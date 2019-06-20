حراس كتبوا التاريخ في كأس الأمم الإفريقية

تستعد مصر لاستضافة نهائيات كان 2019، وتتسلح منتخبات القارة السمراء بأفضل العناصر لاقتناص اللقب، إذ تتميز النسخة الحالية بمشاركة أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ البطولة

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

عصام الحضري

على مدار تاريخ البطولة الإفريقية، يكون لحراس المرمى دور حاسم في صناعة المجد لمنتخبات بلادها، وتستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

القارة السمراء تشتهر بمواهب مميزة وأسماء تاريخية في حراسة المرمى، وفيما يلي نستعرض أبرز الأسماء اللامعة في تاريخ حراسة المرمى ببطولة أمم إفريقيا: عصام الحضري لا يختلف اثنان على أن عصام الحضري هو أسطورة إفريقية في حراسة المرمى، لما حققه من إنجازات وأرقام قياسية يصعب تحطيمها على المدى البعيد، ويشهد