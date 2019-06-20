أزمة بين ترامب والكونجرس تهدد بتسريح 150 موظفا

نشبت أزمة جديدة بين الإدارة الأمريكية والكونجرس، على خلفية أوضاع بعض الموظفين في الهيئات الفيدرالية بالولايات المتحدة، والذين هدد البيت الأبيض بتسريحهم

تحرير:محمود نبيل ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

ترامب

لا تبدو المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أنهت أو قللت من الصدام السياسي مع الكونجرس خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعدما هددت الإدارة باتخاذ إجراءات قاسية في التعامل مع موظفيها للحصول على بعض المكاسب الاقتصادية. وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الإفلاس أو اتخاذ قرارات بتسريح ما يصل إلى 150 موظفًا من مكتب إدارة شؤون العاملين، إذا لم يوافق الكونجرس على إلغاء الوكالة الفيدرالية أو إيجاد طريقة جديدة لدفع تكاليف المناصب تلك الوظائف.

وقالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن أعضاء الكونجرس الذين يعارضون خطة الإدارة لنقل وتسريح الموظفين، وصفوها بأنها محاولة لتخويف المشرعين، مؤكدين أنها بمثابة هجوم على حقوق العمال الفيدرالية المكفولة لهم بموجب القانون. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقال النائب