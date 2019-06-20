جريمة

زوجة تطلب الطلاق: «تعبت من الإهانة وجبت آخري»

الزوجة: "أصبحت كثيرة المشاكل مع والدة زوجي وحينما انتظرت لحين الرجوع من العمل وقبل أن أشكو له فوجئت به يضربني لتشاجري مع والدته بالرغم من أنها هي من قامت بالاعتداء علي"
تحرير:محمد رشدي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
خلافات زوجية
خلافات زوجية
بوجه شاحب حفرت الدموع ممرات لها على قسماته، وعينين زائغتين، وجسد أنهكه الحزن والحسرة، بالرغم من سنها الصغير، دخلت الشابة العشرينية محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب الخلع من زوجها بعد أن سئمت الحياة معه بسبب معاملته القاسية لها، وقالت الزوجة العشرينية: "أنا ابنة وحيدة بجانب شقيقين يكبرانني سنًا بأعوام قليلة، ووالدي يعمل في الخارج منذ أن كنت طفلة صغيرة السن"، وتابعت: "أنهيت دراستي الجامعية، ووفقني الله في الحصول على وظيفة مرموقه في إحدى الشركات الكبرى، وكنت لا أفكر في الزواج إلا بعد أن أحقق ذاتي في العمل".
وأردفت: "لكن في إحدى المرات وأثناء التنزه مع إحدى صديقاتي، تعرفت على "أيمن" من خلال إحدى صديقاتي، وبهرني بأسلوب كلامه وبرقته في الحديث،  وكان يكبرني سنًا بأعوام قليلة وراح يعرفني بنفسه منذ أول لقاء". وتستكمل ليلى: "شعرت معه منذ أول لقاء بأنه سحرني وجذبني، وبدأ يحدثني عن مشاعره التي تحركت نحوي،
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اعدام

إحالة أوراق قاتل «حاملة القرآن» في كفر الشيخ للمفتي

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار محمد زكريا مطحنة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وخالد محمد صقر، وحاتم حمزة، إحالة أوراق "شعبان م.ج.ع"، 37 سنة، نجار مسلح يقيم بمركز كفر الشيخ، إلى فضيلة المفتي، لإبداء رأيه الشرعي في عقوبة إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل "صابرين مبارك مصطفى"، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، والملقبة بـ"حاملة القرآن"، وذلك في أحداث القضية رقم 29595 لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 3353 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.
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إصابة 5 أشخاص في تصادم بين سيارة وأتوبيس بشبرا

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس ركاب بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة، بسبب السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة فى يد السائقين.
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مش ولدي.. كل ما تريد معرفته عن دعاوى «إثبات النسب»

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى إثبات النسب، يرفعها أصحابها من أجل إثبات النسب للأب أو يقوم بها الأب بنفسه من أجل إثبات نسب الابن له، وذلك من خلال الفحوصات الطبية اللازمة أو الأوراق الثبوتية الرسمية أو الشهود، تحتاج مثل هذه الدعاوى إلى وقت طويل حيث يتم تداولها على مدار عدة جلسات للتحقق من الأدلة التي توجد، فأغلب الأدلة تعتمد على تحاليل الـ DNA ، وهى فحص الحمض النووي للشخص، وتعتبر من أقوى الدلائل لإثبات النسب.
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عتاب وسكين في الرقبة.. ماذا جرى في شقة المرج؟

أصوات عالية، شد وجذب طوال الوقت، خلافات ومشكلات، حتى ضاق الجيران من كثرة سماعها واعتادوا عليها، هذا هو المشهد الذي يتكرر في شقة «أحمد» مشاحنات مع زوجته ولا أحد يتدخل من الجيران يأتي والد الزوجة من وقت لآخر للصلح بينهما، مع كلمات من النصح والوصايا لابنته بالتحمل من أجل تربية أطفالها، وتعود «المياه لمجاريها» إلا أن ثمة خلافات جديدة عصفت بالبيت الذي لا يعرف الهدوء، دعت الرجل المسن للتدخل مرة أخرى، ولكنها لم تمر بسلام، وانتهت بجريمة قتل كان ضحيتها والد الزوجة بعدما طعنه زوج ابنته في رقبته ليسقط غارقا في دمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة بالشارع.
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ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
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«ذبح وطعن وقتل».. يوم الجرائم بالقاهرة والمحافظات

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، جرائم قتل بشعة تنوعت ما بين جرائم أسرية وجرائم بسبب خلافات مادية، ففي محافظة الشرقية أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، على ذبح شقيقتيها مما أسفر عن مصرع إحداهن، وتبين أنها ارتكبت جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
طعنات-سكين-جريمة

«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".
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عامل يقتل زوج شقيقته بـ«مزغونة» بسبب خلافات أسرية

بسبب الخلافات الأسرية، أقدم عامل على قتل زوج شقيقته وانهال عليه طعناً بالسكين في مدينة البدرشين بالجيزة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بمقتل عامل داخل منزله بقرية مزغونة في البدرشين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث، تبين أن الجثة لعامل وبها طعنة نافذة في الظهر.
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