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وزير الدفاع: الجيش درع الوطن القوية وصمام أمانه

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا
الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا
عقب عودته من فرنسا وفي أول فاعلية يحضرها مع أبناء القوات المسلحة أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة كانت وستظل هى صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم، وهى درعه القوية وحصنه المتين الذى حمى الوطن وصان تاريخه ومقدساته. وشدد على أن القوات المسلحة أصبحت اليوم قوات عصرية حديثة تملك من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئوليتها ومهامها.
تصريحات الفريق أول زكى جاءت خلال حضوره الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتى تضم الدورات رقم (42) من كلية الحرب العليا، و(48) من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة ودورة التأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات ودورة ماجستير العلوم السياسية والاستراتيجية، التى تضم عددا
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حميدتي

«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.
مترو الأنفاق

بداية من الجمعة.. مد ساعات العمل في مترو الأنفاق

تبدأ الإدارة العامة لمترو الأنفاق، مد عدد ساعات تشغيل المترو بداية من غد الجمعة، وطوال فترة بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لتصبح مواعيد التشغيل الجديدة من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والذي طالب قيادات شركة المترو برفع استعداداتها في المحطات، مع التركيز على المحطات التي ستقام البطولة في نطاقها بالقاهرة.
جماهير-مصر (1)

قطار ومترو وأتوبيس.. اعرف المحطات الأقرب لكل استاد

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدًا الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ويقتصر إقامة مباريات البطولة داخل القاهرة على 3 استادات "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام" من ضمن 6 ملاعب تم تخصيصها على مستوى الجمهورية، لاستضافة النسخة الـ32 من الـ"كان".
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

«قوى عاملة البرلمان» تكشف أعداد المشتغلين في 2020

أبدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب جبالي المراغي في تقريرها الخاص بمشروع خطة التنمية المستدامة 2019/2020، عدة ملاحظات جاء على رأسها زيادة أعداد المشتغلين إلى 28.7 مليون عامل في 2019/2020 بنسبة نمو 3.2% عن عام 2018/2019، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث أعلى توقعات النمو على مستوى العالم في الفترة من 2016/2020. وجاء في التقرير أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد في عام 2019/2020 مقابل 30.9 مليون فرد عام 2018/2019 بنسبة زيادة 2,6% مما يعكس استقرار معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 31.3%.
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تشييع-جثمان-الشهيد-ابانوب‎ (2)

لجنة لإطلاق اسم الشهيد أبانوب على منشأة حكومية بأسيوط

نفى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، ما تردد من أنباء حول رفض المحافظة إطلاق اسم الشهيد أبانوب على إحدى مدارس المحافظة، موضحًا أنه لم يعرض أحد أو يقترح أي شخص إطلاق اسم الشهيد على المدرسة من أجل رفضه أو الموافقة عليه. وقرر نور الدين، تشكيل لجنة تضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مركز ومدينة القوصية والمستشار العسكري للمحافظة، لاختيار المدرسة المناسبة أو الشارع أو المنشأة التي سيتم اطلاق أسم الشهيد المجند أبانوب ناجح مرزق عطية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
مارك-إسبر

مارك إسبر.. وزير دفاع جديد لن يعارض ترامب

منذ بضعة أيام فقط، كان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان يقوم بحملات لدعم ترشيحه رسميا لمنصبه، ففي تقرير نشر يوم الجمعة الماضي، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "قام بأكثر من عشرين رحلة إلى الكونجرس في الأشهر القليلة الماضية للفوز بدعم النواب"، وحشد "دعم قادة الأمن القومي في كلا الحزبين". إلا أنه في خطوة مفاجئة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شاناهان "قرر عدم المُضي في عملية ترشيحه رسميا حتى يتسنى له تخصيص مزيد من الوقت لعائلته".
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع في زيارة رسمية لفرنسا

التعاون الثنائي وتطورات الشرق الأوسط أهم الملفات
الفريق-محمد-فريد-رئيس-الأركان-يتفقد-التأمين (1)

رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من لأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين، وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، وفي اليوم الأول التقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة وشاركهم تناول وجبة الإفطار.
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