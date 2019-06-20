رياضة

5 حراس مرمى ينتظر تألقهم في كان 2019

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
على مدار تاريخ البطولة الإفريقية، يكون لحراس المرمى دور حاسم في صناعة المجد لمنتخبات بلادهم، وتستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
القارة السمراء تشتهر بمواهب مميزة وأسماء تاريخية في حراسة المرمى، وفيما يلي نستعرض أفضل 5 حراس مرمى مشاركين فى بطولة الأمم الإفريقية 2019:   1- دينيس أونيانجو حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقى، صاحب الـ34 عامًا، والبالغ طوله 1.88 سم.   2- فاروق بن مصطفى  حارس مرمى
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منتخب-المغرب

اعتذار رسمي من لجنة أمم إفريقيا لمنتخب المغرب

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، باعتذار رسمي إلى المغرب، بعد ظهور خطأ غير مقصود على موقع «تذكرتي» الخاص بتذاكر مباريات البطولة، وإبداء جهات مغربية اعتراضها بسبب ظهور منطقة غرب المغرب على أنها غير تابعة للدولة الإفريقية المشاركة في كان 2019، وهو ما تم الاستجابة له بتقديم الاعتذار بشكل رسمي. ويشارك المغرب في البطولة ويلعب في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.
الكاميرون‎

الكاميرون تعلن الإضراب قبل ساعات من انطلاق كان 2019

دخل لاعبو منتخب الكاميرون، في إضراب جماعي، بسبب اعتراضهم على عدم حصولهم على مكافآت التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، حيث نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الخميس، أن لاعبي منتخب الكاميرون، أعلنوا الإضراب قبل ساعات قليلة من انطلاق الطائرة المتجهة إلى مصر، استعدادًا لكان 2019. وأكدت الصحيفة أن لاعبي المنتخب الكاميروني معترضون على عدم الحصول على المكافأة المالية الخاصة بهم، وقدرها 30 ألف يورو.
منتخب-زيمبابوى

مهاجم زيمبابوي يرفع راية التحدي ضد منتخب مصر

تحدث تينو كايديور، مهاجم منتخب زيمبابوي، عن مواجهة المنتخب الوطني، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، وقال كايديور، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الخميس: «في 2017 كان لدينا بعض اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة ولكن الآن بتنا فريقا أصغر في السن.. يمكن القول إنه جيل جديد».
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كأس-الأمم-الأفريقية

أكبر 5 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2019

تصدر حارس منتخب غينيا نابي ياتارا، قائمة أكبر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
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رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
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أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".
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