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كيف تحمي شاشة تلفزيون سامسونج من الفيروسات؟

ربما ينتقل خطر الفيروسات و البرامج الضارة من طريقه إلى أجهزة الكمبيوتر، لشاشات التلفزيون الذكية، حيث رجح الكثير من خبراء المجتمع التكنولوجي أنه ربما يحدث ذلك قريبًا.
تحرير:مي فؤاد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تلفزيون ذكي
تلفزيون ذكي
بعد الغزو الكنولوجي الهائل لمعظم منازلنا، وبعد الكم المهول من شاشات التلفزيون الحديثة و الهواتف المحمولة، أصبحنا بالفعل أكثر عرضة للبرامج الخبيثة والفيروسات الضارة، خاصةً الأجهزة المنزلية الذكية التي نستخدمها كل يوم، ووقتها قد يكون الهجوم كارثيًا. ربما لا تعتقد أن التلفزيون الخاص بك يكون عرضة لهذا النوع من الهجوم، ولكن إذا كان لديك تلفزيون ذكي متصل بشبكةواي فاي، فقد يكون هدفًا واضحًا للقراصنة، تمامًا مثل السماعة الذكية أو الشاشة الذكية أو كاميرات المراقبة.
بصرف النظر عن الاحتمال المزعج لفقدان الوصول إلى تطبيقات التلفزيون الذكية مثل نتفيلكس و أمازون، فإن العديد من أجهزة التلفاز الذكية تأتي بميكروفونات مدمجة، وفكرة قيام شخص بالتسلل إلى التلفاز الخاص بك من أجل التنصت على محادثاتك أمر مهم، ووارد الحدوث. تم لفت انتباه المجتمع التكنولوجي مؤخرًا إلى احتمال وقوع
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هواتف هواوي المؤهلة لنظام أندرويد Q.. موبايلك منها؟

على خلفية الأزمة التي وقعت بين شركة جوجل وشركة هواوي، يبحث مستخدمو هواتف هواوي وتحديدًا حملة هواتف "الفلاج شيب" الرائدة مرتفعة الثمن عن مستقبل هواتفهم، وكيف ستكون الفترة المقبلة، وهل ستستقبل تحديثات نظام أندرويد بعدما دفعوا فيها آلاف الجنيهات، اليوم أعلنت شركة هواوي عن قائمة جديدة من الهواتف المؤهلة لاستقبال الإصدار الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Q فور صدوره بشكل رسمي، ليبدد مخاوف كثير من مستخدمي تلك الهواتف وهو ما يعني وصول التحديثات الأمنيه وكل التحديثات المتعلقة بنظام التشغيل.
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تروكولر يطلق خاصية لإجراء المكالمات عبر التطبيق

أضاف تروكولر، وهو التطبيق الأكثر شهرة لمساعدة المستخدمين على عدم استقبال مكالمات من الغرباء ومرسلي الرسائل غير المرغوب فيها، ميزة أخرى لخدمته. قالت الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها اليوم إن تطبيقها يمكن استخدامه الآن لإجراء مكالمات صوتية مجانية عبر الإنترنت. أخبرت الشركة TechCrunch يوم أول من أمس الثلاثاء، أنها بدأت في طرح ميزة الاتصال الصوتي المجانية لمستخدمي أندرويد. تتوقع أن يصل الإصدار التجريبي إلى جميع مستخدمي أندرويد في الأيام المقبلة. ستصل الميزة، التي تدعم حاليا المكالمات فقط بين مستخدمين، إلى تطبيق iOS الخاص بها قريبًا.
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هواوي تعد بالتعويض حال توقف التطبيقات بهواتفها

بعد أزمة الحظر الأمريكي على هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى.
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بعيدًا عن الحظر الأمريكي.. هواوي تؤجل إطلاق Mate X

سبب الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي العديد من الخسائر لها، بداية من تأرجح مكانتها بالسوق الدولية للهواتف الذكية، مرورًا بالخسائر المادية الفادحة التي تحاول الشركة تفاديها، نهاية بإحباط آمالها في ريادة المجتمع التكنولوجي، وذلك بعد تحقيق العديد من الانتصارات على كل الأصعدة. على الرغم من تأجيل هواوي لإصدار جهاز كمبيوتر محمول من سلسلة ميت بوك، بسبب الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، ورغم العديد من الإجراءات التي اتخذت ضد الشركة، فإن التأجيل هذه المرة لم يحدث بسبب الحظر الواقع عليها.
أمازون

خدمة أمازون الجديدة تواجه العديد من الشكوك

في خطوة جديدة من نوعها تجاه تحقيق شركة أمازون لهدف ظل يراوغها على مدى سنوات؛ توصيل الطرود للزبائن خلال 30 دقيقة، امتلكت الشركة مجموعة من "طائرات بدون طيار" يمكنها توصيل هذه الطرود في المدة المحددة. على الرغم من أنها فكرة مثيرة وجديدة ومستقبلية، إلا أن أمازون لم تكشف الكثير عن تلك المهمة، ما يثير العديد من الشكوك حول تلك الخدمة. هناك العديد من الأسئلة حول خدمة الطائرات المسيرة، كيف ستتغلب الشركة على التحديات اللوجستية الكامنة، ما المناطق التي من المفترض أن تخدمها، أو لماذا تعد تلك الخدمة أفضل من وسائل الشركة الحالية لنقل الطرود.
تطبيقات-هواوي

سامسونج أكبر الرابحين من معركة جوجل وهواوي

قد يكون الفائز الأكبر في معركة الحكومة الأمريكية مع عملاق الاتصالات الصينية هواوي؛ سامسونج. نجحت هواوي في إلهاء أنظار العالم عن الشركة الكورية الجنوبية، وأصبحت أكثر مبيعًا فى الأسواق العالمية، لا سيما شرق آسيا، ولعل هاتف سامسونج القابل للطي، والذي تأخر إطلاقه بشكل رسمي، كان سببًا رئيسيًا فى زيادة شك مستهلكي سامسونج. لكن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة الأمريكية، يمكن أن يكون يد العون التي تحتاجها شركة سامسونج للاحتفاظ بمكانتها كقوة عظمى في مجال الهواتف الذكية في العالم.
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