رياضة

مران الزمالك.. عودة أوباما وتأهيل عبدالعزيز

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
مران الزمالك
مران الزمالك
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قياسات بدنية علي هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي بميت عقبة، كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية بالكرة وبدونها، تحت إشراف اليوناني أنطونيس كيزوس مدرب الأحمال الجديد وأمير عزمي المدرب المساعد، ويواصل فريق الكرة بالزمالك تدريباته اليومية، في إطار الاستعداد للمباريات المتبقية من مسابقه الدوري، بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية 2019، حيث يتبقى للزمالك 3 مواجهات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.
وشهد مران اليوم ظهور يوسف أوباما الذي انتظم في التدريبات بعد انتهاء الإجازة التي حصل، بينما أدى محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي بمسابقة الدوري الممتاز. وقرر الجهاز
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منذر شواشي: ما صنعته مصر في 3 شهور يعد إعجازا

كشف منذر شواشي التونسي المنسق العام للجنة الإعلامية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أن مصر دولة عظيمة وتستحق بجدارة ثقة الاتحاد الإفريقي في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق مساء غد الجمعة في تمام العاشرة مساءً وتستمر حتى 19 شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن مصر صنعت الإعجاز خلال ثلاثة أشهر فقط وهو ما يدعوا للفخر والانبهار، حيث قال إن ما يحدث ليس غريبًا على مصر وعلى رئيسها عبدالفتاح السيسي الذي تحمس كثيرًا لاستضافة بلاده بطولة الأمم الإفريقية.
منتخب-الكاميرون‎

سيدورف يطالب لاعبي الكاميرون بالحفاظ على اللقب

كشف الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم اليوم الخميس، عن قمصان منتخب الكاميرون فى بطولة كأس الأمم 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق منافساتها غدًا الجمعة حتى 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الكاميرونى أن القميص الأساسى لمنتخب الأسود سوف يحمل اللون الأخضر، بينما سيكون اللون الأصفر هو القميص الاحتياطى لبطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم التى أقيمت عام 2017 فى الجابون على حساب المنتخب الوطنى وطلب كلارينس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الأسود، من لاعبى المنتخب الكاميرونى ضرورة الحفاظ على اللقب الذي حققته الأسود الكاميرونية على حساب الفراعنة.
منتخب-المغرب

اعتذار رسمي من لجنة أمم إفريقيا لمنتخب المغرب

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، باعتذار رسمي إلى المغرب، بعد ظهور خطأ غير مقصود على موقع «تذكرتي» الخاص بتذاكر مباريات البطولة، وإبداء جهات مغربية اعتراضها بسبب ظهور منطقة غرب المغرب على أنها غير تابعة للدولة الإفريقية المشاركة في كان 2019، وهو ما تم الاستجابة له بتقديم الاعتذار بشكل رسمي. ويشارك المغرب في البطولة ويلعب في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.
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أحمد-عيد-عبد-الملك

عبد الملك أخطر خطير.. عشق الزمالك وفشل الأهلي في ضمه

أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الجونة، اعتزاله كرة القدم بصفة نهائية بعد مسيرة طويلة مع عدد من الأندية بالدوري الممتاز، وكتب عبد الملك عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «سوف أنتقل لصفوف الجماهير بعد 18 موسمًا في الدوري المصري وكل الشكر لمن أحبني ومن انتقدني أو لا يحبني، وكل من ساندني ووقف بجواري وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله.. وهذا قرار اعتزال كرة القدم وإلى اللقاء». وتعد بطولة الدوري المصري الممتاز التي حققها الزمالك موسم 2014- 2015 هي آخر بطولة حصل عليها أحمد عيد عبد الملك في ملاعب كرة القدم المصرية.
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الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.
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الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
خالد-جلال

خالد جلال يمنح الزمالك راحة 10 أيام

قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 10 أيام خلال فترة توقف مسابقة الدوري، حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وهي المرة الأولى في تاريخ نهائيات أمم إفريقيا التي يشارك فيها هذا العدد.
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