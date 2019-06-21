في اليوم العالمي لليوجا.. اعرف أكثر تأثيرها على جسمك

قد يحدث الإمساك أو تصاب بالقولون العصبي نتيجة الإجهاد الشديد، ولكن ممارسة اليوجا تقلل كل هذه المشكلات الصحية، حيث تسهل حركة الأمعاء والتخلص من نفايات الجسم بانتظام
اليوجا غذاء الروح والجسد، تخيل نفسك تجلس القرفصاء وتغمض عينيك فتشعر براحة تسري في أنحاء جسدك ويخلو عقلك من الطاقة السلبية، كما تخلع عباءة العادات الخاطئة اليومية التي تمارسها، فتشعر بطاقة جديدة تولد داخلك، وتجلب إليك السلام والصحة التي كنت قد فقدت جزءا منها منذ وقت طويل.
وفي اليوم العالمي لليوجا، 21يونيو، هناك بعض التجارب التي يجب خوضها من خلال ممارسة تلك التمارين التي لديها القدرة على إعادة جسمك لوضعه السليم، وجعل عقلك في حالة نشاط وسكون بعيدا عن الصراعات التي تحدث من وقت لآخر، لذا يمكن التعرف على تأثيرها عليك حسبما ذكر موقع Yoga Journal.
1- تقوية العضلات
إذا كنت تتمتع بعضلات قوية فأنت محمي من التهاب المفاصل وآلام الظهر، خاصة كلما تقدم بك العمر، وعندما تبني تلك القوة من خلال اليوجا، فإنك توازنها بمرونة، ولكن إذا ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية ورفعت الأوزان فقط، فإنك تبني قوة على حساب المرونة.
2- تقوية الجهاز الليمفاوي
عندما تتقلص
1- تقوية العضلات
إذا كنت تتمتع بعضلات قوية فأنت محمي من التهاب المفاصل وآلام الظهر، خاصة كلما تقدم بك العمر، وعندما تبني تلك القوة من خلال اليوجا، فإنك توازنها بمرونة، ولكن إذا ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية ورفعت الأوزان فقط، فإنك تبني قوة على حساب المرونة.
2- تقوية الجهاز الليمفاوي
عندما تتقلص وتتمدد العضلات، عليك ممارسة اليوجا؛ حيث إنها تزيد من تصريف السائل اللمفاوي -سائل لزج غني بالخلايا المناعية- وهذا يساعد الجهاز الليمفاوي في مكافحة العدوى، وتدمير الخلايا السرطانية، والتخلص من النفايات السامة الناتجة عن أداء الخلايا.
3- تحسين التوازن
ممارسة اليوجا تزيد من القدرة على الشعور بما يفعله جسمك وتحسن التوازن، وعادة ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من وضعية سيئة أو أنماط حركية مختلة من ضعف الحس العميق، والذي يرتبط بمشكلات الركبة وآلام الظهر، كما قد تعاني توازنا منخفضا.
4- ضبط معدل ضربات القلب
كشفت الدراسات أن اليوجا تضبط معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وتزيد من القدرة على التحمل، ويمكن أن تحسن من الحد الأقصى من امتصاصك للأكسجين أثناء التمرين.
5- الشعور بالسعادة
ممارسة اليوجا بانتظام تخفف من الاكتئاب، حيث أدت إلى زيادة كبيرة في مستويات السيروتونين وانخفاض في مستويات أكسيداز أحادي الأمين والكورتيزول -هرمونات الإجهاد- وبالتالي الشعور بالسعادة.
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6- المساعدة على التركيز
كونك حريصا على ممارسة اليوجا بانتظام، فإنها تساعد في تقوية الذاكرة والقدرة على التركيز، بالإضافة إلى حل المشكلات والحصول على المعلومات واسترجاعها بشكل أفضل.
7- المساعدة في النوم العميق
ولأن اليوجا مهمة لصحة الجسم، فإنها تؤثر بشكل إيجابي على الجهاز العصبي مما يجعلك تنام بعمق بعيدا عن صخب الحياة، وتحميك من الأرق الناتج عن الضغوط والمشكلات اليومية.
8- القدرة على التنفس السليم
إذا كنت تعاني من مشكلات في الرئتين بسبب فشل القلب، والذي أدى بدوره إلى انخفاض معدلات التنفس، فإن ممارسة اليوجا بانتظام تعمل على تحسين قياسات وظائف الرئة المختلفة.
كما أن اليوجا تشجع التنفس من خلال الأنف، الذي يقوم بتصفية الهواء، ويدفئه ويرطبه، ويزيل حبوب اللقاح والأوساخ والأشياء الأخرى التي قد تدخل للرئتين.
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9- تجنب مشكلات القولون والجهاز الهضمي
قد يحدث الإمساك أو تصاب بالقولون العصبي نتيجة الإجهاد الشديد، ولكن ممارسة اليوجا تقلل كل هذه المشكلات الصحية، حيث تسهل حركة الأمعاء والتخلص من نفايات الجسم بانتظام.
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10- تقوية العظام
عند ممارستك لليوجا تستطيع تقوية عظامك، خاصة عظام الذراع التي تكون عرضة بشكل خاص لكسور هشاشة العظام، حيث كشفت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين في جامعة ولاية كاليفورنيا أن ممارسة اليوجا زادت من كثافة العظام في الفقرات.
إذا لم تمارس اليوجا من قبل، فعليك البدء بها اليوم لتكون فرصتك في التخلص من المشكلات الصحية والنفسية.