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WWE تقدم فيلمًا جديدًا عبر شاشة Netflix

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
مصارعو اتحاد WWE
مصارعو اتحاد WWE
سيقدم اتحاد المصارعة الحرة WWE فيلم The main Event، على شاشة الشبكة الأمريكية Netflix، العام المقبل، وسينتمي لنوعية الأفلام العائلية، وهو تأليف لاري بوستل وإخراج جاي كاراس. وسيبدأ تصوير الفيلم الأسبوع الحالي، بمدينة فانكوفر بولاية بريتش كولومبيا الكندية، للحاق بعرضه على شبكة قنوات نتفليكس في 2020. تدور أحداث الفيلم حول فتى في الحادية عشرة من عمره، يحلم أن يصبح أحد نجوم المصارعة الحرة، حتى يعثر على قناع سحري يمكنه من االاشتراك في بطولة لاتحاد WWE.
الفيلم يشارك في بطولته كل من سيث كار، تيشينا آرنولد، كين مارينون، آدم بالي، كما سيكون هناك ظهور خاص للعديد من مصارعي الاتحاد، منهم كوفي كينجستون، مايك (The Miz)، والمصارع الأيرلندي شيموس. "سيث كار" حصد نجاحًا كبيرًا في فيلم Black Panther، الذي طرح عام 2018، ويعد نقلة في مسيرته الفنية، حيث حصد الفيلم
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