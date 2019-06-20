هواتف هواوي المؤهلة لنظام أندرويد Q.. موبايلك منها؟

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

Mate 20 Pro

على خلفية الأزمة التي وقعت بين شركة جوجل وشركة هواوي، يبحث مستخدمو هواتف هواوي وتحديدًا حملة هواتف "الفلاج شيب" الرائدة مرتفعة الثمن عن مستقبل هواتفهم، وكيف ستكون الفترة المقبلة، وهل ستستقبل تحديثات نظام أندرويد بعدما دفعوا فيها آلاف الجنيهات، اليوم أعلنت شركة هواوي عن قائمة جديدة من الهواتف المؤهلة لاستقبال الإصدار الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Q فور صدوره بشكل رسمي، ليبدد مخاوف كثير من مستخدمي تلك الهواتف وهو ما يعني وصول التحديثات الأمنيه وكل التحديثات المتعلقة بنظام التشغيل.

وأعلنت هواوي أنها بدأت بالفعل تجارب نسخة أندرويد 10 -أندرويد Q- على نحو 17 هاتفا من هواتفها، وهي كالتالي: هواوي P30 Pro هواوي P30 هواوي Mate 20 هواوي Mate 20 Pro هواوي PORSCHE DESIGN Mate 20 RS هواوي P30 lite هواوي P smart 2019 هواوي P smart+ 2019 هواوي P smart Z هواوي Mate