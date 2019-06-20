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«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
حميدتي
حميدتي
أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.
وتوصلت اللجنة التي شكلها المجلس العسكري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى تورط عدد من الضباط برتب مختلفة في أحداث الفض الدامية التي وقعت في 3 يونيو الجاري، والتي قادتها قوات الدعم السريع، بحسب سكاي نيوز.وقالت اللجنة، أن التحقيقات أثببت ضلوع الضباط وثبوت مسؤوليتهم
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مترو الأنفاق

بداية من الجمعة.. مد ساعات العمل في مترو الأنفاق

تبدأ الإدارة العامة لمترو الأنفاق، مد عدد ساعات تشغيل المترو بداية من غد الجمعة، وطوال فترة بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لتصبح مواعيد التشغيل الجديدة من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والذي طالب قيادات شركة المترو برفع استعداداتها في المحطات، مع التركيز على المحطات التي ستقام البطولة في نطاقها بالقاهرة.
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وزير الدفاع: الجيش درع الوطن القوية وصمام أمانه

عقب عودته من فرنسا وفي أول فاعلية يحضرها مع أبناء القوات المسلحة أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة كانت وستظل هى صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم، وهى درعه القوية وحصنه المتين الذى حمى الوطن وصان تاريخه ومقدساته. وشدد على أن القوات المسلحة أصبحت اليوم قوات عصرية حديثة تملك من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئوليتها ومهامها.
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قطار ومترو وأتوبيس.. اعرف المحطات الأقرب لكل استاد

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدًا الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ويقتصر إقامة مباريات البطولة داخل القاهرة على 3 استادات "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام" من ضمن 6 ملاعب تم تخصيصها على مستوى الجمهورية، لاستضافة النسخة الـ32 من الـ"كان".
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«قوى عاملة البرلمان» تكشف أعداد المشتغلين في 2020

أبدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب جبالي المراغي في تقريرها الخاص بمشروع خطة التنمية المستدامة 2019/2020، عدة ملاحظات جاء على رأسها زيادة أعداد المشتغلين إلى 28.7 مليون عامل في 2019/2020 بنسبة نمو 3.2% عن عام 2018/2019، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث أعلى توقعات النمو على مستوى العالم في الفترة من 2016/2020. وجاء في التقرير أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد في عام 2019/2020 مقابل 30.9 مليون فرد عام 2018/2019 بنسبة زيادة 2,6% مما يعكس استقرار معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 31.3%.
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المجلس العسكري السوداني

إقالة النائب العام السوداني من منصبه

أعلنت مصادر سودانية اليوم، إقالة النائب العام الوليد سيد أحمد محمود، من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له، إذ يأتي القرار المفاجئ، بعد أيام من ظهور الرجل في مؤتمر صحفي يسرد فيه تفاصيل وملابسات فض اعتصام القيادة، وإحالة مسؤولين سابقين للمحاكمة، مؤكدا أن اجتماعه مع قادة الجيش كان لبحث الإشراف القضائي على خطة فض منطقة "كولومبيا" المجاورة لمفر الاعتصام، وأنهم لم يتطرقوا لفكرة فض اعتصام المحتجين، مشيرا إلى أنه وافق أن تخلي الشرطة الموقع تحت إشراف مكتب النائب العام وبدون استخدام ذخيرة حية، ولوح باستقالته في حال شعر بأي ضغوط، بحسب سكاي نيوز.
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يدعو قوى التغيير لاستئناف التفاوض: لا إقصاء

دعا رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قوى الحرية والتغيير، مجددا، لاستئناف المفاوضات اليوم قبل الغد، قائلا: "نرحب بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني". وأضاف: "لا نستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض.. نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية". وتطرق "البرهان" إلى أن هناك "تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، والجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان".
المجلس العسكري السوداني

«العسكري السوداني» يعلن نتيجة التحقيق في فض الاعتصام

أعلنت لجنة التحقيق التابعة للمجلس العسكري في السودان، والمكلفة بتقصي الحقائق بشأن أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ضلوع ضباط غير مكلفين في الأحداث. ونفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إصدراه أوامر بفض الاعتصام بالقوة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة مفادها بأن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة. وقال متحدث باسم لجنة التحقيق إن اللجنة خلصت إلى ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة، وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء ساحة الاعتصام دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنظيف منطقة كولومبيا.
عبد-الفتاح-البرهان

العسكري السوداني: السوشيال ميديا خطر على الأمن.. ولن تعود

قال الفريق ركن شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، إن تمسك المجلس بأن تكون الأغلبية والرئاسة عسكرية للمجلس السياسي، ترجع "لاعتبارات أمنية"، لكنه لم يفسر ما هي هذه الاعتبارات، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة تمثل الرمزية القومية للبلاد، وهي الضامن لمتكسبات الثورة، مشددا على أن المجلس يرفض أي لجنة دولية للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، لأن "السودان دولة ذات سيادة"، مشيرا إلى الجيش لو كان يريد فض ساحة الاعتصام لفعل ذلك منذ 6 أبريل، لكن الهدف كان تنظيف منطقة كولومبيا.
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