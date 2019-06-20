كيف تستفيد مصر من البطولة وتعمق العلاقات الإفريقية؟

خبراء ونواب يضعون الروشتة.. أماني الطويل: الحرص في الإعلام.. منى منير: فتح مراكز الشباب لأبناء دول القارة المقيمين.. هاني رسلان: لدينا علاقات سياسية يجب استثمارها ثقافيا

تحرير:بيتر مجدي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

ساعات قليلة ويبدأ العرس الكروي الإفريقي من قلب استاد القاهرة الدولي، بافتتاح كأس الأمم الإفريقية، حيث يأمل كثيرون أن تفيد هذه البطولة مصر على كافة الأصعدة، وأن تقترب مصر أكثر من دول القارة الذهبية كما يحب البعض أن يلقب أقدم قارة بالعالم، وهو ما دعا مهتمين ومتخصصين بالشأن الإفريقي للتنويه لمجالات أخرى غير كرة القدم والرياضة يمكن أن يحدث فيها تعاون على المستوى الثقافي والإعلامي والفني وفي مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، باعتبار إفريقيا هي العمق الحقيقي الذي يجب أن تهتم به مصر.

يوجد بعض الأنشطة المشتركة بين الشباب المصري وشباب دول القارة، مثل منتدى الشباب منذ عدة أشهر، وفي المجال الفني كان هناك مهرجان السينما الإفريقية في الأقصر، إلا أن بعض المهتمين والمتخصصين بالشأن الإفريقي يرون أنه يجب استغلال البطولة في زيادة النشاطات وفي مختلف المجالات. الحرص في الخطاب الإعلامي مديرة

يوجد بعض الأنشطة المشتركة بين الشباب المصري وشباب دول القارة، مثل منتدى الشباب منذ عدة أشهر، وفي المجال الفني كان هناك مهرجان السينما الإفريقية في الأقصر، إلا أن بعض المهتمين والمتخصصين بالشأن الإفريقي يرون أنه يجب استغلال البطولة في زيادة النشاطات وفي مختلف المجالات.

الحرص في الخطاب الإعلامي

مديرة برنامج إفريقيا بمركز الأهرام للدرسات السياسية والإستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل، أوضحت أن المجال الكروي مفيد لمصر في علاقاتها بدول القارة منذ فترة وليس في هذه البطولة، وأن جزءا كبيرا من الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر مرتبطة بكرة القدم، وأشارت إلى قلقها من التعامل الإعلامي، موضحة أن بعض القائمين ليس لديهم دراية جيدة بمخاطبة الآخر.

وحذرت من استخدام بعض المعلقين لعنصر اللون خلال التعليق على المباريات بجمل تبدو عادية للذهنية المصرية، ولكنها حساسة بالنسبة للذهنية الإفريقية عموما، مطالبة بالحرص من قبل كل من له منصة إعلامية، لأن وجود البطولة على الأراضي المصرية يضع مصر على خريطة وسائل الإعلام طوال فترة البطولة، وأن التعامل الطيب مع الجميع يساهم في جعل الصورة عن مصر إيجابية، حيث يتابعون الإعلام المصري رغم أننا نتكلم بالعربية ودول إفريقيا جنوب لا تتحدث بها.

الطفولة والصحة والتعليم

النائبة منى منير عضوة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أكدت على ضرورة حسن استقبال ضيوف مصر خلال البطولة الإفريقية ومد جسور العلاقات معهم، ولفتت إلى نشاط مهم عقده منذ يومين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وهو «يوم الطفل الإفريقي»، وكيف كان له أثر جيد على الأطفال الحاضرين من الوافدين إلى مصر من مختلف دول القارة.

وأوضحت أنه كان هناك عرض فني خلال اليوم، عن الزواج المبكر وختان البنات، وكان هدفه التوعية بمخاطرهما، وهما مشكلتان في القارة، ومن الجيد أن يكون هناك تعاون وتفاعل فيما يخص قضايا المرأة والطفل.

ولفتت عضوة لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان إلى أن دول القارة تعاني في إمكانات التعليم، ويطلبون بعثات تعليمية ودينية من الأزهر، كما يحتاجون لوجود عيادات ومستشفيات، فلم لا يتم المشاركة وتبادل الخبرات معهم في مجالات التعليم والصحة والسعي لتطويرها في كل دول القارة.

وطالبت منير بوجود نشاطات أكثر لدمج أطفال وشباب دول القارة مع نظرائهم من مصر، حيث يمكن فتح مراكز الشباب لهم بعضويات رمزية بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، خاصة أن الأسر الوافدة تكون إمكاناتها المادية ضعيفة.

وأشارت إلى أن مراكز الشباب هي من إمكانات الدولة الرسمية وتوفير خدمات لسكان القارة المتواجدين في مصر من خلالها يحسن العلاقات الشعبية، وأوضحت كما أنهم أيضا يتعلمون في المدارس المصرية، و«كما نسعى خلفهم في كرة القدم، يجب أن نتنبناهم في مجالات أخرى».

الفن والثقافة والشباب

رئيس وحدة بحوث السودان وحوض النيل، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، دكتور هاني رسلان لفت إلى أن الاندماج بين الشباب سيحدث بشكل تلقائي، مع الزخم الإعلامي المصاحب للبطولة والقصص عن المنتخبات وشعاراتها وأغانيها وموسيقاها؛ ما يقرب بين الشعوب بشكل تلقائي، متمنيا أن يستمر عقب انتهاء البطولة.

وأشار إلى أن هناك تطورا في المجال السياسي بالنسبة للعلاقات يتمنى أن يكون مثله في المجالين الثقافي والإعلامي، من خلال الاهتمام بعقد ندوات عن الثقافة الإفريقية والفنون واستقدام ضيوف من كافة دول القارة، مثل تجربة مهرجان السينما الإفريقية بالأقصر، وفرد مساحات أوسع في الإعلام المرئي والمكتوب لتغطية الشئون الإفريقية، فكل دولة لها قصة، ولغات محلية، تراث وفنون وثقافة وإمكانات، وكذلك تصوير أفلام تسجيلية عنهم.

وأكد أنه «نحن جزء لا يتجزأ من إفريقيا وبالتالي قضايا القارة تنعكس علينا وتقدم القارة سينعكس علينا أيضا، خاصة أن الأقليم العربي يعاني من اضطرابات، وإفريقيا مساحة يمكن أن تكتسب فيها مصر نفوذا وعلاقات دبلوماسية، خصوصا أن مياه النيل تأتي من قلب إفريقيا وهي مسألة حياة أو موت».

وأوضح أنه لما قصرت مصر في التواصل الإفريقي عانت كما في موضوع سد النهضة، وأنه قياسا بلحظة تولي الرئيس السيسي الحكم كانت عضوية مصر معلقة والآن مصر رئيس الاتحاد الإفريقي نفسه، ولديها علاقات ثنائية وأنشطة لها طابع قاري.