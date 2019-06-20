كيف تحمي شاشة تلفزيون سامسونج من الفيروسات؟

ربما ينتقل خطر الفيروسات و البرامج الضارة من طريقه إلى أجهزة الكمبيوتر، لشاشات التلفزيون الذكية، حيث رجح الكثير من خبراء المجتمع التكنولوجي أنه ربما يحدث ذلك قريبًا.

تحرير:مي فؤاد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تلفزيون ذكي

بعد الغزو الكنولوجي الهائل لمعظم منازلنا، وبعد الكم المهول من شاشات التلفزيون الحديثة و الهواتف المحمولة، أصبحنا بالفعل أكثر عرضة للبرامج الخبيثة والفيروسات الضارة، خاصةً الأجهزة المنزلية الذكية التي نستخدمها كل يوم، ووقتها قد يكون الهجوم كارثيًا. ربما لا تعتقد أن التلفزيون الخاص بك يكون عرضة لهذا النوع من الهجوم، ولكن إذا كان لديك تلفزيون ذكي متصل بشبكةواي فاي، فقد يكون هدفًا واضحًا للقراصنة، تمامًا مثل السماعة الذكية أو الشاشة الذكية أو كاميرات المراقبة.

بصرف النظر عن الاحتمال المزعج لفقدان الوصول إلى تطبيقات التلفزيون الذكية مثل نتفيلكس و أمازون، فإن العديد من أجهزة التلفاز الذكية تأتي بميكروفونات مدمجة، وفكرة قيام شخص بالتسلل إلى التلفاز الخاص بك من أجل التنصت على محادثاتك أمر مهم، ووارد الحدوث. تم لفت انتباه المجتمع التكنولوجي مؤخرًا إلى احتمال وقوع