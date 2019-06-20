إحالة أوراق قاتل «حاملة القرآن» في كفر الشيخ للمفتي

تحرير:محمود أبو خصرة ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م

حكم الإعدام - صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار محمد زكريا مطحنة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وخالد محمد صقر، وحاتم حمزة، إحالة أوراق "شعبان م. ج. ع"، 37 سنة، نجار مسلح يقيم بمركز كفر الشيخ، إلى فضيلة المفتي، لإبداء رأيه الشرعي في عقوبة إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل "صابرين مبارك مصطفى"، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، والملقبة بـ"حاملة القرآن"، وذلك في أحداث القضية رقم 29595 لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 3353 لسنة 2018 كفر الشيخ.

كانت المحكمة وجهت للمتهم جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، واقترانها بجناية السرقة بالإكراه وإسقاط حمل سيدة حُبلى. تعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 يونيو 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من "حامد عبد الحميد مغازي"، ويقيم بعزبة الشيلان باكتشاف وفاة زوجة نجله، "محمد"، وبها بعض الإصابات عبارة عن "كدمة