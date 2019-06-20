يوم الحسم.. بريطانيا تختار آخر مرشحين لخلافة ماي

الجولة الرابعة من سباق القيادة داخل حزب المحافظين، شهدت استبعاد ساجد جاويد عقب حصوله على أدنى الأصوات، وتغير ترتيب المشاركين في المنافسة على منصب رئيس الوزراء
اليوم سيسدل الستار على الجولات الأولية من انتخابات قيادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، والتي وصل عدد المتنافسين فيها إلى 3 مرشحين فقط، بعد أن بدأت بـ10 مرشحين أعلنوا رغبتهم في الفوز بمنصب رئيس وزراء البلاد، بعد أن أعلنت تيريزا ماي استقالتها من المنصب في مايو الماضي.
حيث من المقرر أن تعقد اليوم آخر جولتين، التي يصوت فيها أعضاء الحزب بمجلس العموم لاختيار المرشحين الأخيرين اللذين سيتنافسان في اقتراع يشارك فيه كل أعضاء الحزب، ففي الواحدة مساءً بتوقيت بريطانيا عقدت الجولة الرابعة من التصويت، على أن تعقد الجولة الخامسة والأخيرة في السادسة مساءً.
نتائج الجولة الرابعة شهدت عددا من المفاجآت، حيث صعد وزير البيئة مايكل جوف، إلى المركز الثاني في المنافسة، بعد أن حصل على 61 صوتا، ما قد يشعل المنافسة.
وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن الادعاءات التي تشير إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، حاول ممارسة ألاعيب انتخابية لاستبعاد منافسه اللدود،
نتائج الجولة الرابعة شهدت عددا من المفاجآت، حيث صعد وزير البيئة مايكل جوف، إلى المركز الثاني في المنافسة، بعد أن حصل على 61 صوتا، ما قد يشعل المنافسة.
وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن الادعاءات التي تشير إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، حاول ممارسة ألاعيب انتخابية لاستبعاد منافسه اللدود، جوف، فقدت مصداقيتها، حيث تفوق وزير البيئة على جيريمي هانت وزير الخارجية الحالي، الذي حصل على 59 صوتا، للمرة الأولى منذ بداية الانتخابات.
ويبدو أن جونسون في طريقه لضمان مقعد في الجولة الأخيرة من الانتخابات بعد أن حصل على 157 صوتا، رغم الشكوك المتزايدة حول خططه المستقبلية، وما إذا كان سيواصل تعهده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وللمرة الأولى منذ بداية السباق، أدلى جميع نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البالغ عددهم 313 عضوا، بأصواتهم في الجولة الرابعة، مع وجود صوتين باطلين.
ومن المقرر أن يتم اختيار زعيم حزب المحافظين المقبل ورئيس الوزراء، من بين المرشحين المتبقين من الجولة الأخيرة المقرر لها السادسة مساء اليوم، في تصويت أخير سيعقد الشهر المقبل بمشاركة 160 ألفا من أعضاء حزب المحافظين في جميع أنحاء البلاد.
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وكانت الجولة الثالثة التي عقدت أمس الثلاثاء، كانت قد شهدت حصول جونسون على 143 صوتا، فيما حظى هانت بـ54 صوتا، وجوف 51 صوتا، وجاويد 38 صوتا، واستبعد روري ستيوارت وزير التنمية الدولية، بعد أن حصل على 27 صوتا فقط.
وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند يحذر من أن رئيس الوزراء القادم قد يتعين عليه الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة، أو استفتاء ثان لكسر الجمود فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحث هاموند المرشحين الباقين في السباق على أن يكونوا "صادقين مع الجمهور" بشأن مخاطر عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
وأضاف: "قد أكون مخطئا، ويتمكن رئيس الوزراء الجديد من إقناع البرلمان بقبول الاتفاق، الذي رفضه بالفعل، أو أن يتحول موقف الاتحاد الأوروبي 180 درجة، ويعيد التفاوض على الاتفاق مرة أخرى".
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وتابع: "لكن إذا لم أكن كذلك، وكان الاتفاق الحالي، هو أفضل اتفاق ممكن، وواصل البرلمان رفضه، فإن السؤال المطروح على المرشحين ليس (ما خطتك؟)، ولكن (ما خطتك البديلة؟)".
وأكد أنه إذا لم يستطع رئيس الوزراء الجديد إنهاء حالة الجمود في البرلمان، فسيتعين عليه استكشاف الآليات الديمقراطية الأخرى لكسر هذه الحالة.
ومن جانبه، انتقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مؤيدي فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في الوقت الذي يستعد فيه زعماء الاتحاد الأوروبي للاجتماع في بروكسل.
ونقلت "ميرور" عن روته قوله، إنه يجب على رئيس الوزراء القادم أن يدرك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون أمرا سيئا بالنسبة للمملكة المتحدة.
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وأضاف أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، باتفاق أو حتى دون اتفاق، سيجعلها دولة مختلفة"، وأكد أنها "ستكون دولة ضعيفة، إنه أمر لا مفر منه".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون مستعدا لأن يكون مرنا فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.