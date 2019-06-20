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«التعليم» تُصدر كتابا دوريا عن صرف مكافأة امتحانات النقل

تحرير:أمينة محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 20/6/2019، بشأن صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بالقرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/200. ونص الكتاب الدوري على بدء صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بالقرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/2005، للعاملين بالمدارس (معلمين، إداريين، عمال) بمختلف المراحل الدراسية كمرحلة أولى، على أن يتم الصرف بعد ذلك للعاملين بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية، كمرحلة ثانية.
وأوضح أنه في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية خلال السنة الحالية لصرف المكافأة المشار إليها لجميع العاملين بالمدارس، يتم الصرف لبعض المدارس في حدود الاعتمادات المالية المتاحة وقت بدء الصرف، على أن يتم استكمال الصرف لباقي العاملين بالمدارس فور بدء العام المالي التالي، ويتم بعد ذلك صرف المكافأة للعاملين
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دونالد-ترامب (2)

ترامب يجيب.. هل تضرب أمريكا إيران بعد إسقاط طائرتها؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا". ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ"تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي". وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.
توت-عنخ-آمون

بيان بريطاني عن عملية بيع رأس تمثال توت عنخ آمون

أعلنت السفارة البريطانية في مصر، تواصلها الوثيق بالسفارة المصرية في لندن ومعرض كريستيز بشأن المزاد المقبل لبيع رأس تمثال توت عنخ آمون والقطع التاريخية المصرية الأخرى في بريطانيا . وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الخميس، إن بريطانيا تُدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته، كما أن لديها تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية. وتابع البيان، أن "كريستيز" على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها عن البيع".
لاجئين (3)

اليوم العالمي للاجئين.. العالم يغض الطرف ومصر تحتضن

في ظل أوضاع تجاوزت مفهوم الكارثية، ومعاناة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، تحل ذكرى يوم اللاجئين، بينما الملايين عالقون على الحدود في مختلف دول العالم ينتظرون انفراجه لا تأتي. وتجاوز عدد اللاجئين 70 مليون وفقا لما سجلته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وهوا لرقم الأكبر على مدار 70 عاما. ولا تزال مصر تمثل ملاذًا أمنًا للاجئين، وبخاصة العرب، إذ تحضتن مصر 221 ألفا و675 لاجئا من بلدان عديدة تتقدمها سوريا، تليها السودان وإثيوبيا وإريتريا واليمن.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

الطب 95%..اعرف حدود القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/ 2020 بنظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالي: الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%.
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امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

«التعليم» ترصد 5 حالات غش إلكتروني في الاستاتيكا

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين فى الغش وأيضا الملاحظين فى اللجان. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
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التعليم: مُسرب امتحان «الاستاتيكا» من بيلا كفر الشيخ

أكد مسؤولو غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى من إحدى لجان بيلا بكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
امتحانات الجامعات

طالبة المنيا تتهم «التعليم» باستبدال ورقة إجابتها: مستقبلي ضاع

قالت مارلين إسحق سعد جابر، ابنة مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، والطالبة في الصف الثالث الثانوي، إنها أدت امتحان اللغة العربية داخل لجنة مدرسة جمال برعي، وجاوبت على كافة الأسئلة إجابات صحيحة، وفقا لمراجعتها للامتحان مع أحد المدرسين، وأنها لم تترك ورقة الإجابة فارغة كما أخطرها كنترول أسيوط. وأضافت: "الورقة الفارغة أكيد مش بتاعتي، أنا ورقتي مليانة إجابات ولو تركت الورقة فاضية كنت مضيت على محضر أو ورقة تفيد بذلك". وأكد والدها، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات أن ورقة إجابة اللغة العربية لا تمت بابنته بصلة، لافتا أنه تم تبديلها.
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ننشر تعديلات نموذج إجابة «عربي» الثانوية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة اللغة العربية التي أدى امتحانها طلاب الثانوية العامة أمس السبت، وقالت المصادر إن التعديلات تضمنت تصحيح السؤال الأول من "التعبير" الخاص بالتقرير عن الأنشطة المدرسية بناء على الكلام الذي كتبه الطالب بداخله سواء بصيغة الماضي أو المستقبل وليس الإطار. كما تضمنت التعديلات، أنه سيتم تصحيح اختياري القصة وستكون الإجابتين صحيحتين، وهما "حديقة المعلم _ يذهب لإنشاد الشاعر".
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