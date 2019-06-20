جريمة

قتل طفلي.. مأساة «مهجة» في محكمة الأسرة

الزوجة: «زوجي ذهب للطبيب وأكد له أنه رغم عقمه إلا أن الحمل وارد وحاول زوجي أن يستعطفني وأن أرجع إليه بعد أن تركته وذهبت لمنزل أهلي ولكنني لم أقدر على مسامحته
تحرير:محمد رشدي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
حمل -أرشيفية
حمل -أرشيفية
جلست الزوجة العشرينية، في رواق يعج بالمتنازعين في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تمسك بيدها حافظة مستندات باهتة اللون بها أوراق دعوى خلع ضد زوجها، وعلى وجهها نظرات الوجوم واليأس، وكأنها تسترجع لحظات مريرة عاشتها وتتندم عليها، بعد أن اتهمها في شرفها، لمعرفته بأنها حامل، واعتدى عليها بالضرب محاولا إجهاضها، معللا بأنه عقيم، وقالت "مهجة"، في دعواها " أنها تزوجت "جابر" زواجا تقليديًّا، بعد خطبة استمرت لسنتين، وكان ضعيف الشخصية، ولكنها تغاضت عن ذلك العيب لطيبته.
وأضافت الزوجة العشرينية، "بعد أن تزوجنا، ومر على زواجنا سنة، دون حمل، لجأنا إلى أحد المراكز المتخصصة، لنكتشف أنه عقيم، ويعاني من نقص في المواد الموجودة في السائل المنوي اللازمة لحركة الحيوانات المنوية، بحسب تشخيص الأطباء. وتابعت الزوجة بعيون تملؤها الأسى: طيلة 3 سنوات، وزوجي يُعالج عند المراكز المتخصصة
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اعدام

إحالة أوراق قاتل «حاملة القرآن» في كفر الشيخ للمفتي

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار محمد زكريا مطحنة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وخالد محمد صقر، وحاتم حمزة، إحالة أوراق "شعبان م. ج. ع"، 37 سنة، نجار مسلح يقيم بمركز كفر الشيخ، إلى فضيلة المفتي، لإبداء رأيه الشرعي في عقوبة إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل "صابرين مبارك مصطفى"، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، والملقبة بـ"حاملة القرآن"، وذلك في أحداث القضية رقم 29595 لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 3353 لسنة 2018 كفر الشيخ.
تعذيب

عامل يعذب عشيقته حتى الموت بعد اعترافها بخيانته

"العشق الممنوع".. أنهى حياة سيدة مطلقة بعد زواج قصير من نجل عمها، من مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، إذ وقعت في الخطيئة مع شقيق زوجها، وافتعلت المشكلات حتى طلقها، وما أن تم المراد، هربت مع أخيه "عشيقها" لحين إيجاد خطة إقناع العائلة بإتمام الزواج من طليقة أخيه، وفي ساعة صفا اعترفت له بقصص خيانتها مع رجال آخرين، وأقدم على تعذيبها وضربها بعصا 4 أيام متتالية حتى الموت، وما أن فقدت الوعي هرع بها إلى المستشفى مدعيًا دخولها في غيبوبة سكر ليتخلص من جثتها.
إثبات-النسب-في-محاكم-الأسرة (2.) (3)

زوجة تطلب الطلاق: «تعبت من الإهانة وجبت آخري»

بوجه شاحب حفرت الدموع ممرات لها على قسماته، وعينين زائغتين، وجسد أنهكه الحزن والحسرة، بالرغم من سنها الصغير، دخلت الشابة العشرينية محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب الخلع من زوجها بعد أن سئمت الحياة معه بسبب معاملته القاسية لها، وقالت الزوجة العشرينية: "أنا ابنة وحيدة بجانب شقيقين يكبرانني سنًا بأعوام قليلة، ووالدي يعمل في الخارج منذ أن كنت طفلة صغيرة السن"، وتابعت: "أنهيت دراستي الجامعية، ووفقني الله في الحصول على وظيفة مرموقه في إحدى الشركات الكبرى، وكنت لا أفكر في الزواج إلا بعد أن أحقق ذاتي في العمل".
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

إصابة 5 أشخاص في تصادم بين سيارة وأتوبيس بشبرا

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس ركاب بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة، بسبب السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة فى يد السائقين.
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إثبات-النسب-في-محاكم-الأسرة (2.) (3)

زوجة تطلب الطلاق: «تعبت من الإهانة وجبت آخري»

بوجه شاحب حفرت الدموع ممرات لها على قسماته، وعينين زائغتين، وجسد أنهكه الحزن والحسرة، بالرغم من سنها الصغير، دخلت الشابة العشرينية محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب الخلع من زوجها بعد أن سئمت الحياة معه بسبب معاملته القاسية لها، وقالت الزوجة العشرينية: "أنا ابنة وحيدة بجانب شقيقين يكبرانني سنًا بأعوام قليلة، ووالدي يعمل في الخارج منذ أن كنت طفلة صغيرة السن"، وتابعت: "أنهيت دراستي الجامعية، ووفقني الله في الحصول على وظيفة مرموقه في إحدى الشركات الكبرى، وكنت لا أفكر في الزواج إلا بعد أن أحقق ذاتي في العمل".
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

فعل شائن.. زوجة تبوح بمصيبة زوجها والقاضي يخلعه

"أنا قلت أكيد هيتغير مع الأيام ولكن حالته بدأت تزيد وكمان بقى يجبرني إنى أتفرج على الأفلام الشائنة معه بحجة الثقافة ومش بس كده بقى وأنا بره البيت بقى يبعتلى مقاطع مخلة على موبايلي".. هكذا بدأت "أميرة.م" 26 سنة، سرد أسبابها للخلع من زوجها "أمين" 32 سنة، أمام قاضى الأسرة بمحكمة التجمع الخامس، بعدما وصفت حياتها بأنها أقرب للجحيم بسبب تصرفات زوجها الشاذة والمرفوضة دينياَ وأخلاقيا بعدما أجبرها على مشاهدة الأفلام المخلة، وذلك لتعويض ضعفه الجنسي، حسب قولها.
ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
ندم

زوجة فى دعوى خلع: يأكل 12 مرة فى اليوم

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها للتخلص من حياتها الزوجية مقابل التنازل عن كل مستحقاتها، وذلك لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها، ولخشيتها ألا تقيم حدود الله حال بقائها فى عصمته، وذلك بسبب نهم زوجها وشراهته فى تناول الطعام، إلى الدرجة التى أصابتها بحالة من الهوس بالتفكير فى قتله ودس السم له فى الأكل، حتى لجأت فى نهاية الأمر إلى طبيب نفسي، نصحها بالابتعاد عن مسببات حالتها النفسية السيئة، فلم تجد سبيلا لذلك إلا طلب الطلاق لاستحالة تغيير طباع زوجها، ولما رفض قررت اللجوء للخلع.
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