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في اليوم العالمي لليوجا.. اعرف أكثر تأثيرها على جسمك

قد يحدث الإمساك أو تصاب بالقولون العصبي نتيجة الإجهاد الشديد، ولكن ممارسة اليوجا تقلل كل هذه المشكلات الصحية، حيث تسهل حركة الأمعاء والتخلص من نفايات الجسم بانتظام
تحرير:فيروز ياسر ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
ممارسة اليوجا
ممارسة اليوجا
اليوجا غذاء الروح والجسد، تخيل نفسك تجلس القرفصاء وتغمض عينيك فتشعر براحة تسري في أنحاء جسدك ويخلو عقلك من الطاقة السلبية، كما تخلع عباءة العادات الخاطئة اليومية التي تمارسها، فتشعر بطاقة جديدة تولد داخلك، وتجلب إليك السلام والصحة التي كنت قد فقدت جزءا منها منذ وقت طويل. وفي اليوم العالمي لليوجا، 21يونيو، هناك بعض التجارب التي يجب خوضها من خلال ممارسة تلك التمارين التي لديها القدرة على إعادة جسمك لوضعه السليم، وجعل عقلك في حالة نشاط وسكون بعيدا عن الصراعات التي تحدث من وقت لآخر، لذا يمكن التعرف على تأثيرها عليك حسبما ذكر موقع Yoga Journal.
1- تقوية العضلات إذا كنت تتمتع بعضلات قوية فأنت محمي من التهاب المفاصل وآلام الظهر، خاصة كلما تقدم بك العمر، وعندما تبني تلك القوة من خلال اليوجا، فإنك توازنها بمرونة، ولكن إذا ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية ورفعت الأوزان فقط، فإنك تبني قوة على حساب المرونة. 2- تقوية الجهاز الليمفاوي عندما تتقلص
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لو طالعة المصيف.. احمي بشرتك من الاسمرار بـ10 حيل

واقي الشمس من الأمور المهمة التي يجب أن نحرص عليها قبل الخروج من المنزل لحماية بشرتنا من أشعة الشمس الحارة، ولكن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد أهمية الصن بلوك لارتفاع درجات الحرارة والذهاب للمصايف والتعرض لأشعة الشمس على البحر أو في حمام السباحة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طرق بسيطة لحماية بشرتك من الاسمرار والبقع الداكنة لحماية بشرتك من أضرار التعرض للشمس ومنها الحروق والالتهابات والنمش والتجاعيد المبكرة والتصبغات بالجلد وأمراض سرطانية على المدى البعيد.
عدم-انتظام-نبضات القلب

عدم انتظام ضربات القلب مؤشر للإصابة بالخرف

ماذا عن القلب لو توقف؟ من المؤكد أن الحياة ستنتهي على الفور، فنبضات صغيرة تجعلك وسط ساحة الحياة، ولأن النبضات مثل بندول الساعة في سرعته وانتظامه، فحدوث أي خلل قد ينشأ عنه العديد من الأمراض، وخاصة عند التقدم في العمر، فكشفت دراسة أن نبضات القلب السريعة أو غير المنتظمة ربما تزيد من خطورة الإصابة بالخرف، لذا يجب الانتباه دائمًا إلى قلبك حتى لا تخسر حياتك، فقد تتمثل أعراض الخرف في صعوبة التخطيط والتنظيم، إضافة إلى صعوبة في القدرات الحركية، وذلك نقلًا عن "dailymail".
فوائد-كوب-الزبادى

تناول الزبادي مرتين في الأسبوع.. يحمي من السرطان

هل سمعت مسبقًا عن الزبادي السحري؟ يعتبر من أهم الأطعمة التي ينصح بها الأطباء دائمًا، فإذا كنت تعاني من اضطرابات في المعدة عليك بتناول كوب من الزبادي، للتهدئة من حركة الأمعاء، وإذا كنت تعاني من مشكلات في البشرة فالزبادي هو الحل الفعال السريع، وإذا كنت ترغب في الحصول على جسد رشيق سيكون الزبادي خيار مثالي عند إضافته إلى نظامك الغذائي، وآخر ماجاءت به بعض الدراسات أن تناول الزبادي مرتين في الأسبوع قد يقلل من خطر نمو الأمعاء السرطانية لدى الرجال، وذلك نقلًا عن "dailymail".
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القهوة-والشاي-على متن-الطائرة (2)

دراسة: 25 كوبا قهوة يوميا لا يصيبك بتصلب الشرايين

هناك بعض الجدل المثار منذ فترة طويلة حول تأثير القهوة على صحة القلب والشرايين، وكشفت دراسات سابقة أن الإفراط في شرب القهوة له آثار سلبية على الشرايين، ولكن الخبر السار، أن الدراسات الحديثة تكشف عكس ذلك، حيث وجدت إحداها أنه يمكنك شرب ما يصل إلى 25 كوبًا من القهوة يوميًا دون حدوث تصلب الشرايين - وهو عامل خطر للنوبات القلبية والسكتة الدماغية. لمساعدتك في تحديد مقدار القهوة الذي عليك تناوله، إليك تحليل للدراسة الجديدة، وأبحاث أخرى حول الآثار الصحية للقهوة، وبعض نصائح الخبراء، حسبما ذكرها موقع Healthline.
بدانة-الاطفال

التنمر خطر يهدد طفلك.. لا تهملى وزنه

التنمر مشكلة رائجة في عالم الكبار والصغار، لكنها تؤثر على الصغار مما يؤثر على النفسية ويعتقد الآباء أن مضايقة أولادهم في المدرسة قد تسبب لهم مشكلات، ولكن في الواقع، فإن السخرية من الوزن تزيد الأمر سوءا، ووفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة Pediatric Obesity، فإن التنمر على الأطفال بسبب السمنة يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت. أجرى الباحثون في المعهد الوطني لصحة الطفل دراسة على 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا وكانوا يعانون من زيادة الوزن سريريًا أو لديهم أحد الوالدين أو الاثنين يعانيان من زيادة الوزن أو السمنة عند بدء الدراسة.
امراض-معدية

«الصدفية والملاريا».. أمراض قد تعتقد أنها معدية

في حالة إصابتك بمشكلة صحية ما أو إصابة أحد المقربين منك فقد تكون غير قادر على تحديد ما يتعرض له، حيث تبدو الأعراض المرئية للأمراض المعدية وغير المعدية متطابقة. لا توجد علاقة وحيدة بين سبب الإصابة والعدوى، حيث توجد أمراض بكتيرية معدية وأخرى غير معدية، ويوضح آميش أداليا، طبيب أمراض معدية وكبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، إن التطعيم وغسل اليدين بشكل متكرر هي ممارسات جيدة بغض النظر عن العدوى، لذا دعنا نتعرف على الأمراض التي قد تعتقد كونها معدية لكنها غير كذلك حسبما ذكرها موقع RD.
الدورة-الشهرية

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية.. التدليك يفيد

آلام الدورة الشهرية تقلب حياتك رأسا على عقب، لا تستطيعين التحرك كثيرا، كما أن التشنجات التي تصيبك تجعل مزاجك سيئا للغاية، لديك حساسية من الأمور وتصابين بالعصبية في بعض الأوقات، كما أن السرير ملاذك الآمن خلال هذا الوقت، وبعيدا عن الكمادات الساخنة، يجب التركيز على الهرمونات المضطربة الآن. ليست مسكنات الألم هي الطريقة الوحيدة لتخفيف آلام الدورة الشهرية، فهناك أشياء أخرى يمكنك تجربتها، حيث هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تفيدك، بالإضافة إلى ممارسة الرياضات الخفيفة.
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