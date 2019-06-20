أفلام حصدت 50 مليون جنيه| أمير كرارة كسر الرقم مرتين

وصلت إيرادات فيلم «كازابلانكا» إلى 50 مليون جنيه؛ مما جعل النجم أمير كرارة فى صدارة المشهد، وهذه ليست المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا الرقم، فكررها مرتين سابقتين.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

الفنان أمير كرارة

«شباك التذاكر» أصبح هو الترمومتر الذي يقيس به النجوم نجاحهم بالشارع المصري، وهذا يفسر سر الاهتمام الكبير من قبل الفنانين بالإيرادات ومن المتربع على عرش قائمة الأعلى إيرادات، وتحول الأمر إلى هوس لدى الكثيرين، لا يتحدثون إلا بالأرقام والمشاهدات كونها المعيار الذي لن يكذبه أحد، ويفتخرون فيما بينهم بلقب بطل الفيلم الأعلى إيرادا خلال مواسم العرض المختلفة، ويعود السبب فى هذا الهوس إلى المنتجين، فهم من صنعوا أسطورة «نجم الشباك»، وقام برفع أجره فى السوق، كونه يمثل لهم الكارت الرابح، لأن الجمهور تتدافع على السينما لمشاهدة أفلامه فقط لتواجد اسمه عليه.

وهناك نجوم نجحوا فى تحقيق أرقام خيالية بشباك التذاكر، وهو ما رفع سقف طموح المنتجين وجعلهم يسعون إلى تقديم أفلام تلقى نفس النجاح، وحتى الآن يعد أعلى إيراد فى السنوات الأخيرة هو رقم (50 مليون جنيه) وكسور ولم يتجاوز أى عمل الـ60، وإليكم قائمة بالأفلام التي شهدت إقبالًا جماهيريًّا ضخمًا، وتخطت حاجز الـ50