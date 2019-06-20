إصابة 5 أشخاص في تصادم بين سيارة وأتوبيس بشبرا

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

حادث - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس ركاب بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة، بسبب السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة فى يد السائقين.

وانتقل العميد أحمد صبيح وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين وقوع الحادث بين سيارة وأتوبيس ركاب بنزلة كوبرى عرابي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وكشف تقرير رسمي أعدته إدارة الصحة والسلامة