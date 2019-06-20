تميمة «توت» تغزو محطات وسيارات النقل بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

تميمة "توت" تغزو الإسكندرية

غزت تميمة "توت" الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق غدًا وتستمر حتى 19 يونيو المقبل، شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، كما غزت سيارات ووحدات الترام ومحطات الأتوبيسات، حيث قامت هيئة النقل العام بالإسكندرية بتعليق صور التميمة على جميع المرافق الخاصة والتابعة والهيئة لاستقبال الحدث الإفريقي، خاصة وأن الإسكندرية ستستضيف مباريات المجموعة الثانية والتى تضم فرق " نيجيريا وغينيا وبوروندي ومدغشقر" ويصاحبها جماهير من عدد من الدول الأفريقية والتى بدأت التوافد على عروس البحر الأبيض المتوسط.

قال المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن الهيئة أنهت الاستعدادات لاستقبال مباريات البطولة لتبدو المدينة فى أبهى صورها للجماهير الإفريقية وتوفير جميع سبل الراحة والظهور بمظهر يليق باسم مصر. وأكد أنه تعم تعليق تميمة كأس الأمم الإفريقية على وحدات الترام وسيارات