة جادة في تعويض أبناء النوبة عن التضحيات التي قاموا بها.

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