بيان بريطاني عن عملية بيع رأس تمثال توت عنخ آمون

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

توت عنخ آمون - صورة أرشيفية

أعلنت السفارة البريطانية في مصر، تواصلها الوثيق بالسفارة المصرية في لندن ومعرض كريستيز بشأن المزاد المقبل لبيع رأس تمثال توت عنخ آمون والقطع التاريخية المصرية الأخرى في بريطانيا . وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الخميس، إن بريطانيا تُدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته، كما أن لديها تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية. وتابع البيان، أن "كريستيز" على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها عن البيع".

وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل استعادة رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» والمعروضة للبيع فى معرض «كريستيز» للمزادات بلندن، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني أى ما يعادل 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين قطعة أخرى فى المعرض نفسه.وأكد الوزير تصريح