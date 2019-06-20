وزير الآثار: مصر ستبهر العالم بافتتاح المتحف الكبير

وزير الآثار: لن نتهاون فى استعادة الآثار المهربة.. وافتتاح المتحف الكبير سيكون مبهرا.. ونقل توت عنخ آمون لم يتحدد بعد.. وعلي: نقل المومياوات يفقد المتحف المصري رونقه

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

وسط احتفالية كبرى وحشد كبير من الزائرين الأجانب والمصريين افتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والسفير الدنماركي بالقاهرة «توماس أنكل كريستينسن» والسفير الكاميروني بالقاهرة الدكتور «محمدو لبرنج»، «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري. بدأت مراسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة "المكفوفين" بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية "الرياضة عبرالعصور".

اليوم شهد زيارة الحضور معرض "المبتكرون الأوائل" الذي يجسد رؤى دنماركية حديثة فى صناعة الأثاث المستوحاة من الحضارة الفرعونية وذلك بالبازار الخاص بالمتحف والاحتفال بيوم «الطفل الإفريقي». تفاصيل اليوم العالمي المتنوع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، قال إن «اليوم الثقافي

اليوم شهد زيارة الحضور معرض "المبتكرون الأوائل" الذي يجسد رؤى دنماركية حديثة فى صناعة الأثاث المستوحاة من الحضارة الفرعونية وذلك بالبازار الخاص بالمتحف والاحتفال بيوم «الطفل الإفريقي».

تفاصيل اليوم العالمي المتنوع

الدكتور خالد العناني وزير الآثار، قال إن «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» يوم نظمته مصر بالتعاون مع إيطاليا والدنمارك والدول الإفريقية، للترويج لمصر من خلال قوتها الناعمة المتمثلة فى الآثار المصرية، بدأ الجزء الأول بافتتاح خط سير لذوي الاحتياجات الخاصة، مكون من 12 قطة أثرية مكتوب عليها البطاقات التعريفية بطريقة «برايل»، وجاء الجزء الثاني بافتتاح معرض عن «الرياضة المصرية عبر العصور» بمناسبة استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية، وكان الختام بافتتاح معرض لأثاث دنماركي حديث متأثر بالتصميمات المصرية.

وأضاف العناني فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل استعادة رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» والمعروضة للبيع فى معرض «كريستيز» للمزادات بلندن، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين قطعة أخرى فى نفس المعرض، مؤكدا على أن الحكومة المصرية لن تفرط فى أى جزء من تاريخ مصر.

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الآثار: لن نتهاون بحق بيع الآثار

وأشار إلى أن الوزارة تتحرك فى أكثر من جانب بشكل غير مسبوق، بداية من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل فوري لوقف عملية البييع، مرورًا بالتنسيق على أعلى مستوى مع النائب العام، ووزارة الخارجية، والسفارة المصرية فى لندن، واليونيسكو، وتم التواصل مع صالة المزادات لوقف بيع واستعادة أى قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة وهذا لا تهاون فيه.



العناني أكد على أن الهدف من نقل المومياوات إلى المتحف الكبير هو إطالة زمن إقامة السائح فى مصر، وتحفيز السائح على زيارة ثلاثة أماكن بدلا من زيارة مكان واحد، مشددًا على أن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاحات مهمة للغاية ستكون محط أنظار العالم.

افتتاح المتحف الكبير

وحول مراسم نقل المومياوات أشار العناني إلى أن حفل افتتاح المتحف الكبير سيكون مبهرا للعالم أجمع وسيشارك به وزارة الخارجية، والثقافة، والآثار والسياحة، بجانب الجهات الأمنية، لافتا إلى أن هناك اجتماعين فى الأسبوع من قبل جميع أجهزة الدولة للتباحث فى عملية نقل المومياوات إلى المتحف الكبير.

العناني لفت إلى أن القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء تولى المتحف الكبير اهتماما كبيرا، فمنذ أيام كان هناك لقاء مع الكتور مصطفى مدبولي بشأن المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير ومن المقرر أن يعقد اجتماع خلال أيام.

مصير توت عنخ آمون

وردا على سؤال حول مصير موميا توت عنخ آمون المتواجدة بمعبد وادي المللوك وإمكانية نقلها للمتحف الكبير، حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار بنقلها وأن الجهة المنوط بها تحديد ما إذا كانت ستنقل أم لا هى اللجنة الدائمة وليس وزارة الآثار.

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ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح معرض "الرياضة في مصر عبر العصور" يعكس دور وأهمية الرياضة المصرية عبر التاريخ منذ الحضارة الفرعونية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة المصرية بالتعاون وتكثيف الجهود في تفعيل دور السياحة والآثار لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية باعتباره حدثا عالميا لمصر.

خطورة نقل المومياوات

الدكتور محمد على مدير المتحف المصري، عبر عن حزنه الشديد من قرار وزارة الآثار بنقل مجموعة من المومياوات المهمة من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، لأن هذا القرار من شأنه التأثير على المتحف المصري بالسلب وسيفقده بريقه ورونقه، لأنه سوف يفقد أهم ما يميزه وهو الممياوات النادرة التى يأتى إليها السائحون من كل مكان.

وأضاف علي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "أن عملية النقل سوف تبدأ بالمجموعة الثانية والتى تتكون من تمثال «رمسيس الثاني، ومومياء الملك ستى الأول، وحتشبسوت، والملك آمون راع، وغيرها من المومياوات»، مضيفًا أن معظم المومياوات سيتم نقلها إلى المتحف الكبير وسيتم الاستعاضة عنها بعرض مجموعة من القطع التى تعرض لأول مرة مثل ما حدث من قبل من تجهيز موميا «يويا وتويا» مشددا على أن عملية النقل ستكون خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير، محذرًا من وجود خطورة على تحريك المومياوات من مكانها.



وشدد على أن ترك جزء من هذه المومياوات بالمتحف كان سيكون له أثر إيجابي على المتحف، لأنها بمقدورها أن تزيد من رواج المتحف، لأنه قلعة الآثار فى مصر، ويتواجد به ما يزيد على 150 ألف قطعة، مردفًا، هذا لا يقلل من أهمية المتحف الكبير لأنه يتواجد فى موقع جغرافي مميز وسط مجموعة من الآثار المهمة والفنادق السياحية.

تطوير المتحف المصري

وأوضح مدير المتحف، أن عمليات تطوير وترميم المتحف تجرى على قدم وساق بموجب اتفاقية الشراكة التى تم توقيعها مؤخرًا بين الآثار والاتحاد الأوروبي، متابعًا: نرفض رفضا تاما بيع التراث المصري فى الخارج مثل ما يحدث الآن مع رأس توت عنخ آمون فى لندن ونطالب بعودتها فورًا؛ لأن الآثار المصرية معروفة فى العالم، ولا يوجد أى وجه شبه بينها وبين غيرها من الآثار العالمية، مش «هنسكت وهنرجعها تاني».

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جاء ذلك على هامش افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور عدد من قيادات وزارة الآثار، بدأت مراسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة "المكفوفين" بالمتحف وذلك بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم أعقبها افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تحت عنوان "الرياضة عبر العصور".



وبالتزامن مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية المقامة فى مصر ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، أعلنت وزارة الآثار عن تخفيض قيمة رسوم الدخول للمتاحف والمناطق الأثرية للأفارقة، وجعلها بنفس سعر دخول الزوار المصريين، خلال عام 2019، بالإضافة إلى دعوة جميع سفراء الدول الإفريقية في مصر، لحضور جميع المحافل والاحتفاليات والاكتشافات الأثرية التي تنظمها الوزارة.