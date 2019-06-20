مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3 مليارات جنيه

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

البورصة

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.25 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14043.42 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% ليصل لمستوى 602.35وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 1536.89 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 880.45 مليار جنيه من خلال التداول على 132.75 مليون سهم.

وبنهاية التعاملات تم التداول على 167 سهما، ارتفع منها 31 سهما، وانخفض 88 سهما بينما استقرت أسعار48 سهما دون تغيير. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيع 40.81 مليون جنيه و 40.86 مليون جنيه ، بينما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 81.6 مليون جنيه . اقرأ أيضا: البورصة تواصل الهبوط ورأس