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الأزهر يندد باستخدام الإعلام مصطلحات تشوه اللاجئين

تحرير:باهر القاضى ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
الكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
في اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق اليوم 20 يونيو، دعا الأزهر الشريف وسائل الإعلام العالمية إلى مساندة قضايا اللاجئين، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتقها دور كبير في التعريف بقضاياهم والدفاع عن حقوقهم وخلق رأى عالمي سليم لدعم مواقفهم، منددا باستخدام بعض المصطلحات التي تشوه صورة اللاجئين، كإطلاق مصطلح المهاجر غير الشرعي على اللاجئ. وأكد الأزهر أهمية الدفاع عن قضايا اللاجئين التي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم، الذين يضطرون فى كل عام لمغادرة بلدانهم بحثًا عن الأمان بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية التي لحقت ببلادهم.
وأعلن الأزهر دعمه الكامل للاجئين حول العالم، مذكرا بمعاناة أكثر من 70 مليون شخص، ما بين لاجئين (25.9 مليون) وملتمسي لجوء (3.5 مليون) ونازحين داخليًا (41.3 مليون)، يُمثل الأطفال أكثر من نصفهم. وتابع: تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة إلى أنه في كل دقيقة يضطر نحو 25 شخصًا إلى ترك بلادهم
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

الطب 95%..اعرف حدود القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/ 2020 بنظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالي: الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%.
امم-افريقيا‎

رسالة من «الإفتاء» للجماهير قبل بطولة أمم إفريقيا

طالبت دار الإفتاء، المصريين بضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن العزيز وطموحاته، المتمثلة فى تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقى لهذا الشعب العظيم، وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وأمنها وسلامتها، وأهابت بالمصريين أن يدركوا أن التاريخ شاهد بأن من أراد مصرنا بسوء فإن الله تعالى يرد كيده فى نحره، فمصر السلام لا تعتدى على أحد بل تمد يديها بالسلام والأمن والتعاون والخير إلى كل شعوب العالم. وينطلق الساعات المقبلة، ماراثون كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر.
حميدتي

«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.
وزير- الاثارالدكتور خالد-العناني (11)

وزير الآثار: مصر ستبهر العالم بافتتاح المتحف الكبير

وسط احتفالية كبرى وحشد كبير من الزائرين الأجانب والمصريين افتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والسفير الدنماركي بالقاهرة «توماس أنكل كريستينسن» والسفير الكاميروني بالقاهرة الدكتور «محمدو لبرنج»، «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري. بدأت مراسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة "المكفوفين" بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية "الرياضة عبرالعصور".
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صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، في اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019. وبحسب الأزهر، بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149 ألفا و303 طلاب، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان وعددهم 122 ألفا و426 طالبًا وطالبة.
مجلس-النواب

العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
احمد-الطيب (3)

الطيب: الضرب الرمزي للزوجة المتكبرة «مباح»

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ضرب الزوجة ليس مطلقًا ولم يقل بذلك الإسلام ولا القرآن ولا يمكن أن تأتي به أي شريعة أو أي نظام يحترم الإنسان، ولكن الضرب الرمزي يأتي في حالة المرأة الناشز كحل ثالث إن لم يصلح معها النصح والهجر. وأضاف خلال برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، أن موضوع ضرب الزوجة الناشز أسيء فهمه وتعرض القرآن والفقه الإسلامي الصحيح للظلم في هذه المسألة، بسبب ما توقعه كلمة الضرب من جرس ثقيل على النفس البشرية التي لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، فالإسلام نفسه لا يقبل أيضًا بذلك.
دمار-سوريا (2)

اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
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