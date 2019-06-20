جريمة

كيف سقط موظفا الإدارة الهندسية المزوران بمجلس طوخ؟

بلاغ للنيابة بطلب رشوة مقابل استخراج ترخيص.. موظفان بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ استخرجا الترخيص بتوقيع مزور.. تم ضبط أحدهما وجار تكثيف البحث عن الآخر
تحرير:هيثم بطاح ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
"هنخلص كل حاجة بس الدنيا إيه؟".. عبارة كانت كفيلة أن تسقط موظَّفين بالإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، في شر أعمالهما بعد أن قاما بالاتفاق مع صاحب منزل على استخراج رخصة تعلية، وقاما بتزوير توقيع مدير إدارة سابق غير موجود على الترخيص حتى يتمكنا من تجديده فقط، مقابل حفنة من الجنيهات وحصولهما على مبلغ مالي منه، ولكن القدر كان لهما بالمرصاد، وأبلغ صاحب المنزل نيابة الأموال العامة التى قامت بعمل اللازم بضبط أحدهما وفر الثاني هاربًا وتكثف مديرية أمن القليوبية من جهودها لضبطه.
شرارة الواقعة البداية عندما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغا من صاحب منزل بمدينة طوخ، بشأن قيام اثنين من موظفى التنظيم بالإدارة الهندسية بالمساومة والاتفاق على استخراج رخصة تعلية مقابل مبلغ مالي في غضون فترة زمنية معينة والتهديد بعرقلة الإجراءات حال عدم الاستجابة لرغبتهما وفشله في الوصول إلى حلول معهما
اقرأ المزيد
إثبات-النسب-في-محاكم-الأسرة (2)

قتل طفلي.. مأساة «مهجة» في محكمة الأسرة

جلست الزوجة العشرينية، في رواق يعج بالمتنازعين في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تمسك بيدها حافظة مستندات باهتة اللون بها أوراق دعوى خلع ضد زوجها، وعلى وجهها نظرات الوجوم واليأس، وكأنها تسترجع لحظات مريرة عاشتها وتتندم عليها، بعد أن اتهمها في شرفها، لمعرفته بأنها حامل، واعتدى عليها بالضرب محاولا إجهاضها، معللا بأنه عقيم، وقالت "مهجة"، في دعواها " أنها تزوجت "جابر" زواجا تقليديًّا، بعد خطبة استمرت لسنتين، وكان ضعيف الشخصية، ولكنها تغاضت عن ذلك العيب لطيبته.
اعدام

إحالة أوراق قاتل «حاملة القرآن» في كفر الشيخ للمفتي

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار محمد زكريا مطحنة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وخالد محمد صقر، وحاتم حمزة، إحالة أوراق "شعبان م. ج. ع"، 37 سنة، نجار مسلح يقيم بمركز كفر الشيخ، إلى فضيلة المفتي، لإبداء رأيه الشرعي في عقوبة إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل "صابرين مبارك مصطفى"، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، والملقبة بـ"حاملة القرآن"، وذلك في أحداث القضية رقم 29595 لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 3353 لسنة 2018 كفر الشيخ.
تعذيب

عامل يعذب عشيقته حتى الموت بعد اعترافها بخيانته

"العشق الممنوع".. أنهى حياة سيدة مطلقة بعد زواج قصير من نجل عمها، من مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، إذ وقعت في الخطيئة مع شقيق زوجها، وافتعلت المشكلات حتى طلقها، وما أن تم المراد، هربت مع أخيه "عشيقها" لحين إيجاد خطة إقناع العائلة بإتمام الزواج من طليقة أخيه، وفي ساعة صفا اعترفت له بقصص خيانتها مع رجال آخرين، وأقدم على تعذيبها وضربها بعصا 4 أيام متتالية حتى الموت، وما أن فقدت الوعي هرع بها إلى المستشفى مدعيًا دخولها في غيبوبة سكر ليتخلص من جثتها.
إثبات-النسب-في-محاكم-الأسرة (2.) (3)

زوجة تطلب الطلاق: «تعبت من الإهانة وجبت آخري»

بوجه شاحب حفرت الدموع ممرات لها على قسماته، وعينين زائغتين، وجسد أنهكه الحزن والحسرة، بالرغم من سنها الصغير، دخلت الشابة العشرينية محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب الخلع من زوجها بعد أن سئمت الحياة معه بسبب معاملته القاسية لها، وقالت الزوجة العشرينية: "أنا ابنة وحيدة بجانب شقيقين يكبرانني سنًا بأعوام قليلة، ووالدي يعمل في الخارج منذ أن كنت طفلة صغيرة السن"، وتابعت: "أنهيت دراستي الجامعية، ووفقني الله في الحصول على وظيفة مرموقه في إحدى الشركات الكبرى، وكنت لا أفكر في الزواج إلا بعد أن أحقق ذاتي في العمل".
اقرأ المزيد من الأخبار
حشيش

ضبط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش في الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، توجيه ضرباتها القوية لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط شخص عاطل فى العقد الرابع من العمر أحد تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبسًا بدائرة قسم شرطة ثان العامرية غرب الإسكندرية، وبحوزته 125 طربة تزن نحو 15,625 كيلو جرام من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد على مراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الأمن الاقتصادي يضبط 2310 قضايا متنوعة في 24 ساعة

شنّت إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت التصدي بحزم لكل صور الخروج عن القانون، وضبط المطلوبين أمنياً؛ حيث قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشن حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 5 قضايا متنوعة، كما وجّهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة مكبرة نجحت من خلالها في ضبط 8 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات"، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1032 قضية تموينية متنوعة.
ضبط-حشيش

«الألماني» يقع في الكمين قبل بيع حشيش العيد

تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة، في إطار محاصرة تجار المخدرات قبل عيد الفطر، من ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بهدف الاتجار، قبل بيعها على عملائه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لقسم شرطة حلوان تفيد بقيام «مجدي م.»، مسجل خطر، وشهرته «الألماني» بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وتم ضبطه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر، وزنت ربع كيلو، أثناء تواجده فى أحد الشوارع قبل بيعها على عملائه، وضبط هاتف محمول وسلاح نارى ومبلغ مالى.
محاكمة لجين

أمن الدولة تخلي سبيل متهمين في قضايا إرهاب

بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم في اتهامات منسوبة لهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما وجهت النيابة للمتهمين "سامح.ر"، و"محمد.س"، مشاركتهما مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org