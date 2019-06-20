هواتف هواوي المؤهلة لنظام أندرويد Q.. موبايلك منها؟
تحرير:أحمد البرماوي
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
Mate 20 Pro
على خلفية الأزمة التي وقعت بين شركة جوجل وشركة هواوي، يبحث مستخدمو هواتف هواوي وتحديدًا حملة هواتف "الفلاج شيب" الرائدة مرتفعة الثمن عن مستقبل هواتفهم، وكيف ستكون الفترة المقبلة، وهل ستستقبل تحديثات نظام أندرويد بعدما دفعوا فيها آلاف الجنيهات، اليوم أعلنت شركة هواوي عن قائمة جديدة من الهواتف المؤهلة لاستقبال الإصدار الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Q فور صدوره بشكل رسمي، ليبدد مخاوف كثير من مستخدمي تلك الهواتف وهو ما يعني وصول التحديثات الأمنيه وكل التحديثات المتعلقة بنظام التشغيل.
وأعلنت هواوي أنها بدأت بالفعل تجارب نسخة أندرويد 10 -أندرويد Q- على نحو 17 هاتفا من هواتفها، وهي كالتالي:
هواوي P30 Pro
هواوي P30
هواوي Mate 20
هواوي Mate 20 Pro
هواوي PORSCHE DESIGN Mate 20 RS
هواوي P30 lite
هواوي P smart 2019
هواوي P smart+ 2019
هواوي P smart Z
هواوي Mate
وأعلنت هواوي أنها بدأت بالفعل تجارب نسخة أندرويد 10 -أندرويد Q- على نحو 17 هاتفا من هواتفها، وهي كالتالي:
هواوي P30 Pro
هواوي P30
هواوي Mate 20
هواوي Mate 20 Pro
هواوي PORSCHE DESIGN Mate 20 RS
هواوي P30 lite
هواوي P smart 2019
هواوي P smart+ 2019
هواوي P smart Z
هواوي Mate 20 X
هواوي Mate 20 X (5G)
هواوي P20 Pro
هواوي P20
هواوي Mate 10 Pro
هواوي PORSCHE DESIGN Mate 10
هواوي Mate 10
وكانت شركة جوجل قد أعلنت منذ أسابيع أنه تم حظر نظام تشغيل أندرويد وتحديثاته عن هواتف هواوي القادمة.
وفي ظل ما تعانيه هواوي من أزمتها مع جوجل إلا أن قيمة علامتها هواوي التجارية بين الشركات العالمية ارتفعت في قائمة BrandZ بعدما احتلت المركز الـ 47 في قائمة BrandZ بزيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي.