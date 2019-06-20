5 حراس مرمى ينتظر تألقهم في كان 2019

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

محمد الشناوي

على مدار تاريخ البطولة الإفريقية، يكون لحراس المرمى دور حاسم في صناعة المجد لمنتخبات بلادهم، وتستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

القارة السمراء تشتهر بمواهب مميزة وأسماء تاريخية في حراسة المرمى، وفيما يلي نستعرض أفضل 5 حراس مرمى مشاركين فى بطولة الأمم الإفريقية 2019: 1- دينيس أونيانجو حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقى، صاحب الـ34 عامًا، والبالغ طوله 1.88 سم. 2- فاروق بن مصطفى حارس مرمى