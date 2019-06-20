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تراجع الدولار| متى يختفي الركود من سوق السيارات؟

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وإن كان الركود في انحسار نسبي بسبب التخفيضات السعرية الحالية
تحرير:كريم ربيع ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
متى ينتعش سوق السيارات؟
متى ينتعش سوق السيارات؟
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%.. فهل ينتهي الركود؟ وكيف؟ ومتى ينتهي؟
هذه شروط انتعاش السوق أكد اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف تسبب في رفع سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، بشكل كبير، بنسبة أكبر من 100%، وبالتالي انعكس ذلك على أسعار تكلفة استيراد السيارات بنسبة تخطت الـ150%، فتراجعت مبيعات
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بورصة

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3 مليارات جنيه

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.25 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14043.42 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% ليصل لمستوى 602.35وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 1536.89 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 880.45 مليار جنيه من خلال التداول على 132.75 مليون سهم.
تميمة-امم -افريقيا

كيف حسم الاقتصاد فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية؟

تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تأثير التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، على فوز مصر بتنظيم البطولة في نسختها الحالية، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا في 6 مجموعات، وتحتل مصر صدارة الدول الفائزة بكأس الأمم الإفريقية برصيد (7) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (23) مرة.
سبائك الذهب

16 جنيها زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل لـ647

قفزت أسعار الذهب، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بنحو 16 جنيها للجرام الواحد. وارتفع سعر جرم الذهب عيار "21" إلى 647 جنيها مقابل 631 جنيها بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بحسب نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة. وعزا نجيب في تصريحات لـ"التحرير"، القفزة الكبيرة في أسعار الذهب محليا إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 555 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 739 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5176 جنيها.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 5 أعوام

شهدت تعاملات اليوم الخميس، قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب العالمية، إذ سجلت أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، وسط إقبال كبير من المستثمرين على شراء المعدن الأصفر، إذ صعد سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر أغسطس، بنسبة 2.5% لتصل إلى مستوى 1382.20 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر لها منذ شهر سبتمبر من عام 2013، بالتزامن مع تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، أكد فيها استعداده لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لمواجهة خطر المخاطر الاقتصادية المتنامية عالميا ومحليا، بعد تقييمه لتصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف مع ضعف التضخم.
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ملتقى-بناة-مصر‎

شركات المقاولات المصرية تسعى للفوز بإعمار دول الجوار

انطلقت فعاليات ملتقى «بناة مصر»، اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الذي يبحث فى دورته الخامسة الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار دولتى ليبيا والعراق، والمشاركة في مشروعات الربط التى تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، حيث يلتقى من خلاله 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربى، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء. فهل ينجح في اقتحام هذه الأسواق أم لا؟
MG-6 2019

سيارات جديدة انخفضت أسعارها بعد تراجع الدولار

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية وإم جي البريطانية- الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو، وإم جي 6 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
عقارات

بعد تراجعه 11%.. خبراء: هذا مستقبل سوق العقارات

تراجع حجم الطلب على العقارات خلال شهر مايو الماضي وذلك بنسبة 10.18%، بحسب مؤشر محرك البحث عقار ماب مصر الذي يصدر شهريًّا من جانب المحرك، بعد أن تراجع مستوى الطلب على العقارت خلال شهر مايو الذي توافق مع شهر رمضان المبارك لتصل قيمة مؤشر عقار ماب إلى 2425 نقطة، فما مصير القطاع العقاري خلال الأشهر المقبلة خاصة مع قدوم موسم الصيف العقاري؟ وهل يشهد السوق انتعاشة جيدة أم يظل الركود مطبقًا على المشهد؟ وهل ترتفع الأسعار أم لا؟ وكم تبلغ نسبة هذا الارتفاع حال حدوثه؟
معرض-سيارات (2)

خليها تصدي تضرب بقوة.. 23% تراجعا في مبيعات الملاكي

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا كبيرا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%، رغم مزاعم التجار بزيادة مبيعات أبريل.
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