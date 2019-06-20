إنترنت WIFI| تفاصيل تجهيز استاد القاهرة بالتكنولوجيا

تستضيف مصر فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتقام المباراة الافتتاحية غدًا الجمعة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

وزيرا الاتصالات والرياضة

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية داخل استاذ القاهرة الدولي وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والأعمال التنفيذية الخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم الانتهاء منها قبيل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019)، وشارك في الجولة المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشباب والرياضة، والشركة المصرية للاتصالات.

وخلال الجولة تابع الوزيران استعراض التجارب النهائية لكافة التجهيزات التقنية اللازمة لانطلاق البطولة والتي قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشملت: توفير أطقم الدعم الفني واللوجيستي المطلوبة للإشراف على تشغيل الخدمات التقنية التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الإفريقي في اتفاقية الاستضافة، والتأكيد