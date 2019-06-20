فنانة كويتية تعتزل الفن بسبب التحرش: قلة أدب

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

بيبي الكويتية

قررت الفنانة بيبي أحمد اعتزالها الفن نهائيا بسبب تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الفنانين، وشرحت ما حدث معها فى تصريحات لـ"جريدة الرأي العام الكويتية"، وقالت إنها تعرضت لمواقف متكررة، وصفتها بـ"قلة أدب" من جانب أحد الفنانين"، مشيرة إلى أنها "رفضت التحرش وقررت اعتزال الفن على الفور ولم يخطر في بالي يومًا أن أتعرض لموقف من هذا النوع" وأوضحت أنها كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية فى هذا المجال، ولكن كل هذا تحطم بعد ما تعرضت له مؤخرا، ولفتت إلى أن هناك عددا من الفنانين شوهوا الوسط بتصرفاتهم المبتذلة.

تابعت تصريحاتها موضحة أن وضع الفن صار مقلوبًا ويتطلب علاجًا، وأكدت أن على المهنة التخلص من الدخلاء عليها، ومن بعدها نبحث عن الرسالة المجتمعية للفن. بيبي ممثلة كويتية حاصلة علي دبلوم فى الكمبيوتر اكتشفها الممثل نواف الفجي وخاضت أول تجربة لها في الوسط الفني من خلال مسلسل "أنت عمري" من بطولة عبد العزيز