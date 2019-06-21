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منها أودي.. سيارات كهربائية ينتظرها العالم 2020

تراهن العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على الموديلات الكهربائية المتطورة التي ينتظر أن تكون ذات أهمية كبيرة في الأسواق العالمية
تحرير:محمود نبيل ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
هوندا أوربان
هوندا أوربان
ينتظر جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية التي سوف يكون لها اهتمام كبير على مستوى الجماهير في الأسواق العالمية، خاصة أنها من الرهانات الرئيسية للشركات المختلفة لصناعة السيارات في العام المقبل. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن تصدر العديد من السيارات الكهربائية التي سوف تصدر في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، حيث تراهن شركاتها المصنعة على الموديلات التي تعمل بالكهرباء، خاصة في ظل الاهتمام العالمي بتلك السيارات المتطورة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "إي في إنسايدر" المتخصص في السيارات الكهربائية، مجموعة من الموديلات الحديثة التي سوف تصدر بالأسواق العالمية من هذا الطراز خلال العام المقبل.   بورش تايكان لا شك أنها واحدة من السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تكون من الرهانات الرئيسية من هذه الموديلات في العام المقبل،
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