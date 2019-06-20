كيف سقط موظفا الإدارة الهندسية المزوران بمجلس طوخ؟

بلاغ للنيابة بطلب رشوة مقابل استخراج ترخيص.. موظفان بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ استخرجا الترخيص بتوقيع مزور.. تم ضبط أحدهما وجار تكثيف البحث عن الآخر
"هنخلص كل حاجة بس الدنيا إيه؟".. عبارة كانت كفيلة أن تسقط موظَّفين بالإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، في شر أعمالهما بعد أن قاما بالاتفاق مع صاحب منزل على استخراج رخصة تعلية، وقاما بتزوير توقيع مدير إدارة سابق غير موجود على الترخيص حتى يتمكنا من تجديده فقط، مقابل حفنة من الجنيهات وحصولهما على مبلغ مالي منه، ولكن القدر كان لهما بالمرصاد، وأبلغ صاحب المنزل نيابة الأموال العامة التى قامت بعمل اللازم بضبط أحدهما وفر الثاني هاربًا وتكثف مديرية أمن القليوبية من جهودها لضبطه.
شرارة الواقعة
البداية عندما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغا من صاحب منزل بمدينة طوخ، بشأن قيام اثنين من موظفى التنظيم بالإدارة الهندسية بالمساومة والاتفاق على استخراج رخصة تعلية مقابل مبلغ مالي في غضون فترة زمنية معينة والتهديد بعرقلة الإجراءات حال عدم الاستجابة لرغبتهما وفشله في الوصول إلى حلول معهما
شرارة الواقعة
البداية عندما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغا من صاحب منزل بمدينة طوخ، بشأن قيام اثنين من موظفى التنظيم بالإدارة الهندسية بالمساومة والاتفاق على استخراج رخصة تعلية مقابل مبلغ مالي في غضون فترة زمنية معينة والتهديد بعرقلة الإجراءات حال عدم الاستجابة لرغبتهما وفشله في الوصول إلى حلول معهما وبين موافقته وتحديد موعد لاستلام الترخيص لكن نيته كانت غير ذلك.
بحث وتحرٍّ
عقب تلقى البلاغ بدأت نيابة الأموال العامة، في اتخاذ كافة الإجراءات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين فيها، وبالفعل توصلت التحريات وجمع المعلومات التي تمت فى سرية تامة إلى قيام موظفي تنظيم بالإدارة الهندسية الأول يدعى "ع. ز"، والثانى ويدعى "م. ص"، بطلب مبلغ مالي والمساومة على استخراج رخصة التعلية.
وقاما بتزوير توقيع مدير إدارة سابق غير موجود فى الخدمة حاليًّا، حتى يسهل تجديد الرخصة على أنها قديمة وختمها بختم الإدارة الهندسية دون وجود ملف أو أصل لها فى مجلس المدينة ظنا منهما أن أمرهما لن يكتشف.
استدراج وتسجيل
طلبت نيابة الأموال العامة من صاحب البلاغ مجاراة الموظفين واستدراجهما والحديث معهما عن الاتفاق بالتفاصيل، كأن شيئا لم يحدث ومقدار المبلغ المطلوب لإنهاء الترخيص وكيفية استلامه والوقت وتسجيل اللقاء والاتفاق كاملا بين الطرفين بعد أن استلم المواطن ترخيصا مزورا.
ضبط وإحضار
عقب تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، قامت قوة من مركز شرطة طوخ بإذن من النيابة العامة، بضبط الموظف الثانى من منزله فيما تمكن الآخر من الهرب وجار تكثيف البحث لضبطه وتقديمه للنيابة.
قرار حبس
عقب عرض المتهم الثانى على النيابة ومواجهته بالتحريات والمعلومات قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وأمس الأربعاء، جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تشطيب في الدفتر
كشف مصدر مطلع بمجلس مدينة طوخ، رفض ذكر اسمه، أنه يتم التشطيب على الموظفين فى دفتر الحضور والانصراف لحين ورود أي تعليمات أو مكاتبات من النيابة العامة بشأنهما وحال ثبوت تورطهما أو إصدار حكم سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة قانونا فى هذا الشأن التى تصل إلى عقوبة الفصل من الخدمة تأديبيا.
مذكرة للعرض
أعد مجلس مدينة طوخ برئاسة محمد خيرى رئيس المدينة مذكرة تفصيلية عن الواقعة وملابساتها وأرسلها لديوان عام المحافظة للعرض على المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم لاتخاذ ما يلزم قانونا فى هذا الشأن.
إخطار أمنى
كان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، بالقبض على موظف يدعى "م. ص" بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بتهمة التلاعب في إصدار ترخيص تعلية لمنزل مزور بتوقيعات موظفين آخرين.
وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة ومواجهة المتهم أقر بوجود موظف آخر يدعى "ع. ز" هارب متورط معه.
وقررت النيابة حبس المتهم المضبوط على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار شريكه في الواقعة.