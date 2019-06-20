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يوم الحسم.. بريطانيا تختار آخر مرشحين لخلافة ماي

الجولة الرابعة من سباق القيادة داخل حزب المحافظين، شهدت استبعاد ساجد جاويد عقب حصوله على أدنى الأصوات، وتغير ترتيب المشاركين في المنافسة على منصب رئيس الوزراء
تحرير:أحمد سليمان ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
حزب المحافظين
حزب المحافظين
اليوم سيسدل الستار على الجولات الأولية من انتخابات قيادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، والتي وصل عدد المتنافسين فيها إلى 3 مرشحين فقط، بعد أن بدأت بـ10 مرشحين أعلنوا رغبتهم في الفوز بمنصب رئيس وزراء البلاد، بعد أن أعلنت تيريزا ماي استقالتها من المنصب في مايو الماضي. حيث من المقرر أن تعقد اليوم آخر جولتين، التي يصوت فيها أعضاء الحزب بمجلس العموم لاختيار المرشحين الأخيرين اللذين سيتنافسان في اقتراع يشارك فيه كل أعضاء الحزب، ففي الواحدة مساءً بتوقيت بريطانيا عقدت الجولة الرابعة من التصويت، على أن تعقد الجولة الخامسة والأخيرة في السادسة مساءً.
نتائج الجولة الرابعة شهدت عددا من المفاجآت، حيث صعد وزير البيئة مايكل جوف، إلى المركز الثاني في المنافسة، بعد أن حصل على 61 صوتا، ما قد يشعل المنافسة. وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن الادعاءات التي تشير إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، حاول ممارسة ألاعيب انتخابية لاستبعاد منافسه اللدود،
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فتح-الله-جولن

السجن مدى الحياة لـ24 من قادة الانقلاب الفاشل بتركيا

في إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل على أردوغان في 2016، قررت محكمة تركية الخميس سجن 24 شخصا مدى الحياة، حيث شمل الحكم الصادر، قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، علي يازجي، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد في حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـ"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، وقتل 139 شخصا، و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية. ودارت مجريات المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.
السلاح-للسعودية

محكمة تتهم بريطانيا بمخالفة تصدير السلاح للسعودية

أكدت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، أن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن، بحسب وكالة "رويترز". وقال القاضي عند إعلان الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم". وأضاف، أن الحكومة لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن.
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تحالف أوروبي لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس

على الرغم من الوحدة التي تبدو سمة مميزة لأداء منطقة اليورو تحت مظلتها السياسية الاتحاد الأوروبي، فإن الآونة الأخيرة شهدت خططًا متضاربة في العديد من المجالات، وبالأخص التصنيع العسكري الذي يعد أحد أهم الساحات التي تراهن عليها الدول الكبرى في المنطقة. وبدت صناعة الطائرات العسكرية واحدة من أهم المجالات التي تراهن عليها العديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي، وبالأخص تلك التي تمتلك تقنيات وقدرات تكنولوجية واسعة تؤهلها للمنافسة بقوة لتصنيع طرازات متطورة من الطائرات المقاتلة.
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الأولى من 14 عاما.. دلائل زيارة «شي» لكوريا الشمالية

بداية من قضية الأسلحة النووية مرورا بالحصول على شحنات المساعدات الغذائية الضخمة، وصولا إلى الشكوك المشتركة حول الولايات المتحدة، سيكون لدى الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قائمة طويلة من الموضوعات التي يجب مناقشتها عندما يلتقيان في كوريا الشمالية اليوم الخميس. حيث وصل الرئيس الصيني إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، هي الأولى لرئيس صيني منذ 14 عاما، تستمر يومين. وتحمل الزيارة العديد من الدلائل التي يجب النظر إليها، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أهمها في تقرير لها.
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بوريس-جونسون

قبل ثالث جولة.. جونسون يتصدر سباق زعامة بريطانيا

تبدأ اليوم، الجولة الثالثة من الانتخابات الداخلية لحزب المحافظين البريطاني، لاختيار زعيم جديد للحزب، ورئيس وزراء، عقب تقديم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها في وقت سابق من شهر مايو الماضي، وسيتم استبعاد مرشح آخر من السباق اليوم، في جولات تقليص عدد المرشحين. وكانت الجولة الثانية التي عقدت أمس الثلاثاء، قد انتهت باستبعاد دومينيك راب الذي حصل على 30 صوتا فقط، أقل من الحد الأدنى اللازم للاستمرار في السباق 33 صوتا، وأعلن دعمه لبوريس جونسون الذي تصدر الجولة الثانية من السباق بحصوله على 126 صوتا.
بوريس-جونسون

جونسون يتعهد: إتمام «البريكست» في 31 أكتوبر

بعد فوز بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ورئيس بلدية لندن السابق، بدعم 114 نائبا من بين 313 نائبا من حزب المحافظين، في أول جولة للتصويت، أمس الخميس، بزيادة 3 أضعاف عن أقرب منافسيه، خرج، اليوم الجمعة، بتصريح يتعهد فيه تعهدا صريحا بإتمام عملية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بحلول آخر موعد للخروج وهو يوم 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه ينبغي لبريطانيا الاستعداد للانفصال بدون اتفاق واصفا الأمر بأنه لن يكون كارثة، جاء ذلك في أول مقابلة إذاعية منذ انطلاق حملته، مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة.
بوريس-جونسون

«ترامب البريطاني» يقترب من رئاسة الوزراء| وتحالف ضده

انتهت أمس الخميس، الجولة الأولى من انتخابات حزب المحافظين لاختيار رئيس جديد له، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها في مايو الماضي. وحل بوريس جونسون وزير الخارجية السابق في المركز الأول بعد أن حصل على أصوات 114 نائبا، أي ما يمثل أكثر من ثلث أعضاء الحزب في البرلمان، وهو ما يكفي من المؤيدين لضمان وصوله للمرحلة النهائية. والآن يجري بقية المنافسين محادثات لتوحيد صفوفهم أمام جونسون، الذي يبدو أنه من المؤكد أنه سيكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل، إذ حصل أقرب منافسيه، وزير الخارجية جيريمي هانت، على 43 صوتا فقط.
حزب المحافظين 1

بداية المعركة.. 10 منافسين على مقعد تيريزا ماي

يخوض عدد من كبار السياسيين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا غمار الصراع على منصب رئيس الحزب، وبالتبعية رئاسة الحكومة البريطانية، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتها في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، على خلفية فشلها في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الموعد النهائي للترشح، الذي انتهى في الخامسة مساء أمس الإثنين، شهد تقديم 10 مرشحين أوراق ترشحهم بمن فيهم المرشح الأقرب للفوز، بوريس جونسون، وأبرز منافسيه، وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيريمي هانت.
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