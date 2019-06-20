الأوبرا: سارة الطباخ رفضت حضور الصحفيين حفل الشرنوبي

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

محمد الشرنوبي

أصدرت دار الأوبرا المصرية بيانًا كذبت فيه آخر للمطرب محمد الشرنوبي، والذي قال فيه إنه لم يمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطية حفله أمس في الأوبرا، وأكد "احترامه لكل الصحفيين والإعلاميين، وعلاقته المتميزة بهم". دار الأوبرا أرادت أن تبعد عنها شبهة منع الصحفيين، حيث أكدت في بيانها أنها لم تمنعهم من قبل في أي من الحفلات التي استضافتها، مشيرة إلى أن سارة الطباخ، خطيبة الشرنوبي ومديرة أعماله، اشترطت عدم حضور الصحفيين والإعلاميين، وطلبت تواجد مصور واحد بجانب مصور الأوبرا.

البيان أشار إلى أن الشرنوبي جاء مباشرة إلى الحفل أمس دون أن يجري أي بروفات قبله، مثل باقي النجوم، كما لم يشرف على تحضيرات المسرح. يذكر أن الشرنوبي أصدر بيانه صباح اليوم، وأكد أنه يرحب بالتعامل مع الصحفيين، معقبًا: "أشعر باستياء شديد لما يتم تداوله، لقد قدمت حفلا بدار الأوبرا العريقة في المسرح المكشوف،