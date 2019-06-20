بيلا ثورن ليست الأولى.. فنانون اخترقت حساباتهم

بيلا ثورن، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، هالة صدقي.. والقائمة تطول من الفنانين الذين تعرضوا لسرقة حساباتهم على مواقع التواصل، وتم نشر بعض الأشياء المسيئة من خلالهم
تحرير:محمد عبدالمنعم٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
بيلا ثورن
فوجئ جمهور الممثلة الأمريكية بيلا ثورن، صاحبة الـ22 عامًا، بصورها العارية على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظن البعض أن هناك من سيطر على حسابها، لكن سرعان ما خرجت لتوضح أنها تعرضت للابتزاز، وأن حسابها سرق من قبل "هاكر"، الذي هددها بنشر صور وفيديوهات عارية لها، لتنشر هي الصور بنفسها، وكتبت: «هذه هى الصور التى هددتنى بها.. الآن لن تأخذ شيئا مني، وأستطيع النوم الليلة جيدا، لن تستطيع التحكم فى حياتي».
لكن ما فعلته لم يعجب الكثير من الفنانين، الذين انتقدوا تصرفها، وعلى رأسهم ووبي جولدبرج، التي انتقدت التقاط بيلا صورا عارية لها في المقام الأول.
ما حدث مع بيلا يذكرنا بوقائع تعرض فيها فنانون لهجوم على حساباتهم الشخصية، وحاول مجهولون ابتزازهم بسببها، وهذا ما نرصده في التقرير التالي:
كريم عبدالعزيز
الفنان كريم عبدالعزيز أعلن الأربعاء قبل الماضي، استعادته حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والذي سرق عقب طرح إعلان فيلمه الجديد
ما حدث مع بيلا يذكرنا بوقائع تعرض فيها فنانون لهجوم على حساباتهم الشخصية، وحاول مجهولون ابتزازهم بسببها، وهذا ما نرصده في التقرير التالي:
كريم عبدالعزيز
الفنان كريم عبدالعزيز أعلن الأربعاء قبل الماضي، استعادته حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والذي سرق عقب طرح إعلان فيلمه الجديد "الفيل الأزرق 2".
"عبدالعزيز" استغل الواقعة لينشر صورة له من كواليس الفيلم وعلق: "أول صورة بعد سرقة الأكاونت بتاعى من ناس والله مش عارف بتعمل كده ليه، ناس مريضة، صورة من الفيل الأزرق 2، عيد الأضحى 2019، يا رب يعجبكم".
تعرضت الفنانة هالة صدقي الفترة الماضية لأزمة كبيرة حينما نُشر فيديو منسوب لها، عبر حسابها على إنستجرام، حمل تسجيلا صوتيًّا مسيئًا للعاملين معها في مسلسل "بركة"، الذي شاركت فيه خلال موسم رمضان الماضي، إذ وصفتهم بـ"الجرابيع"، وعليه تقدم بعض المحامين ببلاغ ضدها للنائب العام، لكنها دافعت عن نفسها وقالت إن الفيديو مفبرك، وصنعه مصريان يقيمان في أمريكا، اللذان اخترقا حسابها.
وأضافت أنها حررت محضرًا ضدهما، وتم تحويله إلى النيابة العامة، ومباحث الإنترنت توصلت إلى موقعهما، ووصفت الموضوع بـ«التافه»، مشيرة إلى أن رصيدها الشخصي مع العمال أنهى هذه الأزمة.
ريم البارودي
الفنانة ريم البارودى كانت ضحية أيضًا لهجمات "الهاكرز"، إذ تم سرقة حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عام 2017، وأعلنت هذا من خلال حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "صباح الخير، الأكونت بتاعي على فيس بوك اتسرق واتقفل".
أحمد زاهر
فى نفس العام السابق، تعرض الفنان أحمد زاهر لسرقة حساباته، وخاطب جمهوره من خلال فيديو على صفحة الفنان كريم فهمي، أكد فيه الأمر، وحذر متابعيه من التعامل مع صفحاته، حتى يتمكن من استعادتها مرة أخرى.
عمرو يوسف
الفنان عمرو يوسف كانت له تجربة أيضًا، حيث اخترق حسابه على "إنستجرام"، وحذف "الهاكر" جميع الصور والمتابعين منه.
وعلم الجمهور بالأمر خلال بيان نشرته صفحة "رابطة محبي عمرو يوسف" على "فيسبوك"، التي كتبت: "تحذير، حساب عمرو الرسمي تم اختراقه وجارٍ استعادته إن شاء الله".
وبعد مرور أكثر من شهر، نجح يوسف في استعادة حسابه مرة أخرى، ونشر مقطع فيديو عليه؛ حتى يتأكد جمهوره من عودته مجددا.
كارول سماحة
سرق حساب "تويتر" الخاص بالمطربة كارول سماحة في شهر نوفمبر 2017، وتم نشر بعض المحتويات المسيئة عليه، وسرعان ما تدارك مسئولو حسابها ما حدث وتم استرجاعه، وقدمت اعتذارها لمتابعيها وجمهورها لما تم نشره، كما أوضحت لهم حقيقة الأمر.
أحمد حلمي
في عام 2015، تعرض الفنان أحمد حلمي، لسرقة حساباته على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، وحذف السارق جميع كتابات الفنان الكوميدي وصوره، وألغى أيضًا علامة التوثيق الزرقاء لمنع «حلمي» من الدخول مرة أخرى لحسابه، لكن سرعان ما تمكن حلمي من إعادة الحساب له.