كيف سقط موظفا الإدارة الهندسية المزوران بمجلس طوخ؟

بلاغ للنيابة بطلب رشوة مقابل استخراج ترخيص.. موظفان بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ استخرجا الترخيص بتوقيع مزور.. تم ضبط أحدهما وجار تكثيف البحث عن الآخر

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

حبس - صورة أرشيفية

"هنخلص كل حاجة بس الدنيا إيه؟".. عبارة كانت كفيلة أن تسقط موظَّفين بالإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، في شر أعمالهما بعد أن قاما بالاتفاق مع صاحب منزل على استخراج رخصة تعلية، وقاما بتزوير توقيع مدير إدارة سابق غير موجود على الترخيص حتى يتمكنا من تجديده فقط، مقابل حفنة من الجنيهات وحصولهما على مبلغ مالي منه، ولكن القدر كان لهما بالمرصاد، وأبلغ صاحب المنزل نيابة الأموال العامة التى قامت بعمل اللازم بضبط أحدهما وفر الثاني هاربًا وتكثف مديرية أمن القليوبية من جهودها لضبطه.

شرارة الواقعة البداية عندما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغا من صاحب منزل بمدينة طوخ، بشأن قيام اثنين من موظفى التنظيم بالإدارة الهندسية بالمساومة والاتفاق على استخراج رخصة تعلية مقابل مبلغ مالي في غضون فترة زمنية معينة والتهديد بعرقلة الإجراءات حال عدم الاستجابة لرغبتهما وفشله في الوصول إلى حلول معهما