سيدورف يطالب لاعبي الكاميرون بالحفاظ على اللقب

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

الكاميرون

كشف الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم اليوم الخميس، عن قمصان منتخب الكاميرون فى بطولة كأس الأمم 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق منافساتها غدًا الجمعة حتى 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الكاميرونى أن القميص الأساسى لمنتخب الأسود سوف يحمل اللون الأخضر، بينما سيكون اللون الأصفر هو القميص الاحتياطى لبطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم التى أقيمت عام 2017 فى الجابون على حساب المنتخب الوطنى وطلب كلارينس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الأسود، من لاعبى المنتخب الكاميرونى ضرورة الحفاظ على اللقب الذي حققته الأسود الكاميرونية على حساب الفراعنة.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن دخول لاعبي منتخب الكاميرون، في إضراب جماعي، بسبب اعتراضهم على عدم حصولهم على مكافآت التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، حيث نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الخميس، أن لاعبي منتخب الكاميرون،