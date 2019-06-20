إحالة أوراق قاتل «حاملة القرآن» في كفر الشيخ للمفتي
تحرير:محمود أبو خصرة
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
حكم الإعدام - صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار محمد زكريا مطحنة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وخالد محمد صقر، وحاتم حمزة، إحالة أوراق "شعبان م. ج. ع"، 37 سنة، نجار مسلح يقيم بمركز كفر الشيخ، إلى فضيلة المفتي، لإبداء رأيه الشرعي في عقوبة إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل "صابرين مبارك مصطفى"، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، والملقبة بـ"حاملة القرآن"، وذلك في أحداث القضية رقم 29595 لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 3353 لسنة 2018 كفر الشيخ.
كانت المحكمة وجهت للمتهم جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، واقترانها بجناية السرقة بالإكراه وإسقاط حمل سيدة حُبلى.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 يونيو 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من "حامد عبد الحميد مغازي"، ويقيم بعزبة الشيلان باكتشاف وفاة زوجة نجله، "محمد"، وبها بعض الإصابات عبارة عن "كدمة
كانت المحكمة وجهت للمتهم جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، واقترانها بجناية السرقة بالإكراه وإسقاط حمل سيدة حُبلى.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 يونيو 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من "حامد عبد الحميد مغازي"، ويقيم بعزبة الشيلان باكتشاف وفاة زوجة نجله، "محمد"، وبها بعض الإصابات عبارة عن "كدمة أسفل العين اليسرى وطعنة بالرقبة من الناحية اليمني وآثار سحجات حول الرقبة"، وبمعاينة شقتها تبين سلامة الباب الرئيس للشقة ونوافذها وعدم وجود آثار عنف بمداخل ونوافذ الشقة.
وأسفرت جهود البحث الجنائي، عن أن مرتكب الواقعة "شعبان م. ج. ع"، 37 سنة، نجار مسلح، وألقي القبض عليه وأقر بارتكابه الواقعة.
وثبت من التحريات علم المتهم بإقامة المجني عليها بمفردها بالمسكن واحتفاظها بالمصوغات الذهبية وعقد العزم على التخلص منها بالقتل بقصد سرقتها.