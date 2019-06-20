«قوى عاملة البرلمان» تكشف أعداد المشتغلين في 2020

قوى عاملة البرلمان: خفض نسبة البطالة من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قيمة التمويل المتاح من جهاز التعبئة العامة والإحصاء

تحرير:أحمد جاد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

البرلمان

أبدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب جبالي المراغي في تقريرها الخاص بمشروع خطة التنمية المستدامة 2019/2020، عدة ملاحظات جاء على رأسها زيادة أعداد المشتغلين إلى 28.7 مليون عامل في 2019/2020 بنسبة نمو 3.2% عن عام 2018/2019، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث أعلى توقعات النمو على مستوى العالم في الفترة من 2016/2020. وجاء في التقرير أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد في عام 2019/2020 مقابل 30.9 مليون فرد عام 2018/2019 بنسبة زيادة 2,6% مما يعكس استقرار معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 31.3%.

أما فيما يتعلق بالبطالة، فأكد التقرير أن معدلاتها تراجعت وانخفض معدل التضخم إلى حوالى 13.8% في مارس 2019، وتستهدف خطة التنمية زيادة مستويات التشغيل ليرتفع عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد عام 2019/2020 بنسبة نمو 3.2% عن عام 2018/2019 وهو ما يزيد على النسبة المناظره لنمو القوى العاملة مما يسمح بخفض معدل