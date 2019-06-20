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أفلام حصدت 50 مليون جنيه| أمير كرارة كسر الرقم مرتين

وصلت إيرادات فيلم «كازابلانكا» إلى 50 مليون جنيه؛ مما جعل النجم أمير كرارة فى صدارة المشهد، وهذه ليست المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا الرقم، فكررها مرتين سابقتين.
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
الفنان أمير كرارة
الفنان أمير كرارة
«شباك التذاكر» أصبح هو الترمومتر الذي يقيس به النجوم نجاحهم بالشارع المصري، وهذا يفسر سر الاهتمام الكبير من قبل الفنانين بالإيرادات ومن المتربع على عرش قائمة الأعلى إيرادات، وتحول الأمر إلى هوس لدى الكثيرين، لا يتحدثون إلا بالأرقام والمشاهدات كونها المعيار الذي لن يكذبه أحد، ويفتخرون فيما بينهم بلقب بطل الفيلم الأعلى إيرادا خلال مواسم العرض المختلفة، ويعود السبب فى هذا الهوس إلى المنتجين، فهم من صنعوا أسطورة «نجم الشباك»، وقام برفع أجره فى السوق، كونه يمثل لهم الكارت الرابح، لأن الجمهور تتدافع على السينما لمشاهدة أفلامه فقط لتواجد اسمه عليه.
وهناك نجوم نجحوا فى تحقيق أرقام خيالية بشباك التذاكر، وهو ما رفع سقف طموح المنتجين وجعلهم يسعون إلى تقديم أفلام تلقى نفس النجاح، وحتى الآن يعد أعلى إيراد فى السنوات الأخيرة هو رقم (50 مليون جنيه) وكسور ولم يتجاوز أى عمل الـ60، وإليكم قائمة بالأفلام التي شهدت إقبالًا جماهيريًّا ضخمًا، وتخطت حاجز الـ50
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نيكول كيدمان.. لم تكمل تعليمها ورقصة كسرت ضلعها

تحتفل الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، اليوم الخميس، بعيد ميلادها 52 عامًا، قطعت خلالها مسيرة فنية حافلة، وما زالت الممثلة الشقراء قادرة على إبهارنا بأدوارها التي تختارها بعناية شديدة؛ فهي الأم التي تخشى على أولادها من الغرباء في فيلم The Others، والمغنية الجذابة التي تغوي الرجال في فيلم Moulin Rouge!، والمحامية التي تخلت عن مهنتها من أجل زوجها وأبنائها واستمرت معه رغم ضربها وإهانته لها في مسلسل Big Little Lies، شاهدناها وصدقناها في كل هذه الأدوار وغيرها، لتكون خير دليل على عبقرية "كيدمان" كممثلة.
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WWE تقدم فيلمًا جديدًا عبر شاشة Netflix

سيقدم اتحاد المصارعة الحرة WWE فيلم The main Event، على شاشة الشبكة الأمريكية Netflix، العام المقبل، وسينتمي لنوعية الأفلام العائلية، وهو تأليف لاري بوستل وإخراج جاي كاراس. وسيبدأ تصوير الفيلم الأسبوع الحالي، بمدينة فانكوفر بولاية بريتش كولومبيا الكندية، للحاق بعرضه على شبكة قنوات نتفليكس في 2020. تدور أحداث الفيلم حول فتى في الحادية عشرة من عمره، يحلم أن يصبح أحد نجوم المصارعة الحرة، حتى يعثر على قناع سحري يمكنه من االاشتراك في بطولة لاتحاد WWE.
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مارفل تعيد طرح Avengers: endgame لتحقيق إنجاز تاريخي

أعلنت شركة مارفل، اليوم الخميس، طرح نسخة جديدة من فيلم Avengers: Endgame، الذي عرض شهر أبريل الماضي، لأجل تخطي الإيرادات التي حققها فيلم AVatar الشهير، والتربع على عرش أعلى الأفلام العالمية دخلا. وقال كيفن فيدج، رئيس استوديوهات مارفل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأحدث أفلام الشركة، Spide-Man: Far From Home، إن الشركة ستضيف مشاهد جديدة على تلك النسخة؛ لتصبح مدة الفيلم 3 ساعات. وتأمل الشركة أن تحفز تلك المشاهد، الجمهور لإعادة مشاهدة الفيلم، كما كشف "فيدج" في تصريحات لموقع Screenrant، الذي كشف أن تلك المشاهد إضافات قليلة على نهاية العمل.
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السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
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نقاد: الجمهور يحب الأكشن..وهذا سبب تفوق «كازابلانكا»

نقترب من انتهاء الأسبوع الثالث على عرض أفلام عيد الفطر لعام 2019، والنتيجة لا تزال فى صالح الفنان أمير كرارة وفيلمه «كازابلانكا» الذى اقتربت إيراداته من 50 مليون جنيه، ليثبت أنه نجم نجح أن يلمع فى السماء خلال السنوات الأخيرة بعد أن كتب له مسلسل «كلبش» شهادة ميلاد جديدة، تحول بعدها إلى بطل ذكى يعرف كيف يختار ما يناسبه، وحتما هناك فضل لتميمة حظه المخرج بيتر ميمى، شريك النجاح دائما. ويلى «كازابلانكا»، «الممر» بطولة أحمد عز الذى يحمل توقيع المخرج شريف عرفة، معلنًا عودة الأفلام الحربية، الذى فاق التوقعات ورفع سقف الطموحات بالسينما المصرية.
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أفلام العيد.. إياد نصار مفاجأة «الممر» و«كازابلانكا»

منافسة شرسة تشهدها أفلام عيد الفطر بين «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، الذى لا يزال يتربع على القمة، و«الممر» بطولة أحمد عز، الذى يحمل رسالة فى حب الوطن ويعلّم الأجيال الجديدة الانتماء، و«سبع البرمبة» بطولة رامز جلال، الذي يقدم للجمهور وجبة خفيفة مضحكة بعد انتهاء موسم درامي دسم، و«حملة فرعون» بطولة عمرو سعد، الذى يقدم قصة شمس الزناتي ولكن على الطريقة الحديثة، و«محمد حسين» بطولة محمد سعد، الذى يصارع على البقاء، بعد تذيّله الإيرادات، ونجح عدد من الفنانين المشاركين فى هذا الموسم في خطف الأضواء من نجوم الأعمال أنفسهم بتقييم النقاد وإشادة الجمهور.
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أمير كرارة «نمبر وان».. 7 أسباب وراء تصدر كازابلانكا

على مدار السبعة أيام الماضية، تربع النجم أمير كرارة على عرش إيرادات أفلام عيد الفطر لعام 2019 بفيلمه «كازابلانكا» الذى نجح أن يكسر حاجز الـ30 مليون جنيه، فى ظل وقوف أغلب الأفلام عند الـ10 ملايين، وبعضها يرتفع إيرادها اليومي بصعوبة شديدة، ما يجعلنا نقول إن كرارة أصبح «نمبر وان» رغم وجود نجوم شباك آخرين معه بالموسم على رأسهم الفنان أحمد عز بفيلمه «الممر»، والذى سبق وحقق 50 مليونًا العام قبل الماضى مع فيلمه الخلية، واليوم الفرق الشاسع بين (باشا مصر) كما يلقب وأحمد عز، ويزيد على الضعف، لذلك كان علينا تحليل أسباب تصدر «كازابلانكا».
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