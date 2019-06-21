في اليوم العالمي لليوجا.. اعرف أكثر تأثيرها على جسمك

قد يحدث الإمساك أو تصاب بالقولون العصبي نتيجة الإجهاد الشديد، ولكن ممارسة اليوجا تقلل كل هذه المشكلات الصحية، حيث تسهل حركة الأمعاء والتخلص من نفايات الجسم بانتظام

تحرير:فيروز ياسر ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

ممارسة اليوجا

اليوجا غذاء الروح والجسد، تخيل نفسك تجلس القرفصاء وتغمض عينيك فتشعر براحة تسري في أنحاء جسدك ويخلو عقلك من الطاقة السلبية، كما تخلع عباءة العادات الخاطئة اليومية التي تمارسها، فتشعر بطاقة جديدة تولد داخلك، وتجلب إليك السلام والصحة التي كنت قد فقدت جزءا منها منذ وقت طويل. وفي اليوم العالمي لليوجا، 21يونيو، هناك بعض التجارب التي يجب خوضها من خلال ممارسة تلك التمارين التي لديها القدرة على إعادة جسمك لوضعه السليم، وجعل عقلك في حالة نشاط وسكون بعيدا عن الصراعات التي تحدث من وقت لآخر، لذا يمكن التعرف على تأثيرها عليك حسبما ذكر موقع Yoga Journal.

1- تقوية العضلات إذا كنت تتمتع بعضلات قوية فأنت محمي من التهاب المفاصل وآلام الظهر، خاصة كلما تقدم بك العمر، وعندما تبني تلك القوة من خلال اليوجا، فإنك توازنها بمرونة، ولكن إذا ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية ورفعت الأوزان فقط، فإنك تبني قوة على حساب المرونة. 2- تقوية الجهاز الليمفاوي عندما تتقلص