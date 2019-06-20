قطار ومترو وأتوبيس.. اعرف المحطات الأقرب لكل استاد

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

جماهير مصر

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدًا الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ويقتصر إقامة مباريات البطولة داخل القاهرة على 3 استادات "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام" من ضمن 6 ملاعب تم تخصيصها على مستوى الجمهورية، لاستضافة النسخة الـ32 من الـ"كان".

ويُقدم "التحرير" خريطة بالطرق والمسارات المؤدية لاستادات البطولة الموجودة بالقاهرة، ويرصد مميزات كل طريق سواء بالنسبة لأصحاب السيارات أو من يعتمد على المواصلات العامة أو الخاصة للوصول إلى الملاعب، وتحديد أماكن الخدمات في محيط كل استاد وكيفية الوصول إليها، من أجل تسهيل وصول مشجعي المنتخب المصري، والجماهير