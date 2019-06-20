عتاب وسكين في الرقبة.. ماذا جرى في شقة المرج؟

الجيران: أحمد لايتوقف عن الشجار مع زوجته وفي كل مرة يأتي حماه ليصلح بينهما.. وشاهد: سمعنا صوت مشاجرة بالشقة وبعدين الراجل نزل سايح في دمه وبنته بتصرخ «أحمد قتل أبويا»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

شهود يروون للتحرير التفاصيل

أصوات عالية، شد وجذب طوال الوقت، خلافات ومشكلات، حتى ضاق الجيران من كثرة سماعها واعتادوا عليها، هذا هو المشهد الذي يتكرر في شقة «أحمد» مشاحنات مع زوجته ولا أحد يتدخل من الجيران يأتي والد الزوجة من وقت لآخر للصلح بينهما، مع كلمات من النصح والوصايا لابنته بالتحمل من أجل تربية أطفالها، وتعود «المياه لمجاريها» إلا أن ثمة خلافات جديدة عصفت بالبيت الذي لا يعرف الهدوء، دعت الرجل المسن للتدخل مرة أخرى، ولكنها لم تمر بسلام، وانتهت بجريمة قتل كان ضحيتها والد الزوجة بعدما طعنه زوج ابنته في رقبته ليسقط غارقا في دمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة بالشارع.

«أحمد جمعة» شاب ثلاثيني يعيش بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة، ولد وبنتين، في شقة بمنطقة المرج، لا تعرف حياتهما الهدوء، حيث خلافات أسرية دائمة اعتاد عليها الجيران تخرج على أثرها الزوجة غاضبة إلى منزل والدها في شبرا الخيمة، يتدخل الرجل فورا لفض الاشتباك بينهما ويطيب خاطرها حتى تعود لبيتها ورعاية