عتاب وسكين في الرقبة.. ماذا جرى في شقة المرج؟

الجيران: أحمد لايتوقف عن الشجار مع زوجته وفي كل مرة يأتي حماه ليصلح بينهما.. وشاهد: سمعنا صوت مشاجرة بالشقة وبعدين الراجل نزل سايح في دمه وبنته بتصرخ «أحمد قتل أبويا»
أصوات عالية، شد وجذب طوال الوقت، خلافات ومشكلات، حتى ضاق الجيران من كثرة سماعها واعتادوا عليها، هذا هو المشهد الذي يتكرر في شقة «أحمد» مشاحنات مع زوجته ولا أحد يتدخل من الجيران يأتي والد الزوجة من وقت لآخر للصلح بينهما، مع كلمات من النصح والوصايا لابنته بالتحمل من أجل تربية أطفالها، وتعود «المياه لمجاريها» إلا أن ثمة خلافات جديدة عصفت بالبيت الذي لا يعرف الهدوء، دعت الرجل المسن للتدخل مرة أخرى، ولكنها لم تمر بسلام، وانتهت بجريمة قتل كان ضحيتها والد الزوجة بعدما طعنه زوج ابنته في رقبته ليسقط غارقا في دمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة بالشارع.
«أحمد جمعة» شاب ثلاثيني يعيش بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة، ولد وبنتين، في شقة بمنطقة المرج، لا تعرف حياتهما الهدوء، حيث خلافات أسرية دائمة اعتاد عليها الجيران تخرج على أثرها الزوجة غاضبة إلى منزل والدها في شبرا الخيمة، يتدخل الرجل فورا لفض الاشتباك بينهما ويطيب خاطرها حتى تعود لبيتها ورعاية
«أحمد جمعة» شاب ثلاثيني يعيش بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة، ولد وبنتين، في شقة بمنطقة المرج، لا تعرف حياتهما الهدوء، حيث خلافات أسرية دائمة اعتاد عليها الجيران تخرج على أثرها الزوجة غاضبة إلى منزل والدها في شبرا الخيمة، يتدخل الرجل فورا لفض الاشتباك بينهما ويطيب خاطرها حتى تعود لبيتها ورعاية أبنائها إلا أنه يوم الإثنين الماضي كان الشيطان حاضرا في شقة المرج، ذهب الرجل ونجله للصلح بين «أحمد» وزوجته، أصوات تخرج من خلف الأبواب المغلقة واكتفى الجيران بالمشاهدة فقط من النوافذ وشرفات منازلهم قبل أن يخرج الرجل العجوز يتكئ على نجله غارقا في دمائه بينما تقف ابنته في «بلكونة» شقتها تصرخ «إلحقوني أبويا بيموت وعنده القلب جوزي موت أبويا».
«التحرير» كانت في شارع عباد الرحمن المتفرع من شارع 8 في الجزيرة بمنطقة المرج، حيث دارت أحداث الجريمة لكشف كواليس الواقعة، التي استمرت قرابة نصف الساعة ونقلها على لسان الجيران.
«دايما فيه خلافات عائلية بينهما ومراته غضبانة وبتروح بيت أبوها في شبرا وأحمد ساكن هنا من زمان في بيت والده في شقة في الدور التاني ويوم الإثنين قبل المغرب بحوالي نص ساعة سمعت صوت زعيق وخناق وبعدها خرجت ابنته في البلكونة تصرخ وبتقول أبويا عنده القلب ضربه بالسكين» بهذه الكلمات بدأ «أحمد» صاحب سوبر ماركت حديثه.
وأضاف «لقينا الراجل نازل من فوق وابنه بيسنده لحد العربية وكان غرقان في دمه عرفنا بعدها إنه مات كانوا مانعين أي حد يتدخل وقافلين باب البيت من تحت».
«سعد» فكهاني قال «كان بيضرب فيها ليل نهار واتعودنا على كده كل يوم نسمع خناقات وزعيق وماحدش كان بيتدخل لهم هو ومراته لو بيتخانقوا فى الشارع كنا اتدخلنا لكن في شقتهم ماحدش يقدر يطلع».
واستطرد «المرة دي الصراخ ابتدا قبل المغرب بشوية فوجئنا إن الراجل حماه نازل من فوق عايم في دمه وكان معاه ابنه وصل المستشفى ومات وبعد ما حصل اللي حصل مراته رجعت بالليل كانت بتصرخ وتقول لابنها "أبوك قتل جدك اللي بيصرف عليك يا يوسف" ومرة تقول "أحمد قتل أبويا" ومراته ست كويسة وفي حالها هو اللي كان بيضربها على طول وفيه خلافات بينهما».
وأضاف «الراجل جاي يشوف بنته ويحل الخلاف وفي بيته ماحدش يضرب ضيف عنده في بيته مهما حصل وده حماه جاي يصلح بينهم حاجة تحزن، الشارع كان مليان ناس ماحدش قدر يطلع كانوا قافلين الباب».
«شهادة لله مراته دي بنت ناس وكويسة ومؤدبة، معاه منها ولد وبنتين لسه أطفال ومهما حصل بينهم من خلافات ماحدش يموت حماه» كلمات قالتها إحدى الجيران تحفظت على ذكر اسمها. قاطعها رجل كبير في السن «خلاص الناس هتاكل بعضها».
عاودت الجارة «كانت فيه مشكلة معاهم في رمضان وكان بيضربها من ساعة ما عرفت اللي حصل وأنا زعلانة ده مايرضيش حد وغلط، حماه ده راجل مريض وعنده القلب ماكانش عمل كده فيه».
«محمد» مكوجي محله على بعد خطوات من منزل المتهم قال «فيه خلافات زي أي بيت واحنا هنا في الشارع كل واحد في حاله ماحدش بيتدخل خصوصا لما تكون مشكلة عائلية بين واحد ومراته بس آخر مرة دي كانت ساعة شيطان».
وأضاف «حوالي الساعة 10 بالليل أهل المجني عليه كانوا بيكسروا في البيت زعلانين إن الراجل مات الشارع كله زعلان على اللي حصل ده».
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