الكاميرون تعلن الإضراب قبل ساعات من انطلاق كان 2019

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

الكاميرون

دخل لاعبو منتخب الكاميرون، في إضراب جماعي، بسبب اعتراضهم على عدم حصولهم على مكافآت التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، حيث نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الخميس، أن لاعبي منتخب الكاميرون، أعلنوا الإضراب قبل ساعات قليلة من انطلاق الطائرة المتجهة إلى مصر، استعدادًا لكان 2019. وأكدت الصحيفة أن لاعبي المنتخب الكاميروني معترضون على عدم الحصول على المكافأة المالية الخاصة بهم، وقدرها 30 ألف يورو.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي «الكاف» على أنه يجب على كل المنتخبات المشاركة في البطولة الوصول قبل 5 أيام من المباراة الأولى لهم إلى البلد المستضيف. حامل اللقب يخوض مباراته الأولى في مواجهة غينيا بيساو يوم 25 يونيو على استاد الإسماعيلية الذي يستضيف أيضا المباراة الثانية أمام غانا يوم 29 يوليو،