حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

هواتف هواوي المؤهلة لنظام أندرويد Q.. موبايلك منها؟

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
Mate 20 Pro
Mate 20 Pro
على خلفية الأزمة التي وقعت بين شركة جوجل وشركة هواوي، يبحث مستخدمو هواتف هواوي وتحديدًا حملة هواتف "الفلاج شيب" الرائدة مرتفعة الثمن عن مستقبل هواتفهم، وكيف ستكون الفترة المقبلة، وهل ستستقبل تحديثات نظام أندرويد بعدما دفعوا فيها آلاف الجنيهات، اليوم أعلنت شركة هواوي عن قائمة جديدة من الهواتف المؤهلة لاستقبال الإصدار الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Q فور صدوره بشكل رسمي، ليبدد مخاوف كثير من مستخدمي تلك الهواتف وهو ما يعني وصول التحديثات الأمنيه وكل التحديثات المتعلقة بنظام التشغيل.
وأعلنت هواوي أنها بدأت بالفعل تجارب نسخة أندرويد 10 -أندرويد Q- على نحو 17 هاتفا من هواتفها، وهي كالتالي: هواوي P30 Pro هواوي P30 هواوي Mate 20 هواوي Mate 20 Pro هواوي PORSCHE DESIGN Mate 20 RS هواوي P30 lite هواوي P smart 2019 هواوي P smart+ 2019 هواوي P smart Z هواوي Mate
اقرأ المزيد
سامسونج-تطرح-تلفزيون- 292-بوصة-بقدرة-تشغيلية-تصل-إلى-100- ألف-ساعة‎ (4)

كيف تحمي شاشة تلفزيون سامسونج من الفيروسات؟

بعد الغزو الكنولوجي الهائل لمعظم منازلنا، وبعد الكم المهول من شاشات التلفزيون الحديثة و الهواتف المحمولة، أصبحنا بالفعل أكثر عرضة للبرامج الخبيثة والفيروسات الضارة، خاصةً الأجهزة المنزلية الذكية التي نستخدمها كل يوم، ووقتها قد يكون الهجوم كارثيًا. ربما لا تعتقد أن التلفزيون الخاص بك يكون عرضة لهذا النوع من الهجوم، ولكن إذا كان لديك تلفزيون ذكي متصل بشبكةواي فاي، فقد يكون هدفًا واضحًا للقراصنة، تمامًا مثل السماعة الذكية أو الشاشة الذكية أو كاميرات المراقبة.
تروكولر (2)

تروكولر يطلق خاصية لإجراء المكالمات عبر التطبيق

أضاف تروكولر، وهو التطبيق الأكثر شهرة لمساعدة المستخدمين على عدم استقبال مكالمات من الغرباء ومرسلي الرسائل غير المرغوب فيها، ميزة أخرى لخدمته. قالت الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها اليوم إن تطبيقها يمكن استخدامه الآن لإجراء مكالمات صوتية مجانية عبر الإنترنت. أخبرت الشركة TechCrunch يوم أول من أمس الثلاثاء، أنها بدأت في طرح ميزة الاتصال الصوتي المجانية لمستخدمي أندرويد. تتوقع أن يصل الإصدار التجريبي إلى جميع مستخدمي أندرويد في الأيام المقبلة. ستصل الميزة، التي تدعم حاليا المكالمات فقط بين مستخدمين، إلى تطبيق iOS الخاص بها قريبًا.
هواوى (1)

هواوي تعد بالتعويض حال توقف التطبيقات بهواتفها

بعد أزمة الحظر الأمريكي على هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
فرع-هواوي-في-بريطانيا

هواوي تتوقع خسائر بالمليارات بسبب أزمتها مع أمريكا

على خلفية الأزمة التي تدور وقائعها منذ أسابيع توقع رين شينغفاي، أحد مؤسسي شركة هواوي ومديرها التنفيذي، تراجع عائدات الشركة بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض عائدات الشركة دون الـ100 مليار دولار، وذلك بعدما حققت 107 مليار ات دولار في نهاية 2018، وانتقد شيغفاي، العقوبات الأمريكية التي أدرجت "هواوي" ضمن القائمة السوداء، ومنعت الشركات الأمريكية من إمدادها بالتكنولوجيا، بسبب مخاوف الأمن القومي الأمريكي.
نظام هواوي الجديد

تسريب الصور الأولى من نظام تشغيل هواوي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي وأمريكا، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلًا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
هواوي-Mate-20-Pro-2 (1)

هواتف يصلها نسخة أندرويد Q.. منها هواوي Mate 20 Pro

أعادت شركة جوجل هاتف Huawei Mate 20 Pro إلى قائمة الهواتف التي سيصلها النسخة التجريبية من الإصدار الأخير أندرويد Q، يأتي ذلك في إطار فترة السماح المقدرة بـ3 أشهر من قبل شركة جوجل إلى شركة هواوي، وهو نفس التوقيت الذي نجحت فيه هواوي برفع الحظر الموقع عليها من قبل الحكومة الأمريكية في إنهاء التعامل بين كل من الاتحاد العالمي لكروت الذاكرة SD وشبكة حلفاء WIFI وجمعية Bluetooth مع هواوي، حيث عاد اسم شركة هواوي إلى القائمة الشركات التي تدعم كروت ذاكرة SD وخاصية Bluetooth وWIFI مما يعني أن أجهزة هواوي الذكية ستستمر في دعم الثلاثة مميزات المذكورة.
ابل-هواوى

سيب وأنا أسيب.. مصير هواتف أبل بعد أزمة هواوي

على مدار الأيام الماضية لم ينقطع الحديث عالميا ومحليا حول أزمة شركة هواوي الصينية وهواتفها، التي باتت مهددة بشكل كبير إذا امتنعت جوجل الأمريكية عن دعمها بنظام تشغيل أندرويد الأشهر عالميا، ولا تزال تفاصيل الأزمة متشابكة وإن كانت جوجل قد منحت شركة هواوي فترة سماح 3 أشهر لتدبير أمرها، وبدورها أبت شركة هواوي أن تخضع لمنحة من جوجل رافضة فترة السماح، وأكد مسئولوها أنهم ليسوا في حاجة لهذه الفترة بل إنهم مستعدون بالنظام البديل، ورغم التصريحات المختلفة الصادرة من الجانب الصيني حول الأزمة فإن هناك أطرافا أخرى قد تدخل في الصراع لاحقًا، منها شركة أبل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org