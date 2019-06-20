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قطار ومترو وأتوبيس.. اعرف المحطات الأقرب لكل استاد

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
جماهير مصر
جماهير مصر
يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدًا الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ويقتصر إقامة مباريات البطولة داخل القاهرة على 3 استادات "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام" من ضمن 6 ملاعب تم تخصيصها على مستوى الجمهورية، لاستضافة النسخة الـ32 من الـ"كان".
ويُقدم "التحرير" خريطة بالطرق والمسارات المؤدية لاستادات البطولة الموجودة بالقاهرة، ويرصد مميزات كل طريق سواء بالنسبة لأصحاب السيارات أو من يعتمد على المواصلات العامة أو الخاصة للوصول إلى الملاعب، وتحديد أماكن الخدمات في محيط كل استاد وكيفية الوصول إليها، من أجل تسهيل وصول مشجعي المنتخب المصري، والجماهير
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حميدتي

«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.
مترو الأنفاق

بداية من الجمعة.. مد ساعات العمل في مترو الأنفاق

تبدأ الإدارة العامة لمترو الأنفاق، مد عدد ساعات تشغيل المترو بداية من غد الجمعة، وطوال فترة بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لتصبح مواعيد التشغيل الجديدة من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والذي طالب قيادات شركة المترو برفع استعداداتها في المحطات، مع التركيز على المحطات التي ستقام البطولة في نطاقها بالقاهرة.
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وزير الدفاع: الجيش درع الوطن القوية وصمام أمانه

عقب عودته من فرنسا وفي أول فاعلية يحضرها مع أبناء القوات المسلحة أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة كانت وستظل هى صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم، وهى درعه القوية وحصنه المتين الذى حمى الوطن وصان تاريخه ومقدساته. وشدد على أن القوات المسلحة أصبحت اليوم قوات عصرية حديثة تملك من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئوليتها ومهامها.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

«قوى عاملة البرلمان» تكشف أعداد المشتغلين في 2020

أبدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب جبالي المراغي في تقريرها الخاص بمشروع خطة التنمية المستدامة 2019/2020، عدة ملاحظات جاء على رأسها زيادة أعداد المشتغلين إلى 28.7 مليون عامل في 2019/2020 بنسبة نمو 3.2% عن عام 2018/2019، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث أعلى توقعات النمو على مستوى العالم في الفترة من 2016/2020. وجاء في التقرير أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد في عام 2019/2020 مقابل 30.9 مليون فرد عام 2018/2019 بنسبة زيادة 2,6% مما يعكس استقرار معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 31.3%.
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«مش جايين نبيع كلام».. مشادة بين نائب ووزير الأوقاف

خلاف حاد شهده اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في أثناء مناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصري الإفريقي ومبادرة التسامح الديني، الأزمة بدأت عندما قال النائب هشام مجدي: "شطارة الوزير في الكلام ستجعله يستمر طويلا، لكن هناك خيبة أمل، لأن هذا هو اللقاء الثانى ويتكرر فيه نفس الكلام، وما قالته الوزارة كان يمكن إرساله فى بيان للمجلس، دون تكلفة البرلمان مشاريب وإضاءة وغيره". وتحفظ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ماقاله النائب.
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تدشين خط ملاحي من السخنة إلى شرق إفريقيا في أكتوبر

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن وزارته ستنظم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كل المجالات في 2 يوليو المقبل، سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق إفريقيا بسعر منافس بدءا من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، في إطار الإعداد للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة والشركة القابضة للنقل البحري في 2 يوليو، تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية.. شرق ووسط إفريقيا".
مترو الأنفاق

تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت

بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.
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الطيران تنهي استعداداتها لاستضافة كأس الأمم

من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة كل الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، التى ستقام خلال شهر يونيو الحالي، وعقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها، للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث.
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