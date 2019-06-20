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مارفل تعيد طرح Avengers: endgame لتحقيق إنجاز تاريخي

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
بوستر Avengers: Endgame
بوستر Avengers: Endgame
أعلنت شركة مارفل، اليوم الخميس، طرح نسخة جديدة من فيلم Avengers: Endgame، الذي عرض شهر أبريل الماضي، لأجل تخطي الإيرادات التي حققها فيلم AVatar الشهير، والتربع على عرش أعلى الأفلام العالمية دخلا. وقال كيفن فيدج، رئيس استوديوهات مارفل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأحدث أفلام الشركة، Spide-Man: Far From Home، إن الشركة ستضيف مشاهد جديدة على تلك النسخة؛ لتصبح مدة الفيلم 3 ساعات. وتأمل الشركة أن تحفز تلك المشاهد، الجمهور لإعادة مشاهدة الفيلم، كما كشف "فيدج" في تصريحات لموقع Screenrant، الذي كشف أن تلك المشاهد إضافات قليلة على نهاية العمل.
وتخطت إيرادات Avengers بأجزائه المختلفة، حاجز الـ2.743 مليار دولار، حسب موقع Box Office Mojo، ولم يتبق لـ"مارفل" سوى 44 مليون دولار كي تتخطى إيرادات فيلم الخيال العلمي الرائع Avatar لمخرجه جيمس كاميرون الذي طرح عام 2009. وبعد أن كسر Avenger: Endgame، العديد من الأرقام القياسية منذ طرحه، بدأت وتيرة حصده
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الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم السادس

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السادس على التوالي، حيث حقق أمس الأربعاء مليونا و605 آلاف و419 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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نقل ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

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إياد نصار: الممر أرهقني جسديا وهذه صعوبات كازابلانكا

يشارك الفنان الأردنى إياد نصار فى موسم عيد الفطر، بفيلمى "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى يتصدر إيرادات الموسم، محققًا أرقاما تجاوزت حتى الآن 40 مليون جنيه، و"الممر" للنجم أحمد عز والذى يحل فى المركز الثانى محققًا نحو 25 مليون جنيه حتى الآن. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان إياد نصار، ليحكى لنا عن كواليس عمله فى "كازابلانكا" وكيف عمل على شخصية "رشيد الطيار" التى يجسدها بالفيلم، وأيضًا الصعوبات التى واجهها خلال تصوير "الممر"، وكيف وجد العمل مع المخرجين شريف عرفة وبيتر ميمى، بالإضافة لأسباب تغيبه عن دراما موسم رمضان الماضى.
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