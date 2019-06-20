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وزير الآثار: مصر ستبهر العالم بافتتاح المتحف الكبير

وزير الآثار: لن نتهاون فى استعادة الآثار المهربة.. وافتتاح المتحف الكبير سيكون مبهرا.. ونقل توت عنخ آمون لم يتحدد بعد.. وعلي: نقل المومياوات يفقد المتحف المصري رونقه
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
وزير الآثار
وزير الآثار
وسط احتفالية كبرى وحشد كبير من الزائرين الأجانب والمصريين افتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والسفير الدنماركي بالقاهرة «توماس أنكل كريستينسن» والسفير الكاميروني بالقاهرة الدكتور «محمدو لبرنج»، «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري. بدأت مراسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة "المكفوفين" بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية "الرياضة عبرالعصور".
اليوم شهد زيارة الحضور معرض "المبتكرون الأوائل" الذي يجسد رؤى دنماركية حديثة فى صناعة الأثاث المستوحاة من الحضارة الفرعونية وذلك بالبازار الخاص بالمتحف والاحتفال بيوم «الطفل الإفريقي».  تفاصيل اليوم العالمي المتنوع  الدكتور خالد العناني وزير الآثار، قال إن «اليوم الثقافي
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

الطب 95%..اعرف حدود القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/ 2020 بنظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالي: الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يندد باستخدام الإعلام مصطلحات تشوه اللاجئين

في اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق اليوم 20 يونيو، دعا الأزهر الشريف وسائل الإعلام العالمية إلى مساندة قضايا اللاجئين، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتقها دور كبير في التعريف بقضاياهم والدفاع عن حقوقهم وخلق رأى عالمي سليم لدعم مواقفهم، منددا باستخدام بعض المصطلحات التي تشوه صورة اللاجئين، كإطلاق مصطلح المهاجر غير الشرعي على اللاجئ. وأكد الأزهر أهمية الدفاع عن قضايا اللاجئين التي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم، الذين يضطرون فى كل عام لمغادرة بلدانهم بحثًا عن الأمان بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية التي لحقت ببلادهم.
امم-افريقيا‎

رسالة من «الإفتاء» للجماهير قبل بطولة أمم إفريقيا

طالبت دار الإفتاء، المصريين بضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن العزيز وطموحاته، المتمثلة فى تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقى لهذا الشعب العظيم، وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وأمنها وسلامتها، وأهابت بالمصريين أن يدركوا أن التاريخ شاهد بأن من أراد مصرنا بسوء فإن الله تعالى يرد كيده فى نحره، فمصر السلام لا تعتدى على أحد بل تمد يديها بالسلام والأمن والتعاون والخير إلى كل شعوب العالم. وينطلق الساعات المقبلة، ماراثون كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر.
حميدتي

«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.
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وزير-الاثار-خالد-العنانى-

وزير الآثار: «أنوبيس» لن يوجد فى افتتاح كأس الأمم

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية لم ترجع إلى وزارة الآثار قبل اختيار تمثال أنوبيس «إله الموت عند قدماء المصريين» كأيقونة للبطولة بعد أن تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر وضع تمثال «أنوبيس» عند مدخل ملعب استاد القاهرة تمهيدا لظهوره فى حفل الافتتاح بعد غد الجمعة. وأضاف العناني خلال افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري: هناك نية طيبة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة فى الإشارة إلى الحضارة المصرية ولكن الاختيار لم يكن موفقا.
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3 وزراء في افتتاح اليوم الثقافي الدولي المتنوع

شهد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والسفير الدنماركي بالقاهرة، ووزير خارجية الكاميرون، صباح اليوم، الخميس، افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور عدد من قيادات وزارة الآثار، وبدأت مرارسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم أعقبها افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تحت عنوان «الرياضة عبر العصور».
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هل تقترض الدولة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تحمل ميزانية الدولة قرضا بقيمة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير. وتواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول اقتراض مصر 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير، مُوضحةً حصول مصر على منحة لا ترد مُقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري، وذلك ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل.
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حقيقة بيع منطقة الحسين الأثرية لمستثمرين أجانب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بيع الحكومة منطقة الحسين الأثرية والجامع الأزهر لمصلحة شركات ومستثمرين أجانب. وتواصل المركز مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدة عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الحكومة بطرح منطقة الحسين الأثرية للبيع لصالح مستثمرين أجانب، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وعدم التفريط فيها أو المساس بها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب الرأي العام.
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