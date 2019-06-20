6 معلومات لا تعرفها عن حكم منتخب مصر ضد زيمبابوي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

نيانت أليوم

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، وجاء اختيار "الكاف" للحكم الكاميروني نيانت أليوم، حيث تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه. ووقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

وننشر في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الحكم الكاميروني نيانت أليوم: نيانت أليوم مواليد 1982، أي يبلغ من العمر 37 عامًا وحصل على الشارة الدولية في عام 2008 أي قبل 11 عامًا، شارك كأصغر حكم عمرًا في مونديال الأندية عام 2013. قام بالتحكيم للأندية المصرية والمنتخب الوطني قبل ذلك، حيث أدار 12 مباراة