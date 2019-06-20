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بيان بريطاني عن عملية بيع رأس تمثال توت عنخ آمون

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
توت عنخ آمون - صورة أرشيفية
توت عنخ آمون - صورة أرشيفية
أعلنت السفارة البريطانية في مصر، تواصلها الوثيق بالسفارة المصرية في لندن ومعرض كريستيز بشأن المزاد المقبل لبيع رأس تمثال توت عنخ آمون والقطع التاريخية المصرية الأخرى في بريطانيا . وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الخميس، إن بريطانيا تُدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته، كما أن لديها تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية. وتابع البيان، أن "كريستيز" على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها عن البيع".
وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل استعادة رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» والمعروضة للبيع فى معرض «كريستيز» للمزادات بلندن، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني أى ما يعادل 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين قطعة أخرى فى المعرض نفسه.وأكد الوزير تصريح
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دونالد-ترامب (2)

ترامب يجيب.. هل تضرب أمريكا إيران بعد إسقاط طائرتها؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا". ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ"تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي". وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.
لاجئين (3)

اليوم العالمي للاجئين.. العالم يغض الطرف ومصر تحتضن

في ظل أوضاع تجاوزت مفهوم الكارثية، ومعاناة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، تحل ذكرى يوم اللاجئين، بينما الملايين عالقون على الحدود في مختلف دول العالم ينتظرون انفراجه لا تأتي. وتجاوز عدد اللاجئين 70 مليون وفقا لما سجلته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وهوا لرقم الأكبر على مدار 70 عاما. ولا تزال مصر تمثل ملاذًا أمنًا للاجئين، وبخاصة العرب، إذ تحضتن مصر 221 ألفا و675 لاجئا من بلدان عديدة تتقدمها سوريا، تليها السودان وإثيوبيا وإريتريا واليمن.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

الطب 95%..اعرف حدود القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/ 2020 بنظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالي: الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

«التعليم» تُصدر كتابا دوريا عن صرف مكافأة امتحانات النقل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 20/6/2019، بشأن صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بالقرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/200. ونص الكتاب الدوري على بدء صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بالقرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/2005، للعاملين بالمدارس (معلمين، إداريين، عمال) بمختلف المراحل الدراسية كمرحلة أولى، على أن يتم الصرف بعد ذلك للعاملين بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية، كمرحلة ثانية.
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توت-عنخ-آمون

وزير الآثار: لدينا 30 قطعة بلندن وسنستردها (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل استعادة رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» والمعروضة للبيع فى معرض «كريستيز» للمزادات بلندن، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني أى ما يعادل 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين قطعة أخرى فى المعرض نفسه، مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تفرط فى أى جزء من تاريخ مصر. وأضاف العناني فى تصريح لـ"التحرير"، أن الوزارة تتحرك فى أكثر من جانب بشكل غير مسبوق، واتخذت الإجراءات القانونية بشكل فوري لوقف عملية البيع واستعادة القطع المصرية وإعادتها إلى مصر.
سامح-شكري (1)

أول رد من «الخارجية» بشأن بيع قطعة آثار في لندن

علقت وزارة الخارجية المصرية، على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع قطعة آثار عبارة عن رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو 2019. وقالت الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين، إنها تحركت ووزارة الآثار عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، إذ قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
مونوريل-العاصمة الإدارية-الجديدة

تفاصيل وتوقيت عمل قطار المونوريل بين العاصمة وأكتوبر

أعلنت شركة بومباردييه ترانسبورتيشن، أمس الاثنين، اختيارها باعتبارها صاحبة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار «المونوريل» الجديد فى مصر، لبناء نظام حديدي أحادي المسافة بطول 54 كم يربط المدينة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، بالإضافة إلى خط آخر بطول 42 كم يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة. وقال وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، ليام فوكس، في بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة -كندا تدين بالولاء للتاج البريطاني-، إن بومباردييه ترانسبورتيشن ستنفذ المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن عن كشف جديد في تونا الجبل

أعلنت وزارة الآثار، الكشف عن بقايا بيت أثري كان جزءا من مجمع سكني من العصر البطلمي بمنطقة آثار تونا الجبل بالمنيا، وذلك ضمن نتائج أعمال مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر الوسطي في موسمها الأول. وقال مدير عام آثار مصر الوسطي جمال السمسطاوي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الحفائر شملت أيضا التنظيف السطحي للطبقة الحديثة للموقع، مشيرا إلى أنه في أثناء أعمال الحفر الأثري داخل 3 غرف من المنزل تبين أن المنزل صمم على الطراز البرجي للمنازل، وهو الطراز الشائع خلال العصر البطلمي.
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