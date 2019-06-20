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تميمة «توت» تغزو محطات وسيارات النقل بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م
تميمة "توت" تغزو الإسكندرية
تميمة "توت" تغزو الإسكندرية
غزت تميمة "توت" الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق غدًا وتستمر حتى 19 يونيو المقبل، شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، كما غزت سيارات ووحدات الترام ومحطات الأتوبيسات، حيث قامت هيئة النقل العام بالإسكندرية بتعليق صور التميمة على جميع المرافق الخاصة والتابعة والهيئة لاستقبال الحدث الإفريقي، خاصة وأن الإسكندرية ستستضيف مباريات المجموعة الثانية والتى تضم فرق " نيجيريا وغينيا وبوروندي ومدغشقر" ويصاحبها جماهير من عدد من الدول الأفريقية والتى بدأت التوافد على عروس البحر الأبيض المتوسط.
قال المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن الهيئة أنهت الاستعدادات لاستقبال مباريات البطولة لتبدو المدينة فى أبهى صورها للجماهير الإفريقية وتوفير جميع سبل الراحة والظهور بمظهر يليق باسم مصر. وأكد أنه تعم تعليق تميمة كأس الأمم الإفريقية على وحدات الترام وسيارات
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يحذر من الغلو وسفك الدماء: ابتعدوا عن التكفير

شدد الأزهر الشريف على أهمية عدم الغلو والابتعاد عن التطرّف في الفكر والاعتقاد، والبعد عن التكفير، وذلك في كلمة الأزهر التي ألقاها الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، في المؤتمر العالمي الذي تقيمه دولة أفغانستان عن دور الإمام أبي حنيفة في الفقه الإسلامي. ونقل "فؤاد" رسالة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لأفغانستان حكومة وشعبا ولوفود الدول المشاركة بالمؤتمر، والتي عبر فيها عن خالص تقديره واحترامه لتلك المساعي التي تٌقدر العلم والعلماء وتخلد ذكراهم.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. و5 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
سامح-شكرى (1)

الخارجية: إيفاد لجان لاستخراج الرقم القومي للمصريين بالخارج

أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الجمعة، أنه تم إيفاد لجان قانونية وفنية من قبل المصلحة إلى بعض البعثات المصرية في الخارج، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. وقال هاشم، إن إيفاد هذه اللجان يأتى في ضوء ما أفادت به تلك البعثات من تلقيها العديد من الطلبات من أبناء الجالية المصرية من المقيمين في دائرة الاختصاص بشأن الرغبة في استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، والتي تعد من المستندات اللازمة لاستخراج وتجديد جوازات السفر المميكنة.
البابا فرنسيس

هل تتجه الكنيسة الكاثوليكية لرسامة متزوجين كهنة؟

مراعاةً لظروف الخدمة والرعاية في منطقة الأمازون بأمريكا الجنوبية، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن مناقشة أمر رسامة كهنة متزوجين خلافًا للتقليد الغربي الذي تتبعه الكنيسة الرومانية بأن يكون الكهنة والأساقفة من المتبتلين غير المتزوجين، وسيتم طرح هذا الأمر للنقاش في سينودس (مجمع) أساقفة منطقة الأمازون في أكتوبر المقبل، وهو أمر ليس بجديد على الكنيسة الكاثوليكية، التي اتخذت خطوات إصلاحية كثيرة تبلورت بشكل واضح منذ مجمع الفاتيكان الثاني الذي بدأ من نهاية عام 1962 إلى عام 1965م، وخلاله تمت مراجعة الكثير من الأمور التي تخص الكنيسة وعقائدها وطقوسها.
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جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3 مليارات جنيه

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن 7204 سيارة ركوب "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و892 مليونا و808 ألفا و41 جنيها، فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و907 ألف و41 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 332 مليونا و308 ألف و60 جنيها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و245 ألفا و587 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 528 مليون و460 ألف و688 جنيها.
كحك-العيد

كحك عيد الفطر في الإسكندرية بالتقسيط

"أهلا.. أهلا بالعيد.. مرحب.. مرحب بالعيد"، غدا الأربعاء، يحل علينا عيد الفطر المبارك ما يجعل المواطنين في حالة سباق مع الزمن لتجهيز الاستعدادات الخاصة بالعيد سواء بشراء الملابس الجديدة وتجهيز المنازل لتبدو في أبهى صورة لكن يبقى "كحك العيد والبسكويت والبيتى فور والغُريبة"، العلامات الأبرز والأهم التي تزين العيد ويحرص المواطنون على تجهيزها أو شرائها إلا أن ارتفاع الأسعار يعد عقبة كبيرة أمامهم في سبيل شرائه أو تجهيزه إلا أن أهالي الإسكندرية بدأوا في البحث عن البدائل.
عربه-توزيع-المياة (2)

انقطاع مياه الشرب عن 25 منطقة بالإسكندرية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، قطع مياه الشرب عن 25 منطقة كائنة في قطاع كينج مريوط الكائن بغرب عروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك لمدة خمس ساعات صباح غد الجمعة، على أن تبدأ عملية الانقطاع فى تمام الساعة الرابعة وحتى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وارجعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، سبب انقطاع مياه الشرب لوجود أعمال صيانة بالخطوط والدوائر الكهربائية لجهد "66/220/ 500 كيلو فولت" بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وطالبت المواطنين توخي الحذر والاستعداد.
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مقصد عالمي.. تصميم جديد لحدائق المنتزه بالإسكندرية

نشرت صفحة الفريق كامل الوزير وزير النقل، على موقع "فيسبوك"، مخطط لتطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية، لتعود على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى وهمزة وصل مع مختلف دول حوض البحر المتوسط، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 157 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لتطوير الحدائق لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتحويلها إلى قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.
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