الملياردير العالمي بيل جيتس يضخ استثمارات في مصر
تحرير:أحمد البرماوي
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
بيل جيتس
أعلنت شركة OCI NV، المملوكة بالكامل لشركة Orascom Construction Industries SAE التي أسسها المصري الملياردير ناصف ساويرس، أنها جمعت التزامات بقيمة 2 مليار دولار من مستثمرين دوليين، بما في ذلك مليار دولار من ثلاث مجموعات أمريكية: Cascade Investment ،LLC - وسيلة الاستثمار المملوكة لبيل جيتس، وذلك بعدما طرحت OCI NV عرضًا لتبادل الأسهم مع شركة GDRs، ومن المتوقع أن يوفر ضخ رأس المال من شركة Bill Gates القابضة والمستثمرين الآخرين OCI NV بالأموال اللازمة لدفع المساهمين الذين يختارون طرح أسهمهم العادية في OCI نقدًا، وفقًا لوكالة فوربس الأمريكية.
وتشارك عائلة ساويرس وأبراج كابيتال، اللتان تمتلكان 60 في المائة من أوراسكوم، أيضًا في المناقصة، وقدّمت جميع إصدارات OCI GDRs لتبادل أسهم OCI N.V.
وبحسب "فوربس" تعد هذه الصفقة الأولى التي يستثمر فيها بيل جيتس عبر شركته "كاسكيد للاستثمارات" مبلغًا كبيرًا في شركة في إفريقيا، ويتوقع المحللون أن تعزز الصفقة
وتشارك عائلة ساويرس وأبراج كابيتال، اللتان تمتلكان 60 في المائة من أوراسكوم، أيضًا في المناقصة، وقدّمت جميع إصدارات OCI GDRs لتبادل أسهم OCI N.V.
وبحسب "فوربس" تعد هذه الصفقة الأولى التي يستثمر فيها بيل جيتس عبر شركته "كاسكيد للاستثمارات" مبلغًا كبيرًا في شركة في إفريقيا، ويتوقع المحللون أن تعزز الصفقة ثقة المستثمرين الدوليين في المؤشر الرئيس في مصر.
وتعد أوراسكوم للإنشاء والصناعة، شركة مصرية من أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط.
وقال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة (OCI)، في تعليقه على الصفقة، "هذه الصفقة دليل على شهية دولية حالية للاستثمار في مصر وتبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد المصري، والدليل على ذلك أكثر من مليار دولار من مستثمرين أمريكان لمصر".