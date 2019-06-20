كيف تحمي شاشة تلفزيون سامسونج من الفيروسات؟

ربما ينتقل خطر الفيروسات و البرامج الضارة من طريقه إلى أجهزة الكمبيوتر، لشاشات التلفزيون الذكية، حيث رجح الكثير من خبراء المجتمع التكنولوجي أنه ربما يحدث ذلك قريبًا.
بعد الغزو الكنولوجي الهائل لمعظم منازلنا، وبعد الكم المهول من شاشات التلفزيون الحديثة و الهواتف المحمولة، أصبحنا بالفعل أكثر عرضة للبرامج الخبيثة والفيروسات الضارة، خاصةً الأجهزة المنزلية الذكية التي نستخدمها كل يوم، ووقتها قد يكون الهجوم كارثيًا.
ربما لا تعتقد أن التلفزيون الخاص بك يكون عرضة لهذا النوع من الهجوم، ولكن إذا كان لديك تلفزيون ذكي متصل بشبكةواي فاي، فقد يكون هدفًا واضحًا للقراصنة، تمامًا مثل السماعة الذكية أو الشاشة الذكية أو كاميرات المراقبة.
بصرف النظر عن الاحتمال المزعج لفقدان الوصول إلى تطبيقات التلفزيون الذكية مثل نتفيلكس و أمازون، فإن العديد من أجهزة التلفاز الذكية تأتي بميكروفونات مدمجة، وفكرة قيام شخص بالتسلل إلى التلفاز الخاص بك من أجل التنصت على محادثاتك أمر مهم، ووارد الحدوث.
تم لفت انتباه المجتمع التكنولوجي مؤخرًا إلى احتمال وقوع
بصرف النظر عن الاحتمال المزعج لفقدان الوصول إلى تطبيقات التلفزيون الذكية مثل نتفيلكس و أمازون، فإن العديد من أجهزة التلفاز الذكية تأتي بميكروفونات مدمجة، وفكرة قيام شخص بالتسلل إلى التلفاز الخاص بك من أجل التنصت على محادثاتك أمر مهم، ووارد الحدوث.
تم لفت انتباه المجتمع التكنولوجي مؤخرًا إلى احتمال وقوع أجهزة تلفزيون ذكية ضحية للبرامج الضارة أو الفيروسات بعد أن نشر حساب دعم سامسونج تغريدة عبر تويتر، يحث المستخدمين على مسح أجهزة التلفزيون الخاصة بهم بحثًًا عن البرامج الضارة بانتظام، ثم حذفها على عجل في نفس اليوم.
بفضل أرشيف وآي باك مشين الخاصة بأرشيف الإنترنت، جاءت التغريدة كما يلي:"من الضروري إجراء مسح ضوئي لجهاز التلفزيون الخاص بك بحثًا عن فيروسات البرامج الضارة. ينطبق هذا أيضًا على تلفزيون QLED إذا كان متصلاً بشبكة واي فاي، لمنع هجمات البرامج الضارة على جهاز التلفزيون الخاص بك عن طريق البحث عن الفيروسات على جهاز التلفزيون كل بضعة أسابيع".
كان يرافق التغريدات في الأصل شريط فيديو توضيحي يوضح لك كيفية مسح جهاز تلفزيون سامسونج، لكن الشركة الكورية الجنوبية ازالت التغريدة بعد نشرها.
ذكر موقع techradar، خطوات مسح تلفزيون سامسونج الذكي الخاص بك:
يعد مسح جهاز التلفزيون أمرًا سهلاً. أولاً، توجه إلى قائمة الإعدادات على تلفزيون سامسونج واختر الوضع عام. ثم انقر فوق "مدير النظام" وانتقل لأسفل إلى "الأمان الذكي".
انقر فوق "الأمان الذكي"، ثم حدد "مسح"، ويجب أن يبدأ تشغيل تلفزيون سامسونج الخاص بك في البحث عن الفيروسات والبرامج الضارة.
كم مرة يجب علي مسح جهاز التلفزيون الذكي الخاص بي؟
أوصت سامسونج بمسح التلفزيون الخاص بك "كل بضعة أسابيع".
إذا كنت تعتقد أنك ستواجه صعوبة في التذكر، فيمكنك دائمًا تعيين تذكير على هاتفك يتكرر كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
هل يمكن اختراق التلفزيون الذكي الخاص بك حقًا؟
بالتأكيد، لكنه ليس امرًا شيئًا شائعًا تمامًا. في عام 2018، وجدت تقارير المستهلك أن الملايين من أجهزة التلفزيون الذكية يمكن التحكم فيها من قبل المتسللين الذين يستغلون عيوب الأمان السهلة الوصول، بما في ذلك أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية.
قال خبير تكنولوجي، لـ TechRadar "في الوقت الحالي، لا يوجد دليل يشير إلى أن البرامج الضارة تستهدف التلفزيون، ولكن هذا لا يعني أنه لن يكون مستهدف في المستقبل".
منذ ذلك الحين، قدمت سامسونج عددًا من تحديثات الأمان لمنصة التلفزيون الذكية، بما في ذلك عناصر تحكم الأمان المحسنة على لوحة مفاتيح التلفزيون الذكية.
ربما ينتقل خطر الفيروسات و البرامج الضارة من طريقه إلى أجهزة الكمبيوتر، لشاشات التلفزيون الذكية، حيث رجح الكثير من خبراء المجتمع التكنولوجي أنه ربما يحدث ذلك قريبًا، خصوصًا في أعقاب الثورة التكنولوجية السريعة في صناعة شاشات التلفزيون الذكية و إيصالها بالإنترنت، لذا عليك باتباع خطوات مسح جهاز التلفزيون الخاص بك كل بين الفترة و الأخرى.