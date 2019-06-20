ترامب يجيب.. هل تضرب أمريكا إيران بعد إسقاط طائرتها؟

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا". ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ"تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي". وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.

وقال ترامب إن الطائرة المسيرة الأمريكية كانت في أجواء دولية وإن هذا الأمر موثق لدى الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، صرح الجنرال الأمريكي جوزيف غواتسيلا، وهو أكبر قائد في القوات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بأن "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي كان غير مسؤول ووقع بالقرب من الممرات الجوية بين دبي