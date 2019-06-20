منذر شواشي: ما صنعته مصر في 3 شهور يعد إعجازا

تحرير:محمد مصباح ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

تونس

كشف منذر شواشي التونسي المنسق العام للجنة الإعلامية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أن مصر دولة عظيمة وتستحق بجدارة ثقة الاتحاد الإفريقي في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق مساء غد الجمعة في تمام العاشرة مساءً وتستمر حتى 19 شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن مصر صنعت الإعجاز خلال ثلاثة أشهر فقط وهو ما يدعوا للفخر والانبهار، حيث قال إن ما يحدث ليس غريبًا على مصر وعلى رئيسها عبدالفتاح السيسي الذي تحمس كثيرًا لاستضافة بلاده بطولة الأمم الإفريقية.

وأضاف شواشي أن مصر وفرت كل الإمكانات والطاقات من أجل الخروج بمظهر يليق باسمها، مشيرًا إلى مدى حبه الكبير لمصر التي وصفها على حد قوله بأم الدنيا التي تشهد تقدمًا كبيرًا وإنجازًا ليس على المستوى الرياضي فقط بل على جميع الأصعدة وأن ما شهده قبل البطولة يؤكد عظمة مصر الكبيرة. وأعرب منذر شواشي عن سعادته

وأضاف شواشي أن مصر وفرت كل الإمكانات والطاقات من أجل الخروج بمظهر يليق باسمها، مشيرًا إلى مدى حبه الكبير لمصر التي وصفها على حد قوله بأم الدنيا التي تشهد تقدمًا كبيرًا وإنجازًا ليس على المستوى الرياضي فقط بل على جميع الأصعدة وأن ما شهده قبل البطولة يؤكد عظمة مصر الكبيرة.



وأعرب منذر شواشي عن سعادته الكبيرة باللجنة الإعلامية بمحافظة الإسماعيلية بالمجموعة السادسة التي يستضيف مبارياتها استاد الإسماعيلية وأنه سوف يلتقي بهم على مدى عدة أيام لتكليفهم بالمهام المطلوبة وضمان حسن أدائها بشكل جاد ودقيق ومتميز.



ونقل منذر الشواشي كل الحب والاحترام والعشق الكبير من تونس تجاه مصر، جاءت تصريحات الشواشي أثناء جولته التفقدية بمدينة الإسماعيلية.