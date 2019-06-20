5 حراس مرمى ينتظر تألقهم في كان 2019
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
محمد الشناوي
على مدار تاريخ البطولة الإفريقية، يكون لحراس المرمى دور حاسم في صناعة المجد لمنتخبات بلادهم، وتستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
القارة السمراء تشتهر بمواهب مميزة وأسماء تاريخية في حراسة المرمى، وفيما يلي نستعرض أفضل 5 حراس مرمى مشاركين فى بطولة الأمم الإفريقية 2019:
1- دينيس أونيانجو
حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقى، صاحب الـ34 عامًا، والبالغ طوله 1.88 سم.
2- فاروق بن مصطفى
حارس مرمى
القارة السمراء تشتهر بمواهب مميزة وأسماء تاريخية في حراسة المرمى، وفيما يلي نستعرض أفضل 5 حراس مرمى مشاركين فى بطولة الأمم الإفريقية 2019:
1- دينيس أونيانجو
حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقى، صاحب الـ34 عامًا، والبالغ طوله 1.88 سم.
2- فاروق بن مصطفى
حارس مرمى منتخب تونس ونادى الشباب السعودي، صاحب الـ29 عامًا، والبالغ طوله 1.93 سم.
3- محمد الشناوى
حارس مرمى المنتخب الوطني والنادى الأهلى، صاحب الـ30 عامًا، والبالغ طوله 1.91 سم.
4- أندريه أونانا
حارس مرمى منتخب الكاميرون ولاعب أياكس الهولندى، صاحب الـ23 عامًا، والبالغ طوله 1.87 سم.
5- ياسين بونو
حارس مرمى منتخب المغرب ونادى جيرونا، صاحب الـ28 عامًا، والبالغ طوله 1.90 سم.