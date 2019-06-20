وزير الدفاع: الجيش درع الوطن القوية وصمام أمانه

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م

عقب عودته من فرنسا وفي أول فاعلية يحضرها مع أبناء القوات المسلحة أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة كانت وستظل هى صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم، وهى درعه القوية وحصنه المتين الذى حمى الوطن وصان تاريخه ومقدساته. وشدد على أن القوات المسلحة أصبحت اليوم قوات عصرية حديثة تملك من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئوليتها ومهامها.

تصريحات الفريق أول زكى جاءت خلال حضوره الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتى تضم الدورات رقم (42) من كلية الحرب العليا، و(48) من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة ودورة التأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات ودورة ماجستير العلوم السياسية والاستراتيجية، التى تضم عددا

تصريحات الفريق أول زكى جاءت خلال حضوره الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتى تضم الدورات رقم (42) من كلية الحرب العليا، و(48) من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة ودورة التأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات ودورة ماجستير العلوم السياسية والاستراتيجية، التى تضم عددا من الدارسين المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

حيث بدأت مـراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن أبرز الأنشطة التدريبية والعلمية والبحثية التى نفذتها الأكاديمية خلال العام الجارى وتطور دورها فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومى.

حضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والملحقين العسكريين وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين.

وعقب إعلان نتيجة التخرج قام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين، وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرا لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

وألقى أحد الدارسين المصريين كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية لما قدموه من علوم ومعارف وخبرات تعينهم على أداء المهام المكلفين بها لخدمة الوطن وصون مقدساته.

وألقى عدد من الدارسين الوافدين كلمات عبروا خلالها عن فخرهم واعتزازهم بانضمامهم لهذا الصرح العلمى الذي يحظى بمكانة رائدة إقليميا ودوليا، فكانت ساحة لتبادل العلم والمعرفة ودعمت أواصر الأخوة والصداقة بين الدارسين، وزادت الوعى بالأهمية الاستراتيجية لتكامل الدور المصرى والعربى فى المنطقتين العربية والإفريقية.

ثم قام عدد من الدارسين المصريين والوافدين بإهداء درع الخريجين للقائد العام، والذى يضم شعار الأكاديمية وأسماء وأعلام الدول المشاركة فى الدورات.

وأكد مدير الأكاديمية خلال كلمته، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية وتكثيف نقل وتبادل الخبرات والارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للدارسين بمشاركة نخبة من قدامى القادة وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين والخبراء الاستراتيجيين بالمراكز البحثية والوزراء وأساتذة الجامعات.

وفى نهاية الاحتفال ألقى القائد العام كلمة نقل فيها تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين من القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد فى خدمة أوطانهم بعطائهم وتضحياتهم وسعيهم الدائم إلى العلم والمعرفة وبناء الذات تأكيدا على أن قوة القوات المسلحة من قوة أبنائها وقدراتهم على اتخاذ القرار السليم.

وأكد الفريق أول زكي أن القوات المسلحة صمام أمن وأمان الوطن وشعبه العظيم وهى درعه القوية وحصنه المتين الذى حمى الوطن وصان تاريخه ومقدساته، مؤكدا أنها تملك من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئوليتها ومهامها.

وأشار القائد العام إلى أن أكاديمية ناصر العسكرية العليا قد واكبت طوال تاريخها كل تطور وحديث فى منظومات الدفاع والقتال لتحديث الفكر العسكرى وتثقيف الدارسين بها. كما تخرج في هذه الأكاديمية على امتداد تاريخها رجال حملوا الأمانة بكل الصدق وإخلاص وسجلوا فى تاريخنا الوطنى والعسكرى بطولات وانتصارات تحفظها ذاكرة هذا التاريخ بكل فخر واعتزاز وأسهموا فى صنع تاريخ الوطن، وأكدوا بعطائهم لوطنهم وتضحياتهم أن قوات مصر المسلحة هى ركيزة القيم والمبادئ السامية لمعانى الوطنية والشرف والفداء وإنكار الذات.