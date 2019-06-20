مهاجم زيمبابوي يرفع راية التحدي ضد منتخب مصر

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م

منتخب زيمبابوي

تحدث تينو كايديور، مهاجم منتخب زيمبابوي، عن مواجهة المنتخب الوطني، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، وقال كايديور، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الخميس: «في 2017 كان لدينا بعض اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة ولكن الآن بتنا فريقا أصغر في السن.. يمكن القول إنه جيل جديد».

وأوضح مهاجم لو هافر الفرنسي: «نحن جيل نلعب مع بعضنا البعض منذ فترة.. وأدينا بشكل جيد منذ العام الماضي حينما لعبنا كأس كوسافا.. الجميع في زيمبابوي يريدنا أن نصل إلى الأدوار الإقصائية، ونحن كلاعبين نرغب في كتابة التاريخ.. نأمل أن يتذكر الناس أسماءنا، وأن يعرفوا أننا أحد أفضل البلاد في إفريقيا، وإن