مارفل تعيد طرح Avengers: endgame لتحقيق إنجاز تاريخي

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

بوستر Avengers: Endgame

أعلنت شركة مارفل، اليوم الخميس، طرح نسخة جديدة من فيلم Avengers: Endgame، الذي عرض شهر أبريل الماضي، لأجل تخطي الإيرادات التي حققها فيلم AVatar الشهير، والتربع على عرش أعلى الأفلام العالمية دخلا. وقال كيفن فيدج، رئيس استوديوهات مارفل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأحدث أفلام الشركة، Spide-Man: Far From Home، إن الشركة ستضيف مشاهد جديدة على تلك النسخة؛ لتصبح مدة الفيلم 3 ساعات. وتأمل الشركة أن تحفز تلك المشاهد، الجمهور لإعادة مشاهدة الفيلم، كما كشف "فيدج" في تصريحات لموقع Screenrant، الذي كشف أن تلك المشاهد إضافات قليلة على نهاية العمل.

وتخطت إيرادات Avengers بأجزائه المختلفة، حاجز الـ2.743 مليار دولار، حسب موقع Box Office Mojo، ولم يتبق لـ"مارفل" سوى 44 مليون دولار كي تتخطى إيرادات فيلم الخيال العلمي الرائع Avatar لمخرجه جيمس كاميرون الذي طرح عام 2009. وبعد أن كسر Avenger: Endgame، العديد من الأرقام القياسية منذ طرحه، بدأت وتيرة حصده