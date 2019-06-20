أفلام حصدت 50 مليون جنيه| أمير كرارة كسر الرقم مرتين

وصلت إيرادات فيلم «كازابلانكا» إلى 50 مليون جنيه؛ مما جعل النجم أمير كرارة فى صدارة المشهد، وهذه ليست المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا الرقم، فكررها مرتين سابقتين.
«شباك التذاكر» أصبح هو الترمومتر الذي يقيس به النجوم نجاحهم بالشارع المصري، وهذا يفسر سر الاهتمام الكبير من قبل الفنانين بالإيرادات ومن المتربع على عرش قائمة الأعلى إيرادات، وتحول الأمر إلى هوس لدى الكثيرين، لا يتحدثون إلا بالأرقام والمشاهدات كونها المعيار الذي لن يكذبه أحد، ويفتخرون فيما بينهم بلقب بطل الفيلم الأعلى إيرادا خلال مواسم العرض المختلفة، ويعود السبب فى هذا الهوس إلى المنتجين، فهم من صنعوا أسطورة «نجم الشباك»، وقام برفع أجره فى السوق، كونه يمثل لهم الكارت الرابح، لأن الجمهور تتدافع على السينما لمشاهدة أفلامه فقط لتواجد اسمه عليه.
وهناك نجوم نجحوا فى تحقيق أرقام خيالية بشباك التذاكر، وهو ما رفع سقف طموح المنتجين وجعلهم يسعون إلى تقديم أفلام تلقى نفس النجاح، وحتى الآن يعد أعلى إيراد فى السنوات الأخيرة هو رقم (50 مليون جنيه) وكسور ولم يتجاوز أى عمل الـ60، وإليكم قائمة بالأفلام التي شهدت إقبالًا جماهيريًّا ضخمًا، وتخطت حاجز الـ50
وهناك نجوم نجحوا فى تحقيق أرقام خيالية بشباك التذاكر، وهو ما رفع سقف طموح المنتجين وجعلهم يسعون إلى تقديم أفلام تلقى نفس النجاح، وحتى الآن يعد أعلى إيراد فى السنوات الأخيرة هو رقم (50 مليون جنيه) وكسور ولم يتجاوز أى عمل الـ60، وإليكم قائمة بالأفلام التي شهدت إقبالًا جماهيريًّا ضخمًا، وتخطت حاجز الـ50 مليون جنيه:
1- فيلم كازابلانكا
لعل آخرها فيلم «كازابلانكا» بطولة امير كرارة، والذى يعرض حاليًا بالسينمات، ونجح فى أن يصل إلى 50 مليون جنيه بعد مرور أسبوعين على عرضه، ويعد هذا هو أسرع فيلم كسر هذا الرقم فى فترة قصيرة جدًا، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي وبطولة غادة عادل، خالد إرجنتش، إياد نصار وعمرو عبدالجليل.
تدور قصة الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يعرفون بـ«هحامين البحر» يدخلون فى حرب مع المافيا، ويعود سر تفوق أمير كرارة خلال موسم عيد الفطر إلى أنه أصبح اسما لا يخذل جمهور، بسبب توليفة النجوم المشاركين بالعمل فضلا عن القصة والأكشن الذى يحبه الجمهور.
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2- فيلم نادي الرجال السري
يعد «نادي الرجال السري» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، الذى يتخطى الـ50 مليون جنيه خلال عام 2019، حيث بلغت إيراداته 54 مليون جنيه بعد مرور 10 أسابيع على عرضه بالسينمات خلال موسم منتصف العام، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي، بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل وبيومي فؤاد، وتدور قصته حول مجموعة من الرجال يكونون ناديا لتسهيل مهمة خيانة زوجاتهم.
يعد هذا الفيلم هو الأعلى إيرادات فى تاريخ الفنان كريم عبدالعزيز، ويلي فيلم «الفيل الأزرق» الذي عرض فى 2014، وتجاوزت إيراداته 30 مليون جنيه.
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3- فيلم حرب كرموز
وينضم إلى القائمة فيلم «حرب كرموز» بطولة أمير كرارة، الذى عرض فى موسم عيد الفطر العام الماضي، وكان يمثل أول بطولة مطلقة لـ«كرارة» فى السينما، ونجح فى أن يتجاوز بفيلمه 57 مليون جنيه خلال مدة عرضه بالسينمات، والفيلم من تأليف محمد السبكي وإخراج بيتر ميمي وبطولة غادة عبدالرازق، مصطفى خاطر، محمود حميدة وسكوت آدكنز، كانت تدور أحداثه حول فتاة تتعرض للاغتصاب على يد مجموعة من الجنود الإنجليز، فترة الأربعينيات، ويقف إلى جوارها الجنرال المصري وتحدث معركة دموية.
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4- الخلية
وكان للفنان أحمد عز حظ أيضا مع هذا الرقم، حيث بلغت إيرادات فيلمه «الخلية» الذي عرضه العام الماضى 56 مليون جنيه، وتفوق حينها على فيلم «جواب اعتقال» بطولة محمد رمضان، الذي عرضه معه فى نفس الموسم، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، تدور أحداثه حول ضابط عمليات خاصة يتأثر لمن قتل صديق عمره، ويفتح ملف الإرهاب.
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5- البدلة
ونجح الفنان تامر حسني أن يصل إلى الـ50 مليون جنيه بفيلمه «البدلة» الذى عرضه فى موسم عيد الأضحى العام الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وشهد إقبالا كبيرا من قبل الجمهور، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل، بطولة أكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري، تدور أحداثه حول صديقين ولدا فى نفس اليوم، فاشلين فى الحياة يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية فى زى رجال الشرطة وتنقلب حياتهما رأسا على عقب.
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6- هروب اضطراري
ينضم إلى القائمة الفنان أحمد السقا، بفيلمه «هروب اضطراري» الذي عرض قبل عامين، وسجل هو أول 55 مليون جنيه، وكان يعد تلك الإيرادات خيالية بالنسبة للكثيرين، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة غادة عادل، أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب، وتدور أحداثه حول جريمة قتل يتهم فيها أربعة أشخاص، ويحاول كل منهم إثبات براءته.
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فى النهاية.. كان جيل الزمن الجميل حين يسأل عن كيف يعلم أن أعماله نجحت؟ كان يجيب من ردود الشارع المصري وأنهم يعتبرونه الترمومتر الذى يقيس مدى تقبل أو رفض الجمهور للعمل، ولكن مع الألفية الجديدة أصبحت الأرقام وحدها هي التي تتحدث.