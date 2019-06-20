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بيلا ثورن ليست الأولى.. فنانون اخترقت حساباتهم

بيلا ثورن، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، هالة صدقي.. والقائمة تطول من الفنانين الذين تعرضوا لسرقة حساباتهم على مواقع التواصل، وتم نشر بعض الأشياء المسيئة من خلالهم
تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
بيلا ثورن
بيلا ثورن
فوجئ جمهور الممثلة الأمريكية بيلا ثورن، صاحبة الـ22 عامًا، بصورها العارية على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظن البعض أن هناك من سيطر على حسابها، لكن سرعان ما خرجت لتوضح أنها تعرضت للابتزاز، وأن حسابها سرق من قبل "هاكر"، الذي هددها بنشر صور وفيديوهات عارية لها، لتنشر هي الصور بنفسها، وكتبت: «هذه هى الصور التى هددتنى بها.. الآن لن تأخذ شيئا مني، وأستطيع النوم الليلة جيدا، لن تستطيع التحكم فى حياتي». لكن ما فعلته لم يعجب الكثير من الفنانين، الذين انتقدوا تصرفها، وعلى رأسهم ووبي جولدبرج، التي انتقدت التقاط بيلا صورا عارية لها في المقام الأول.
ما حدث مع بيلا يذكرنا بوقائع تعرض فيها فنانون لهجوم على حساباتهم الشخصية، وحاول مجهولون ابتزازهم بسببها، وهذا ما نرصده في التقرير التالي: كريم عبدالعزيز الفنان كريم عبدالعزيز أعلن الأربعاء قبل الماضي، استعادته حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والذي سرق عقب طرح إعلان فيلمه الجديد
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7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

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