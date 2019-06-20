عامل يعذب عشيقته حتى الموت بعد اعترافها بخيانته
تحرير:رانيا الديداموني
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
تعذيب - صورة أرشيفية
"العشق الممنوع".. أنهى حياة سيدة مطلقة بعد زواج قصير من نجل عمها، من مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، إذ وقعت في الخطيئة مع شقيق زوجها، وافتعلت المشكلات حتى طلقها، وما أن تم المراد، هربت مع أخيه "عشيقها" لحين إيجاد خطة إقناع العائلة بإتمام الزواج من طليقة أخيه، وفي ساعة صفا اعترفت له بقصص خيانتها مع رجال آخرين، وأقدم على تعذيبها وضربها بعصا 4 أيام متتالية حتى الموت، وما أن فقدت الوعي هرع بها إلى المستشفى مدعيًا دخولها في غيبوبة سكر ليتخلص من جثتها.
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا، بورود بلاغ عن مستشفى الطوارئ، بوصول "نورا. س. أ"، 32 عامًا، حليقة الرأس وبها آثار تعذيب، ادعاء إصابتها في غيبوبة سكر.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عشيقها ونجل عمها "أحمد ع. ا." 43 عامًا، عامل، وراء الحادث إذ وثقها وضربها بعصا
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا، بورود بلاغ عن مستشفى الطوارئ، بوصول "نورا. س. أ"، 32 عامًا، حليقة الرأس وبها آثار تعذيب، ادعاء إصابتها في غيبوبة سكر.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عشيقها ونجل عمها "أحمد ع. ا." 43 عامًا، عامل، وراء الحادث إذ وثقها وضربها بعصا غليظة في منزل "نادية ع. م."، زوجة خاله.
واعترف المتهم بارتكابه جريمته بدافع إحساسه بالخداع منها، بعد اعترافها له بأنها لم تخن شقيقه معه فقط ولكن مع رجال آخرين، بعد أن طلقها الأخير وانتقلت للإقامة مع العشيق المخدوع في منزل زوجة خاله.
ساعدته زوجة خاله على ربطها وحلق رأسها، لمدة 4 أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واضطر إلى إخفائها في النقاب والذهاب بها للمستشفى لإنقاذها مدعيًا أنها دخلت في غيبوبة سكر.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.