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أزمة بين ترامب والكونجرس تهدد بتسريح 150 موظفا

نشبت أزمة جديدة بين الإدارة الأمريكية والكونجرس، على خلفية أوضاع بعض الموظفين في الهيئات الفيدرالية بالولايات المتحدة، والذين هدد البيت الأبيض بتسريحهم
تحرير:محمود نبيل ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
ترامب
ترامب
لا تبدو المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أنهت أو قللت من الصدام السياسي مع الكونجرس خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعدما هددت الإدارة باتخاذ إجراءات قاسية في التعامل مع موظفيها للحصول على بعض المكاسب الاقتصادية. وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الإفلاس أو اتخاذ قرارات بتسريح ما يصل إلى 150 موظفًا من مكتب إدارة شؤون العاملين، إذا لم يوافق الكونجرس على إلغاء الوكالة الفيدرالية أو إيجاد طريقة جديدة لدفع تكاليف المناصب تلك الوظائف.
وقالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن أعضاء الكونجرس الذين يعارضون خطة الإدارة لنقل وتسريح الموظفين، وصفوها بأنها محاولة لتخويف المشرعين، مؤكدين أنها بمثابة هجوم على حقوق العمال الفيدرالية المكفولة لهم بموجب القانون. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقال النائب
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بعد ضرب إيران طائرته.. «موقع السقوط» يحدد قرار ترامب

تسير وتيرة الأحداث في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بوتيرة تصاعدية تنذر بمزيد من التوترات التي قد تؤثر بشكل رئيسي على الاستقرار السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما حال حدوث صدام مباشر بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء إسقاط إيران لطائرة تجسس بدون طيار تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون احتكاك عسكري مباشر بين الجانبين، منذ أن أعادت واشنطن نشر قواتها في منطقة الخليج خلال الشهر الماضي، الأمر الذي بدوره قد يكون له توابع مختلفة على المستوى السياسي والعسكري.
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

تحذير وتهديد إيراني بعد إسقاط طائرة تجسس أمريكية

رد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على إسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة، واعتبروا أنها رسالة واضحة للولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلانه الواقعة قرب مضيق هرمز، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، إن "طهران سترد بقوة على أي عدوان، وحدودها خط أحمر، مضيفًا: "طهران لا تسعى لحرب مع أي دولة لكنها على استعداد للدفاع عن نفسها". وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من الخميس، إسقاط طائرة "تجسس" أمريكية دون طيار في إقليم هرمزجان المطل على مضيق هرمز جنوبي البلاد.
طائرة-بدون-طيار-أمريكية

مسؤول أمريكي يعترف: إيران أسقطت طائرة أمريكية

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن صاروخ أرض جو إيراني، تسبب في إسقاط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون"، ومن إنتاج شركة "نورثروب جرومان" وتتبع البحرية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة، وحقيقة الادعاءات الإيرانية بأنها كانت في المجال الجوي الإيراني.
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران بشأن إسقاط طائرة له

نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، المزاعم الإيرانية بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق إيران، مؤكدا أنه لم يرسل طائرات مسيرة فوق تلك المنطقة. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن أوربان قوله إنه لم تكن هناك طائرات فوق الأراضي الإيرانية. يأتى ذلك بعدما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من قيامه بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر اليوم الخميس، في محافظة هرمزكان، جنوب إيران. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.
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إدارة ترامب تستند لقانون عمره 20 عاما للحرب ضد إيران

شهد البيت الأبيض على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من النقاشات الخاصة بكيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وكانت الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على طاولة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع مستجدات الوضع. وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض الرئيس الأمريكي العديد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع إيران، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عمان، والتي كانت بمثابة مؤشرات صريحة إلى المخاطر التي تحيط بحركة التجارة العالمية التي تستخدم هذا الممر الملاحي المهم.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

النجاح الاقتصادي سلاح ترامب للفوز بانتخابات 2020

على مدى عامين ونصف العام، اعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرهان الرئيسي له يجب أن يكون على الإنجازات السياسية للحصول على ولاية ثانية في البيت الأبيض، إلا أنه التفت مؤخرًا إلى أهمية إنجازاته الاقتصادية، التي وضعته ضمن أعلى التقييمات خلال تاريخ الولايات المتحدة الحديث. ونجح الرئيس الأمريكي خلال فترة وجوده في البيت الأبيض في الوصول إلى مستوى جيد بالاقتصاد الأمريكي، وذلك قياسًا بما قدمه سلفه باراك أوباما، مع توقعات بأن يواصل وتيرته المرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ترامب يحمل الوثيقة

ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

مهام وتشكيلات البحرية الإيرانية تحرج واشنطن سياسيا

تنذر التحديات والصراعات الحالية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بعواقب وخيمة على المستوى السياسي أو العسكري، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها المنطقة في أعقاب استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان خلال الأيام القليلة الماضية. وفي أعقاب اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني لإيران بالوقوف خلف تلك الهجمات التي تهدف لهدم استقرار وأمن المنطقة المؤثرة فى مستوى حركة التجارة العالمية، توجهت الأنظار إلى القدرات البحرية الإيرانية، التي تعد التهديد الأبرز في المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
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