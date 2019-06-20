مران الزمالك.. عودة أوباما وتأهيل عبدالعزيز

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

مران الزمالك

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قياسات بدنية علي هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي بميت عقبة، كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية بالكرة وبدونها، تحت إشراف اليوناني أنطونيس كيزوس مدرب الأحمال الجديد وأمير عزمي المدرب المساعد، ويواصل فريق الكرة بالزمالك تدريباته اليومية، في إطار الاستعداد للمباريات المتبقية من مسابقه الدوري، بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية 2019، حيث يتبقى للزمالك 3 مواجهات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

وشهد مران اليوم ظهور يوسف أوباما الذي انتظم في التدريبات بعد انتهاء الإجازة التي حصل، بينما أدى محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي بمسابقة الدوري الممتاز. وقرر الجهاز