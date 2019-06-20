«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

حميدتي

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.

وتوصلت اللجنة التي شكلها المجلس العسكري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى تورط عدد من الضباط برتب مختلفة في أحداث الفض الدامية التي وقعت في 3 يونيو الجاري، والتي قادتها قوات الدعم السريع، بحسب سكاي نيوز.وقالت اللجنة، أن التحقيقات أثببت ضلوع الضباط وثبوت مسؤوليتهم