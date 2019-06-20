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رجل الدين العصري: سردية مختصرة حول التكوين والتحولات والأسئلة

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م
رجل الدين - صورة أرشيفية
رجل الدين - صورة أرشيفية
رجل الدين العصرى، اختلف كثيرًا عن رجل الدين التقليدى فى المراحل التأسيسية للأديان الكبرى السماوية أو الوضعية، تلك الأديان المفتوحة فى خطاباتها العقائدية والطقوسية والقيمية على مطلق الإنسان أيا كان، وتخاطبه فى وجوده وكينونته ومألاته وعدمه. رجل الدين التقليدى تشكل تكوينه من حفظ النصوص التأسيسية المقدسة سواء أكانت قداسة سماوية تنطق بأسم الله جل وعلا، أو قداسة وضعية ارتبطت بمؤسسى الأديان الآخرى كالبوذية والهندوسية والبهائية وغيرها من الديانات الوضعية.
وفى ذات التكوين تعاليم الأنبياء وسيرهم وأحاديثهم، وشراحها، وتأصيلاتهم للقواعد المؤسسة للدين، وتطورها إلى علوم دينية حول العقائد والقيم والطقوس، والتفسير، وذلك على نحو ما شهده تاريخ الأديان فى حركتها فى الواقع الأنسانى والزمكانى -أيا كان- وسياقاته وفاعليه. تطورت عمليات تكوين رجل الدين، فى إطار المؤسسات
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قراءة-قرآن-مصحف

تجليات النار (7)

نعم.. لدينا دعاة بالمعنى الحقيقي والمنير والمستنير. نعم.. ثمة دعاة يدركون معنى الآية العظيمة (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين) "فصلت: 33". نعم.. هناك من يعمل ألف حساب لكل حرف ينطقه، ولكل كلمة يصدرها، في فضاء الدعوة إلى كلمة الحق وما تتجلى به من نور وخير وجمال وجلال. نعم.. وهناك من لا يخشى في الحق لومة لائم.. لأنه من ثلة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) "فاطر:28".
الــممر (1)

«الممر».. هكذا يولد النصر من رحم الهزيمة

هل عبرنا أخيرًا في السينما عقدة هزيمة 1967؟ وهل -وهو الأهم- عبرنا حواجز التوجس والحذر الأمني المفرط عندما نتعرض لقوتنا العسكرية؟ سؤالان طرحا نفسيهما بقوة عليَّ وأنا أتابع أو ألاحق الأحداث المتسارعة ما بين القاهرة وتل أبيب، قبل تدمير الطيران المصري ومن بعدها الانسحاب المهين، فكانت تلك الشاشة الجديدة علينا بمشاهد الخذلان المفصلة لكل ضابط وجندي، الملونة بالرصاص والقنابل في قلوب وصدور جنودنا، لتعلن أن هذا العمل بلا (تابو) الاقتراب من الهزيمة شكلًا وموضوعًا وفعلًا، جاءت مرونة الدولة بانفراجة انعكست على حركة الأبطال والسيناريو من أول لقطة. ولم أتوقف لألتقط أنفاسي إلا مع البطل ينتقل من كابوس الحرب وعار الهزيمة إلى كابوس الإذلال من الأهل.
الــممر (2)

الممر.. كيف يشاهد أحفاد أبناء الصمت فيلمًا عن الحرب؟

وقف أحد المتفرجين يصفر ويصفق بشدة حتى امتلأت صالة العرض بتصفيق جماعي أكثر حماسة من جمهور كان أغلبه ما بين فئتي العشرين والخمسين من العمر، أي أنه لا أحد منهم عاش حرب 1967 أو اختبر مرحلة حرب الاستنزاف التي يحكي عنها فيلم "الممر" (2019) تأليف وإخراج شريف عرفة، مشاركًا له الشاعر أمير طعيمة فى كتابة حوار الفيلم إضافة إلى تأليفه الأغاني، موسيقى عمر خيرت، تصوير أيمن أبو المكارم وبطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
رجل

متحف الذاكرات البشرية

كنت أهم بفتح باب الجاليري الداخلي لأقف على الرصيف الصغير أمامه كعادتي، كان هناك شاب يعبر بسرعة من أمامي، تقريبا في بداية الثلاثينيات، كأنه يريد أن يطوي تلك المسافة التي يغطيها الباب الذي أقف أمامه، خطوته السريعة المفاجئة جعلتني أثبت عيني عليه، كان يريد أن يتفادى تلك الذكرى التي تحتل هذا المكان بدون أن يقابله أحد. ولكن صادف أني فتحت الباب في لحظة مروره بالضبط، كأني كنت في مسار قريب من ذكراه، جعلني ألتقطها على شاشة ذاكرتي، وأتقاطع معها ضد إرادته.
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قراءة-قرآن-مصحف

تجليات النار (7)

نعم.. لدينا دعاة بالمعنى الحقيقي والمنير والمستنير. نعم.. ثمة دعاة يدركون معنى الآية العظيمة (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين) "فصلت: 33". نعم.. هناك من يعمل ألف حساب لكل حرف ينطقه، ولكل كلمة يصدرها، في فضاء الدعوة إلى كلمة الحق وما تتجلى به من نور وخير وجمال وجلال. نعم.. وهناك من لا يخشى في الحق لومة لائم.. لأنه من ثلة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) "فاطر:28".
كتب-قديمة

رجل الدين العصري.. تحولات في الوعي الذاتي

فى مراحل العمر الأولى، وتعلم الأجزاء الأولى من القرآن المقدس، وحفظها وتلاوتها كجزء من عملية تعليمية مزدوجة أولها معرفة التعاليم الدينية الأساسية، من حيث أركان الإسلام -شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن أستطاع إليه سبيلا- وفق ما حدده الرسول "صلى الله عليه وسلم"، وشرح جزء عم وتبارك وحفظهما، وثانيهما: معرفة قواعد القراءة والكتابة والحساب.
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