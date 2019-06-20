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كيف تستفيد مصر من البطولة وتعمق العلاقات الإفريقية؟

خبراء ونواب يضعون الروشتة.. أماني الطويل: الحرص في الإعلام.. منى منير: فتح مراكز الشباب لأبناء دول القارة المقيمين.. هاني رسلان: لدينا علاقات سياسية يجب استثمارها ثقافيا
تحرير:بيتر مجدي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
ساعات قليلة ويبدأ العرس الكروي الإفريقي من قلب استاد القاهرة الدولي، بافتتاح كأس الأمم الإفريقية، حيث يأمل كثيرون أن تفيد هذه البطولة مصر على كافة الأصعدة، وأن تقترب مصر أكثر من دول القارة الذهبية كما يحب البعض أن يلقب أقدم قارة بالعالم، وهو ما دعا مهتمين ومتخصصين بالشأن الإفريقي للتنويه لمجالات أخرى غير كرة القدم والرياضة يمكن أن يحدث فيها تعاون على المستوى الثقافي والإعلامي والفني وفي مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، باعتبار إفريقيا هي العمق الحقيقي الذي يجب أن تهتم به مصر.
يوجد بعض الأنشطة المشتركة بين الشباب المصري وشباب دول القارة، مثل منتدى الشباب منذ عدة أشهر، وفي المجال الفني كان هناك مهرجان السينما الإفريقية في الأقصر، إلا أن بعض المهتمين والمتخصصين بالشأن الإفريقي يرون أنه يجب استغلال البطولة في زيادة النشاطات وفي مختلف المجالات. الحرص في الخطاب الإعلامي مديرة
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الرئيس-السيسي (3)

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلا من بيلاروسيا ورومانيا. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية.
دونالد-ترامب (2)

ترامب يجيب.. هل تضرب أمريكا إيران بعد إسقاط طائرتها؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا". ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ"تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي". وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.
توت-عنخ-آمون

بيان بريطاني عن عملية بيع رأس تمثال توت عنخ آمون

أعلنت السفارة البريطانية في مصر، تواصلها الوثيق بالسفارة المصرية في لندن ومعرض كريستيز بشأن المزاد المقبل لبيع رأس تمثال توت عنخ آمون والقطع التاريخية المصرية الأخرى في بريطانيا . وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الخميس، إن بريطانيا تُدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته، كما أن لديها تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية. وتابع البيان، أن "كريستيز" على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها عن البيع".
لاجئين (3)

اليوم العالمي للاجئين.. العالم يغض الطرف ومصر تحتضن

في ظل أوضاع تجاوزت مفهوم الكارثية، ومعاناة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، تحل ذكرى يوم اللاجئين، بينما الملايين عالقون على الحدود في مختلف دول العالم ينتظرون انفراجه لا تأتي. وتجاوز عدد اللاجئين 70 مليون وفقا لما سجلته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وهوا لرقم الأكبر على مدار 70 عاما. ولا تزال مصر تمثل ملاذًا أمنًا للاجئين، وبخاصة العرب، إذ تحضتن مصر 221 ألفا و675 لاجئا من بلدان عديدة تتقدمها سوريا، تليها السودان وإثيوبيا وإريتريا واليمن.
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مهاب-مميش (1)

مميش: بحيرة فيكتوريا ستوفر فرص عمل لشباب إفريقيا

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيعطي قيمة مضافة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يساعد في نجاح تبادل التجارة بين الدول المختلفة، كما سيخلق حياة وفرص جيدة للعمل للشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن المشروع سيستفيد منه كل الشعوب الإفريقية. وأضاف: "مصر وإفريقيا في مركب واحدة وليس أمامنا غير العمل لصالح شعوبنا ويجب أن نتكاتف الأيدي ونخلص النوايا لنجاح ذلك المشروع وغيره من المشروعات التي ستنهض بالقارة ككل".
السياحة-العلاجية-في-مصر

مصر تبني أكبر مدينة طبية بإفريقيا باستثمارات 20 مليار جنيه

تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، 90% منها مصرية. وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر -حيث سيتم إنشاء المدينة الطبية- إنه تم معاينة موقع المشروع بشكل أولي، موضحا أن المدينة ستضم 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية تسع 2000 سريرا، مهبط للإسعاف الطائر، مستشفى تعليمي، حدائق استشفاء طبيعية، مشتل للنباتات الطبية، وذلك بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية.
السيسي ورئيس جامبيا

السيسي لرئيس جامبيا: مستعدون لدعمكم في مجال الزراعة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية جامبيا، آداما بارو، وذلك بمقر إقامته في مكة المكرمة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقتها جامبيا في مختلف المجالات السياسية والثقافية والدينية، مؤكدا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنوها باستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص علي تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.
السيسى

السيسي يؤكد: ندعم جامبيا في الزراعة ومختلف المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع جامبيا في شتى المجالات، واستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات، في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الجمعة رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية.
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