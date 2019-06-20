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الأوبرا: سارة الطباخ رفضت حضور الصحفيين حفل الشرنوبي

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
أصدرت دار الأوبرا المصرية بيانًا كذبت فيه آخر للمطرب محمد الشرنوبي، والذي قال فيه إنه لم يمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطية حفله أمس في الأوبرا، وأكد "احترامه لكل الصحفيين والإعلاميين، وعلاقته المتميزة بهم". دار الأوبرا أرادت أن تبعد عنها شبهة منع الصحفيين، حيث أكدت في بيانها أنها لم تمنعهم من قبل في أي من الحفلات التي استضافتها، مشيرة إلى أن سارة الطباخ، خطيبة الشرنوبي ومديرة أعماله، اشترطت عدم حضور الصحفيين والإعلاميين، وطلبت تواجد مصور واحد بجانب مصور الأوبرا.
البيان أشار إلى أن الشرنوبي جاء مباشرة إلى الحفل أمس دون أن يجري أي بروفات قبله، مثل باقي النجوم، كما لم يشرف على تحضيرات المسرح. يذكر أن الشرنوبي أصدر بيانه صباح اليوم، وأكد أنه يرحب بالتعامل مع الصحفيين، معقبًا: "أشعر باستياء شديد لما يتم تداوله، لقد قدمت حفلا بدار الأوبرا العريقة في المسرح المكشوف،
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طرح أغنية افتتاح كأس أمم إفريقيا (فيديو)

طرح اليوم الخميس فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 "متجمعين" والتى يغنيها المطرب حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، قبل ساعات من انطلاق البطولة، التي تنطلق، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وقدمت الأغنية بثلاث لغات، حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء. "متجمعين" صورها المخرج ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش، بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية.
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موزع بفرقة محمد منير يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية

كشف الموزع الموسيقي شريف نور والذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية للفنان محمد منير، حقيقة خضوع الأخير لعملية جراحية وأكد أن الأخبار المنتشرة مجرد شائعات، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»:" مش عارف الناس الفاضية اللي بتطلع إشاعات ليه مطلعين إشاعة علي محمد منير إنه في ألمانيا بيعمل عمليه ؟! اتخضيت عليه لأنه ما قاليش ... فاتصلت بيه حالا و لقيته سهران في مطعم إسباني في "بون " و مبسوط جدا بس البوست ده عكنن عليه ، ليه كده بس ؟؟". يستعد "منير" لإحياء حفل غنائي في مهرجان "جرش" للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين الذي يقام في الأردن .
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7أشياء ترضي غرور محمد رمضان في كليباته.. كرسي العرش

«بابا.. بابا مين يابني.. بابا.. بابا إيه يابني.. اللي جاي هيوجع أكتر.. دي حقيقة ومش بتكبر.. عاوزك تقعد تتفرج.. زلزال وبمليون ريختر»، هذه من كلمات أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، «بابا»، التي طرحتها شركة «روتانا»، وقدم فيها النجم رسالة قديمة ولكن في قالب جديد، فهو البطل الذي يثق في نفسه إلى ما لا حدود له، فيستهزئ بمن يرى أنهم "حاقدون" أو "خصوم"، ولكن سواء أعجبت الأغنية أم لا، فلا يمكن إنكار نجاح رمضان الكبير في عالم الغناء، حتى إنه قرر إحياء حفلات غنائية بصفة منتظمة الأيام المقبلة.
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وزيرة الثقافة تعزف في حفل فني بجامعة المنيا (1)

وزيرة الثقافة تعزف في حفل إحياء رحلة العائلة المقدسة

يقام مساء يوم الإثنين المقبل، حفل تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، الذي تقيمه جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى "نهرا"، بمسرح مركز "المنارة" للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وعدد من القيادات والوزراء والمسئولين، ويشهد الحفل إلقاء كلمات لعدد من الحضور، وأيضًا عرض "أوبرا مصر الطريق".
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ندوة تثقيفية في الأوبرا بمشاركة 23 دولة إفريقية

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة تثقيفية وفكرية للحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقيادة، للشباب من دول الاتحاد الإفريقى، والتى تمنحها وزارة الشباب والرياضة، وذلك في قاعة المجلس بدار الأوبرا في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 يونيو. تدور الندوة حول دور المجلس الأعلى للثقافة في تنمية الروافد الثقافية بالقارة الإفريقية، ويديرها منسق عام مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة حسن غزال، ويحاضر فيها أمين المجلس الدكتور هشام عزمى، والدكتورة أمانى الطويل عضو لجنة الثقافات الإفريقية.
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سارة الطباخ تدافع عن محمد الشرنوبي وشقيقته

أعلنت المنتجة سارة الطباخ، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أمس الخميس، خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، من خلال نشر صور وفيديوهات تجمعهما في أثناء الخطبة، يأتي هذا بعد قصة حب جمعتهما بدأت منذ تحمسها لإنتاج ألبومه الغنائي الأول "زي الفصول الأربعة". ومنذ الإعلان، وانتشرت أخبارًا تُفيد أن الشرنوبي على خلاف مع عائلته، وخاصة شقيقته "رشا"، ورد عليها الشرنوبي بنشره صورا مع عائلته وكتب عبر "فيسبوك": "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلاقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله"، وعلّقت شقيقته: "ربنا يخليكو ليّا يا حبيبي.. أنتو أحلى وكل حاجة أصلا.. بحبك".
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أول تعليق لمحمد الشرنوبي بعد الخطوبة

بعد إعلان المنتجة سارة الطباخ خطبتها من الفنان محمد الشرنوبي، نشر مجموعة من الصور مع عائلته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله، ربنا يخليكو ليا"، وحرصت شقيقته رشا على التعليق وكتبت: "ربنا يخليكو ليا يا حبيبي.. انتو أحلى وكل حاجة أصلا.. باحبك". نشرت المنتجة سارة الطباخ مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها في أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي «إنستجرام»، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي".
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