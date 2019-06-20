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الملياردير العالمي بيل جيتس يضخ استثمارات في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
بيل جيتس
بيل جيتس
أعلنت شركة OCI NV، المملوكة بالكامل لشركة Orascom Construction Industries SAE التي أسسها المصري الملياردير ناصف ساويرس، أنها جمعت التزامات بقيمة 2 مليار دولار من مستثمرين دوليين، بما في ذلك مليار دولار من ثلاث مجموعات أمريكية: Cascade Investment ،LLC - وسيلة الاستثمار المملوكة لبيل جيتس، وذلك بعدما طرحت OCI NV عرضًا لتبادل الأسهم مع شركة GDRs، ومن المتوقع أن يوفر ضخ رأس المال من شركة Bill Gates القابضة والمستثمرين الآخرين OCI NV بالأموال اللازمة لدفع المساهمين الذين يختارون طرح أسهمهم العادية في OCI نقدًا، وفقًا لوكالة فوربس الأمريكية.
وتشارك عائلة ساويرس وأبراج كابيتال، اللتان تمتلكان 60 في المائة من أوراسكوم، أيضًا في المناقصة، وقدّمت جميع إصدارات OCI GDRs لتبادل أسهم OCI N.V. وبحسب "فوربس" تعد هذه الصفقة الأولى التي يستثمر فيها بيل جيتس عبر شركته "كاسكيد للاستثمارات" مبلغًا كبيرًا في شركة في إفريقيا، ويتوقع المحللون أن تعزز الصفقة
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إنترنت WIFI| تفاصيل تجهيز استاد القاهرة بالتكنولوجيا

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية داخل استاذ القاهرة الدولي وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والأعمال التنفيذية الخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم الانتهاء منها قبيل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019)، وشارك في الجولة المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشباب والرياضة، والشركة المصرية للاتصالات.
كيا-سورينتو -2019 (3)

تراجع الدولار| متى يختفي الركود من سوق السيارات؟

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%.. فهل ينتهي الركود؟ وكيف؟ ومتى ينتهي؟
بورصة

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3 مليارات جنيه

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.25 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14043.42 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% ليصل لمستوى 602.35وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 1536.89 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 880.45 مليار جنيه من خلال التداول على 132.75 مليون سهم.
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كيف حسم الاقتصاد فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية؟

تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تأثير التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، على فوز مصر بتنظيم البطولة في نسختها الحالية، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا في 6 مجموعات، وتحتل مصر صدارة الدول الفائزة بكأس الأمم الإفريقية برصيد (7) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (23) مرة.
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