أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

أحمد فهمي وهنا الزاهد

كشف الفنان أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، اليوم الخميس، عن موعد حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، حيث أكد أنه سيكون نهاية الصيف الحالي. ونوه أنه لا يحب الأفراح، لكن لن تسمح خطيبته بألا يقيم لها حفل زفاف، لافتا إلى أنهما عندما يختاران الموعد بالتحديد، سيعلنه إلى جمهوره. وفي سياق آخر، يسافر فهمي صحبة الفنان أحمد عز، إلى بلغاريا منتصف الشهر المقبل، من أجل تصوير المشاهد الخارجية لفيلم «العارف»، وسيستمر التصوير هناك لمدة أسبوعين، ثم تصور المشاهد المتبقية في القاهرة فور عودتهما.

فيلم «العارف» من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته محمود حميدة، ركين سعد، وكان يحمل فى البداية اسم «يونس»، لكن تم تغييره ليلائم قصة العمل، وقد توقف تصويره عدة أشهر، بسبب انشغال كل من أحمد فهمي بموسم رمضان وأحمد عز بموسم أفلام عيد الفطر. كان فهمي شارك