أزمة بين ترامب والكونجرس تهدد بتسريح 150 موظفا

نشبت أزمة جديدة بين الإدارة الأمريكية والكونجرس، على خلفية أوضاع بعض الموظفين في الهيئات الفيدرالية بالولايات المتحدة، والذين هدد البيت الأبيض بتسريحهم
لا تبدو المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أنهت أو قللت من الصدام السياسي مع الكونجرس خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعدما هددت الإدارة باتخاذ إجراءات قاسية في التعامل مع موظفيها للحصول على بعض المكاسب الاقتصادية.
وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الإفلاس أو اتخاذ قرارات بتسريح ما يصل إلى 150 موظفًا من مكتب إدارة شؤون العاملين، إذا لم يوافق الكونجرس على إلغاء الوكالة الفيدرالية أو إيجاد طريقة جديدة لدفع تكاليف المناصب تلك الوظائف.
وقالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن أعضاء الكونجرس الذين يعارضون خطة الإدارة لنقل وتسريح الموظفين، وصفوها بأنها محاولة لتخويف المشرعين، مؤكدين أنها بمثابة هجوم على حقوق العمال الفيدرالية المكفولة لهم بموجب القانون.
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وقال النائب
وقالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن أعضاء الكونجرس الذين يعارضون خطة الإدارة لنقل وتسريح الموظفين، وصفوها بأنها محاولة لتخويف المشرعين، مؤكدين أنها بمثابة هجوم على حقوق العمال الفيدرالية المكفولة لهم بموجب القانون.
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وقال النائب جيرالد كونولي: "إدارة ترامب تحتجز 150 موظفًا فيدراليًّا كرهائن ما لم نوافق على خطة لا يوجد لها مبررات معقولة".
ووصف كونولي، الذي يرأس لجنة فرعية للعمليات الحكومية التي تتمتع بالصلاحية على الوكالة الفيدرالية، خطة التسريح بأنها "ليست سوى مناورة سياسية لمنح البيت الأبيض سيطرة على نظام الخدمة المدنية القائم منذ فترة طويلة على أساس الجدارة".
ومن جانبهم، قال مسؤولو إدارة ترامب إن الإجازات وربما تسريح العمال قد تكون ضرورية لأن وكالة شؤون الموظفين تفتقد للإيرادات الكافية لاستمرار تمويل تلك الوظائف، بالإضافة إلى أنه هناك ضرورة ملحة للتأكد من كفاءتهم الفنية لمواصلة العمل في تلك المواقع.
المعركة على وكالات الموظفين هي واحدة من الصدامات العديدة التي تتعلق بالميزانية الخاصة بعام 2020، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها المباشر على السباق الانتخابي في نوفمبر من العام المقبل.
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وعندما كشف ترامب عن ميزانيته لعام 2020 في مارس، دعا إلى تخفيضات كبيرة في مجموعة من البرامج المحلية بينما اقترح أيضًا رصد مليارات الدولارات لجداره الحدودي ومستويات الإنفاق العسكري، لكن مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، بدا من غير المرجح أن تسير مجموعة كبيرة من مقترحاته على نحو قانوني.
وفي هذا السياق، قال مسؤولو إدارة ترامب إن الهيئة الفيدرالية التي تشرف على أكثر من مليوني عضو من القوى العاملة المدنية الفيدرالية، عفا عليها الزمن وبدت غير فعالة في الوقت الحالي.
ودعا البيت الأبيض إلى نقل واجباته -التي تتراوح من معايير التوظيف وتسريح العاملين- إلى أجزاء أخرى من الحكومة، وخاصة إدارة الخدمات العامة.
وقال جاكوب وود، المتحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية: "نواصل العمل مع الكونجرس لإيجاد حل ومسار مستدام إلى الأمام يتجنب التأثيرات غير المقبولة على موظفي الوكالة الفيدرالية.. لسوء الحظ، فإن قضايا التمويل والاعتمادات تتركنا أمام خيارات محدودة".
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في إشارة إلى أن الكونجرس نفسه صوت لصالح نقل بعض الصلاحيات من الوكالة، قال وود: "إننا نأمل مخلصين أن يساعدنا الكونجرس في إيجاد طريقة لمعالجة فجوة التمويل الناشئة عن قرارهم بنقل مصدر التمويل الرئيس بعيدًا عن الوكالة”.
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وينظر إلى هذه الأزمة على أنها صراع سياسي بحت، يسعى من خلاله الديمقراطيون لوقف تنفيذ بعض مخططات الرئيس الأمريكي السياسية والاقتصادية، ومن ثم تصدير أزمات له قبل الانتخابات الرئاسية نهاية العام المقبل.