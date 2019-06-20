زوجة تطلب الطلاق: «تعبت من الإهانة وجبت آخري»

الزوجة: "أصبحت كثيرة المشاكل مع والدة زوجي وحينما انتظرت لحين الرجوع من العمل وقبل أن أشكو له فوجئت به يضربني لتشاجري مع والدته بالرغم من أنها هي من قامت بالاعتداء علي"

تحرير:محمد رشدي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

خلافات زوجية

بوجه شاحب حفرت الدموع ممرات لها على قسماته، وعينين زائغتين، وجسد أنهكه الحزن والحسرة، بالرغم من سنها الصغير، دخلت الشابة العشرينية محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب الخلع من زوجها بعد أن سئمت الحياة معه بسبب معاملته القاسية لها، وقالت الزوجة العشرينية: "أنا ابنة وحيدة بجانب شقيقين يكبرانني سنًا بأعوام قليلة، ووالدي يعمل في الخارج منذ أن كنت طفلة صغيرة السن"، وتابعت: "أنهيت دراستي الجامعية، ووفقني الله في الحصول على وظيفة مرموقه في إحدى الشركات الكبرى، وكنت لا أفكر في الزواج إلا بعد أن أحقق ذاتي في العمل".

وأردفت: "لكن في إحدى المرات وأثناء التنزه مع إحدى صديقاتي، تعرفت على "أيمن" من خلال إحدى صديقاتي، وبهرني بأسلوب كلامه وبرقته في الحديث، وكان يكبرني سنًا بأعوام قليلة وراح يعرفني بنفسه منذ أول لقاء". وتستكمل ليلى: "شعرت معه منذ أول لقاء بأنه سحرني وجذبني، وبدأ يحدثني عن مشاعره التي تحركت نحوي،