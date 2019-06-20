رجل الدين العصري: سردية مختصرة حول التكوين والتحولات والأسئلة

نبيل عبد الفتاح

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

رجل الدين العصرى، اختلف كثيرًا عن رجل الدين التقليدى فى المراحل التأسيسية للأديان الكبرى السماوية أو الوضعية، تلك الأديان المفتوحة فى خطاباتها العقائدية والطقوسية والقيمية على مطلق الإنسان أيا كان، وتخاطبه فى وجوده وكينونته ومألاته وعدمه. رجل الدين التقليدى تشكل تكوينه من حفظ النصوص التأسيسية المقدسة سواء أكانت قداسة سماوية تنطق بأسم الله جل وعلا، أو قداسة وضعية ارتبطت بمؤسسى الأديان الآخرى كالبوذية والهندوسية والبهائية وغيرها من الديانات الوضعية.

وفى ذات التكوين تعاليم الأنبياء وسيرهم وأحاديثهم، وشراحها، وتأصيلاتهم للقواعد المؤسسة للدين، وتطورها إلى علوم دينية حول العقائد والقيم والطقوس، والتفسير، وذلك على نحو ما شهده تاريخ الأديان فى حركتها فى الواقع الأنسانى والزمكانى -أيا كان- وسياقاته وفاعليه. تطورت عمليات تكوين رجل الدين، فى إطار المؤسسات

وفى ذات التكوين تعاليم الأنبياء وسيرهم وأحاديثهم، وشراحها، وتأصيلاتهم للقواعد المؤسسة للدين، وتطورها إلى علوم دينية حول العقائد والقيم والطقوس، والتفسير، وذلك على نحو ما شهده تاريخ الأديان فى حركتها فى الواقع الأنسانى والزمكانى -أيا كان- وسياقاته وفاعليه. تطورت عمليات تكوين رجل الدين، فى إطار المؤسسات والسلطات الدينية التى فرضت أنظمة تكوينية/ تعليمية لتشكيل رجل الدين الخاص بكل ديانة، سواء فى نمط ومعايير اختيار من يدخل إلى دائرة تكوين وتنشئة رجل الدين التابع لها، ومن ثم فرض مجموعة من الشروط الأخلاقية والدينية وغيرها التى يمكن من خلالها لشخص ما أن يدخل إلى دائرة هذه السلطة الدينية أو تلك كى يتعلم ويتخرج من خلال نظام تعليمى وأخلاقى صارم ويغدو رجل دين ينتسب إلى هذه الديانة أو تلك. ثم تفرعت الديانات الكبرى إلى مذاهب على نحو ما شهدت المسيحية بالانقسام بعد مؤتمر خلقدونيا -القسم الشرقى من تركيا الآن- 451م، حول طبيعة السيد المسيح عليه السلام، إلى الأرثوذكسية - الكنائس الشرقية- والكاثوليكية، ثم ظهور المذهب البروتستانتى مع مارتن لوثر، مع الحركة الإصلاحية التى ظهرت فى القرن السادس عشر وهدفت إلى إصلاح الكنيسة الكاثوليكية فى أوروبا الغربية، والكالفينية -المسماة باللاهوت المصلح- التى وضعها جون كالفن المصلح الفرنسى فى مؤلفه مبادئ الإيمان المسيحى بين السنوات 1536م و1559م. شكلت البروتستانتية نقلة إصلاحية كبرى، وساهمت فى تطور الرأسمالية الأوروبية. من ناحية آخرى ساهمت فى تجديد اللاهوت المسيحى، والعلوم الدينية وكسرت بعض السياجات الدوغمائية -أذا شئنا استخدام مصطلح محمد أركون- التى ارتبطت بالمؤسسة والسلطة الدينية، والتى تراكمت تاريخيًا.

لا شك أن البروتستانتية ساهمت فى تطوير وتشكيل وتحرير نسبى لرجل الدين المسيحى، وهو الأمر الذى أدى إلى تطوير وتجديد الدراسات والعلوم الدينية، وانفتاحها على العلوم الاجتماعية فى الفلسفة وعلم الاجتماع، والقانون، وعلم النفس، والتاريخ، والعلوم النفسية. من ناحية آخرى ثمة انفتاح من الكنيسة الكاثوليكية على العلوم الاجتماعية، فى تكوين رجل الدين الكاثوليكى، وخاصة الأباء اليسوعيين الذين يشكلون نقلة هامة فى تكوين رجل الدين، من حيث تكوينه الرهبانى، وشروطه القاسية، واختباراته من مرحلة لآخرى فى تكوينه، إلى أن يصبح أب يسوعى، والأهم التخصصات العلمية للآباء اليسوعيين ودراسات بعضهم وحصولهم على درجات الدكتوراه بجدارة فى تخصصاتهم خارج اللاهوت، وذلك تحت أشراف أساطين العلوم الاجتماعية الحدثية فى فرنسا وألمانيا وايطاليا.. إلخ. هذا التشكيل والتكوين الرصين ساهم فى تجديد العلوم الدينية اللاهوتية، وأدى إلى أحداث نقلة نوعية فى الفكر الدينى واللاهوتى المسيحى، ومن ثم فى إنتاج نمط جديد من الشروح والتأويلات الجديدة لدى بعضهم، لتاريخ الديانة والسلطات التأسيسية، وشروح النص المقدس فى المسيحية سواء على المذهب الكاثوليكى أو البروتستانتى. لا شك أن هذا الانفتاح على العلوم الاجتماعية الحديثة أدى إلى حركية الفكر الدينى المسيحى فى كلا المذهبين، وعلى الرغم من بعض التحفظات والرفض من بعض الدوائر الدينية المحافظة، إلا أن انفتاح المجددين، أثر على مسار الكاثوليكية، وأدى إلى ما يشبه نقلة كبرى على مستوى البنية العقائدية فى الاعتراف والانفتاح الكبير على الأديان والمذاهب غير الكاثوليكية التى لم يكن ثمة اعتراف تاريخى بها، وذلك فى المجمع الفاتيكانى الثانى -المجمع الكنسى الكاثوليكى الحادى والعشرين- الذى دعا أليه البابا يوحنا الثالث والعشرون بين عامى 1962، 1965 وأصدر عددًا من القرارات الإصلاحية الهامة فى تاريخ الكاثوليكية على رأسها:

1- "تطوير علاقات إيجابية للكنسية الكاثوليكية مع العالم الحديث.

2- التخلى عن نظام الحروم القاسى المستعمل فى المجامع السابقة.

3- التاكيد على حقوق الإنسان الأساسية، وما يتعلق بالحرية الدينية.

4- التأكيد على أن الحقائق الأساسية تُعلم أيضا فى ديانات ومذاهب غير الكاثوليكية.

5- إصلاح الروحانية الكاثوليكية والسلطة الكنسية" (ويكيبديا).

هذا الانفتاح الكبير، جاء فى ظل الحرب الباردة، والصراع بين الإمبراطورية الإيديولوجية الماركسية السوفيتية، وبين الإيديولوجيا الليبرالية الغربية والرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة. من هنا واجهت الكاثوليكية هذا المأزق التاريخى بالإصلاح الداخلى، والانفتاح على الأديان والمذاهب المختلفة، تلك التى لم تكن تعترف بها قبلا، وكانت لا ترى الخلاص إلا من داخل الإيمان الكاثوليكى.

لا شك أن هذا التوجه ساهم فى دعم تجديد وتكوين رجل الدين العصرى لدى الكاثوليك، كى يستطيع أن يواجه أسئلة عصره وتغيراتها من خلال تقديم إجابات وشروح تتوافق مع هذا التغير فى الأسئلة والإشكاليات التى تواجه الوجود والشرط الإنسانى، وضروراته، وتعقيداته، وذلك من خلال التأويلات والتفسيرات الدينية التى تستجيب لشروط العصر وتحولاته.

أردت أن أشير إلى أن ضرورات التجديد الدينى فى الفكر والتأويل، تتطلب إجراء تغييرات فى نظم التعليم الدينى، تدمج بين التعليم النقلى، وبين الانفتاح على العلوم الاجتماعية الحديثة وتحولاتها فى التاريخ الفلسفة والاجتماع والعلوم اللغوية، وعلم النفس، والعلوم القانونية، والأديان المقارنة. الدراسة الأكاديمية الرصينة لهذه العلوم فى ذاتها دونما تحوير أو ابتسار فى مراجعها الأساسية، وذلك لاستيعابها من خلال المنظورات النقدية، وكذلك دراسة الأديان المقارنة كما تطرح ذاتها، ثم دراستها من منظور مقارن وتاريخى وعقائدى، وذلك كخطوة للبحث عن القيم الدينية المشتركة حول الأخاء والمساواة والحرية والعدالة والصداقة والمحبة والمواطنة، والانفتاح على الحياة المشتركة فى الإطار الإنسانى، وفى الدول الحديثة.

ما يساهم فى تجديد فكر رجل الدين العصرى، هو الانفتاح على القيم المشتركة بين الثقافات المختلفة. هذا التكوين لا يعنى تغيير رجل الدين لعقائده وطقوسه وقيمه الدينية الموروثة، وإنما تأصيلها وتعميقها ودعمها فى ضوء متغيرات عصرنا، خاصة فى ظل ثورة هادرة فى الرقميات والذكاء الصناعى، يتعين على رجل الدين مواكبتها بالانفتاح على معارفها حتى يمكنه الإجابة على أسئلة جديدة ومختلفة عن أسئلة العصور والمراحل التاريخية السابقة فى التطور الإنسانى.