يوم الحسم.. بريطانيا تختار آخر مرشحين لخلافة ماي

الجولة الرابعة من سباق القيادة داخل حزب المحافظين، شهدت استبعاد ساجد جاويد عقب حصوله على أدنى الأصوات، وتغير ترتيب المشاركين في المنافسة على منصب رئيس الوزراء

تحرير:أحمد سليمان ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

حزب المحافظين

اليوم سيسدل الستار على الجولات الأولية من انتخابات قيادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، والتي وصل عدد المتنافسين فيها إلى 3 مرشحين فقط، بعد أن بدأت بـ10 مرشحين أعلنوا رغبتهم في الفوز بمنصب رئيس وزراء البلاد، بعد أن أعلنت تيريزا ماي استقالتها من المنصب في مايو الماضي. حيث من المقرر أن تعقد اليوم آخر جولتين، التي يصوت فيها أعضاء الحزب بمجلس العموم لاختيار المرشحين الأخيرين اللذين سيتنافسان في اقتراع يشارك فيه كل أعضاء الحزب، ففي الواحدة مساءً بتوقيت بريطانيا عقدت الجولة الرابعة من التصويت، على أن تعقد الجولة الخامسة والأخيرة في السادسة مساءً.

نتائج الجولة الرابعة شهدت عددا من المفاجآت، حيث صعد وزير البيئة مايكل جوف، إلى المركز الثاني في المنافسة، بعد أن حصل على 61 صوتا، ما قد يشعل المنافسة. وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن الادعاءات التي تشير إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، حاول ممارسة ألاعيب انتخابية لاستبعاد منافسه اللدود،