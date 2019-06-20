رياضة

الكاميرون تعلن الإضراب قبل ساعات من انطلاق كان 2019

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م
الكاميرون
الكاميرون
دخل لاعبو منتخب الكاميرون، في إضراب جماعي، بسبب اعتراضهم على عدم حصولهم على مكافآت التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، حيث نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الخميس، أن لاعبي منتخب الكاميرون، أعلنوا الإضراب قبل ساعات قليلة من انطلاق الطائرة المتجهة إلى مصر، استعدادًا لكان 2019. وأكدت الصحيفة أن لاعبي المنتخب الكاميروني معترضون على عدم الحصول على المكافأة المالية الخاصة بهم، وقدرها 30 ألف يورو.
وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي «الكاف» على أنه يجب على كل المنتخبات المشاركة في البطولة الوصول قبل 5 أيام من المباراة الأولى لهم إلى البلد المستضيف. حامل اللقب يخوض مباراته الأولى في مواجهة غينيا بيساو يوم 25 يونيو على استاد الإسماعيلية الذي يستضيف أيضا المباراة الثانية أمام غانا يوم 29 يوليو،
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منتخب-المغرب

اعتذار رسمي من لجنة أمم إفريقيا لمنتخب المغرب

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، باعتذار رسمي إلى المغرب، بعد ظهور خطأ غير مقصود على موقع «تذكرتي» الخاص بتذاكر مباريات البطولة، وإبداء جهات مغربية اعتراضها بسبب ظهور منطقة غرب المغرب على أنها غير تابعة للدولة الإفريقية المشاركة في كان 2019، وهو ما تم الاستجابة له بتقديم الاعتذار بشكل رسمي. ويشارك المغرب في البطولة ويلعب في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.
منتخب-زيمبابوى

مهاجم زيمبابوي يرفع راية التحدي ضد منتخب مصر

تحدث تينو كايديور، مهاجم منتخب زيمبابوي، عن مواجهة المنتخب الوطني، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، وقال كايديور، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الخميس: «في 2017 كان لدينا بعض اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة ولكن الآن بتنا فريقا أصغر في السن.. يمكن القول إنه جيل جديد».
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (10)

5 حراس مرمى ينتظر تألقهم في كان 2019

على مدار تاريخ البطولة الإفريقية، يكون لحراس المرمى دور حاسم في صناعة المجد لمنتخبات بلادهم، وتستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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أليوم-نيانت

6 معلومات لا تعرفها عن حكم منتخب مصر ضد زيمبابوي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، وجاء اختيار "الكاف" للحكم الكاميروني نيانت أليوم، حيث تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه. ووقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو.
منتخب مصر

المنتخب بعلم مصر أمام زيمبابوي في أولى مباريات الكان

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء غد الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. وتقرر أن يرتدى المنتخب الزى التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء أمام نظيره زيمبابوي خلال المباراة في حين يظهر الضيوف بالزى الأصفر.
منتخب زيمبابوي

استاد السكة الحديد جاهز لاستقبال زيمبابوي

كشفت الشركة المسئولة عن تطوير استاد نادي السكة الحديد عن جاهزية الملعب لاستضافة تدريبات منتخب زيمبابوي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث شهد الاستاد أعمال التطوير في الملعب الرئيسي والفرعي بالإضافة إلى غرفة خلع الملابس وأرضية المعب ورفع كفاءة الإضاءة والري على الملعب الرئيسي، وذلك بعد أن أعلن منتخب زيمبابوي قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ضمت 23 لاعبًا، علمًا بأن الكاف منح الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط.
كأس-الأمم-الأفريقية

مدرب كينيا يكشف عن أقوى منتخب في إفريقيا

كشف الفرنسي سيباستيان مينيي، المدير الفني لمنتخب كينيا، عن أن عودة المنتخب الكيني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد غياب دام 15 عامًا، لن تكون للسياحة أو للشهرة، بل لتحقيق نتائج مميزة أمام الجميع في البطولة والمنافسة على اللقب في أرض الفراعنة، وأوضح سيباستيان مينيي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء صينية، أن "الوصول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 15 عامًا هو إنجاز مهم، لكن لن نكتفي بهذا الإنجاز"، مؤكدا أنهم سيحققون إنجازا جديدا خلال البطولة.
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