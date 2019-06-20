الملياردير العالمي بيل جيتس يضخ استثمارات في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

بيل جيتس

أعلنت شركة OCI NV، المملوكة بالكامل لشركة Orascom Construction Industries SAE التي أسسها المصري الملياردير ناصف ساويرس، أنها جمعت التزامات بقيمة 2 مليار دولار من مستثمرين دوليين، بما في ذلك مليار دولار من ثلاث مجموعات أمريكية: Cascade Investment ،LLC - وسيلة الاستثمار المملوكة لبيل جيتس، وذلك بعدما طرحت OCI NV عرضًا لتبادل الأسهم مع شركة GDRs، ومن المتوقع أن يوفر ضخ رأس المال من شركة Bill Gates القابضة والمستثمرين الآخرين OCI NV بالأموال اللازمة لدفع المساهمين الذين يختارون طرح أسهمهم العادية في OCI نقدًا، وفقًا لوكالة فوربس الأمريكية.

وتشارك عائلة ساويرس وأبراج كابيتال، اللتان تمتلكان 60 في المائة من أوراسكوم، أيضًا في المناقصة، وقدّمت جميع إصدارات OCI GDRs لتبادل أسهم OCI N.V. وبحسب "فوربس" تعد هذه الصفقة الأولى التي يستثمر فيها بيل جيتس عبر شركته "كاسكيد للاستثمارات" مبلغًا كبيرًا في شركة في إفريقيا، ويتوقع المحللون أن تعزز الصفقة