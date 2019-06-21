منها أودي.. سيارات كهربائية ينتظرها العالم 2020

تراهن العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على الموديلات الكهربائية المتطورة التي ينتظر أن تكون ذات أهمية كبيرة في الأسواق العالمية
ينتظر جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية التي سوف يكون لها اهتمام كبير على مستوى الجماهير في الأسواق العالمية، خاصة أنها من الرهانات الرئيسية للشركات المختلفة لصناعة السيارات في العام المقبل.
وخلال الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن تصدر العديد من السيارات الكهربائية التي سوف تصدر في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، حيث تراهن شركاتها المصنعة على الموديلات التي تعمل بالكهرباء، خاصة في ظل الاهتمام العالمي بتلك السيارات المتطورة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "إي في إنسايدر" المتخصص في السيارات الكهربائية، مجموعة من الموديلات الحديثة التي سوف تصدر بالأسواق العالمية من هذا الطراز خلال العام المقبل.
بورش تايكان
لا شك أنها واحدة من السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تكون من الرهانات الرئيسية من هذه الموديلات في العام المقبل،
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "إي في إنسايدر" المتخصص في السيارات الكهربائية، مجموعة من الموديلات الحديثة التي سوف تصدر بالأسواق العالمية من هذا الطراز خلال العام المقبل.
بورش تايكان
لا شك أنها واحدة من السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تكون من الرهانات الرئيسية من هذه الموديلات في العام المقبل، لا سيما أنها من إنتاج شركة بورش الأمريكية، التي تتمتع بثقة كبيرة في الأسواق العالمية، خاصة أنها تراعي دومًا القدرات الفنية والشكل الخارجي العصري الذي يتناسب مع كونها من بين الموديلات الرياضية التي تعمل بالطاقة الكهربائية، التي يقدرها الجمهور بشكل رئيسي منذ عقود طويلة.
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هوندا أوربان
على الرغم من حجمها الصغير فإنها تظل من بين أقوى السيارات الكهربائية التي ينتظرها الجمهور في الأسواق العالمية، خاصة أن الشركة تراهن استهداف الشرائح الجماهيرية التي تسعى دومًا لامتلاك السيارات صغيرة الحجم، والتي تتناسب مع استخدامهم وميولهم الخاصة في صناعة السيارات، وهو الأمر الذي يجعلنا أمام موديل كهربائي جيد على مستوى التسويق والإمكانات الفنية التي ستراعيها الشركة اليابانية كسيارة كهربائية.
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أودي E-Tron
من أهم السيارات الكهربائية التي من المتوقع ظهورها في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تمتلك محركا قويا بقوة تقترب من 590 حصان، وهو ما يعني أن السيارة الألمانية الفاخرة، لا تراعي فقط القدرات الفنية المتعلقة بموديلات الرفاهية، بل إنها أيضًا تراعي الإمكانات الفنية الخاصة بالمحرك، وهو الأمر الذي قد يجذب شرائح أكبر من الجماهير على مستوى الأسواق العالمية في السنوات القليلة المقبلة.
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أستون مارتن رابيد E
تعد من أهم السيارات الكهربائية التي من المتوقع ظهورها في الأسواق العالمية، وهي إحدى أهم الموديلات على المستوى الفني، خاصة أنها تمتلك محركا قويا ذا 602 حصان، مما يعني أنها ستراعي العديد من الإمكانات الفنية، والتي تراهن عليها الشركة البريطانية بشكل رئيسي على مدى سنوات طويلة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعل العشرات من الأسواق العالمية في انتظار هذه السيارة المتطورة سواء على الشكل الخارجي أو الإمكانات الفنية.
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دومًا ما تكون الشركة الألمانية من أهم المصنعين الذين ينتظر الجمهور موديلاتها الكهربائية والتقليدية على حد سواء، لا سيما أنها من بين الشركات التي تراهن على القدرات الفنية والشكل الخارجي المتطور والإمكانات الكبيرة.
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وتسهم كل هذه العوامل في جعل هذا الموديل من أهم الإصدارات التي ستلقى قبولًا واسعًا على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.