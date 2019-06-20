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رسالة من «الإفتاء» للجماهير قبل بطولة أمم إفريقيا

تحرير:باهر القاضي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
كأس الأمم الإفرقية
كأس الأمم الإفرقية
طالبت دار الإفتاء، المصريين بضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن العزيز وطموحاته، المتمثلة فى تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقى لهذا الشعب العظيم، وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وأمنها وسلامتها، وأهابت بالمصريين أن يدركوا أن التاريخ شاهد بأن من أراد مصرنا بسوء فإن الله تعالى يرد كيده فى نحره، فمصر السلام لا تعتدى على أحد بل تمد يديها بالسلام والأمن والتعاون والخير إلى كل شعوب العالم. وينطلق الساعات المقبلة، ماراثون كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر.
وناشدت دار الإفتاء، الجماهير أن يلتفوا حول منتخبهم الوطنى بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم، ومهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا، فجميع الإخوة الأفارقة ضيوف كرام عندنا، ومن حق الضيف أن يُعامل على أنه فى وطنه
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

الطب 95%..اعرف حدود القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/ 2020 بنظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالي: الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يندد باستخدام الإعلام مصطلحات تشوه اللاجئين

في اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق اليوم 20 يونيو، دعا الأزهر الشريف وسائل الإعلام العالمية إلى مساندة قضايا اللاجئين، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتقها دور كبير في التعريف بقضاياهم والدفاع عن حقوقهم وخلق رأى عالمي سليم لدعم مواقفهم، منددا باستخدام بعض المصطلحات التي تشوه صورة اللاجئين، كإطلاق مصطلح المهاجر غير الشرعي على اللاجئ. وأكد الأزهر أهمية الدفاع عن قضايا اللاجئين التي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم، الذين يضطرون فى كل عام لمغادرة بلدانهم بحثًا عن الأمان بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية التي لحقت ببلادهم.
حميدتي

«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.
وزير- الاثارالدكتور خالد-العناني (11)

وزير الآثار: مصر ستبهر العالم بافتتاح المتحف الكبير

وسط احتفالية كبرى وحشد كبير من الزائرين الأجانب والمصريين افتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والسفير الدنماركي بالقاهرة «توماس أنكل كريستينسن» والسفير الكاميروني بالقاهرة الدكتور «محمدو لبرنج»، «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري. بدأت مراسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة "المكفوفين" بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية "الرياضة عبرالعصور".
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دار-الافتاء

الإفتاء: يصل إلينا شهريا 3800 فتوى خاصة بالطلاق

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، المشرف على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، أن دورة المقبلين على الزواج هي برنامج تدريبي كامل؛ لتوعية المجتمع لمواجهة القضايا الخاصة بالأسرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرنامج "حياتي وإنساني ونفسي"، وأن نسبة المادة الشرعية به 10% فقط. وأعلنت دار الإفتاء، خلال الساعات الماضية، عن فتح برنامج تأهيل المقبلين على الزواج فى دورته التاسعة، وذلك بمقابل مادى 80 جنيها، فى إطار خطة الدار للحد من الطلاق.
زواج 2

بـ80 جنيها.. «الإفتاء» تؤهل المقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي سيقام في المدة من 17 يونيو إلى 24 يوليو 2019، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهدف من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.
محمد-صلاح‎ (1)

صلاح يلغي زيارته لأطفال مستشفى المنصورة

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، عن اعتذار نجم كرة القدم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، عن زيارته للمستشفى، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من والد اللاعب يعتذر فيه عن الحضور بعد ما تعرض له من تزاحم أمام منزله بمسقط رأسه وملاحقات من الجمهور، تحد من قدرته على التحرك وفق خطته المسبقة. ووجه الرفاعي، رسالة لأطفال المستشفى، عبر موقع "فيسبوك"، قال فيها: "اعتذر للأطفال الذين حملوني أمانة تبليغه بأنهم يريدون إتمام زيارته قريبا، واضح إن تنظيم هذه الزيارة سيكون صعب".
شوقى-علام

المفتي: حق لنا أن نفرح بإنجازاتنا كما نفرح بصومنا

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن قلوب المسلمين كانت عامرة بنور الله سبحانه وتعالى فى رمضان، وها هي اليوم تقبض جوائزها لأنها قدمت، فيفرح الإنسان أن وفقه الله سبحانه وتعالى. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال خطبة العيد التى ألقاها بمسجد المشير طنطاوى، أننا نفرح لأنننا صمنا رمضان، ولأننا أنجزنا، ونفرح بجيشنا ونفخر لأن الله منحنا هذه المنحة الربانية بأن حمى بنا وبجيشنا وشرطتنا مصر فى عهود مختلفة، ففى العاشر من رمضان انتصرنا ففرحنا، وفى حربنا على الإرهاب انتصرنا ففرحنا، وما زال هذا الجيش يعطى، ولا تزال الشرطة الباسلة تعطى إلى وقتنا الحالى.
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